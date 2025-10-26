José Elías (49), empresario, sobre su divorcio: "Fue muy duro, como si me soltaran de 3.000 pies sin paracaídas"

José Elías es uno de los empresarios más mediáticos de España. El de Badalona es el presidente del grupo energético Audax Renovables y uno de los dueños de los supermercados La Sirena.

En los últimos meses ha ganado mucha popularidad tras crear su podcast Búscate la vida (BLV Podcast), que comparte con Eric Ponce. En este canal, el multimillonario habla de diferentes asuntos y en ocasiones sobre momentos de su vida.

Una de las épocas que más recuerda es la de su divorcio. El empresario considera que la mejor época de su vida fue con 40 años, a pesar de que coincidió con la separación de su mujer.

"No fue por divorciarme, yo en el divorcio lo pasé fatal. Adelgacé un montón de kilos", explica. Elías relata que en aquel momento había montado la empresa y "lo tenía todo más o menos controlado".

"Estás en una dinámica y, de repente es como si te soltaran de 3.000 pies sin paracaídas y te dicen: 'Vuela', ¿sabes?", apunta el millonario.

Elías asegura que "el año 2019 fue bastante duro para mí". Sin embargo, luego entendió que "el mundo no se acaba" tras una separación.

El caso del badalonés tiene diferencias con otros muchos divorcios. Una de ellas es la relación con su expareja: "Yo con la madre de mis hijos me llevo muy bien".

Otro factor clave es el económico. "En tu cartera había unos cuantos billetes también", le dice Ponce. Algo que Elías no tiene problema en reconocer: "Eso también. Ayuda un poco. Ser divorciado es de ricos, eso es así. Aunque mi divorcio fue barato".

En este sentido, José Elías también cuenta que lo complicado del divorcio es el "tener una relación asimétrica". "Los hijos son algo muy absorbente. Hay que tener una persona que te apoye en el entorno familiar y conciliéis con los hijos".

"Cuando tengas hijos te darás cuenta de que es algo muy difícil de conciliar hoy en día", cuenta dirigiéndose a Ponce.