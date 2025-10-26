Amanda Cheng, sobre lo que gastó para su boda en España: "El tocado costó 1,63€ y el velo 6,68€, muchas me diréis cutre"

Celebrar una boda se ha convertido, para muchas parejas, en un auténtico lujo. Los precios de los banquetes, los vestidos y los servicios de belleza han subido tanto que casarse por todo lo alto ya no está al alcance de cualquiera.

En medio de esta polémica, la influencer Amanda Cheng ha decidido compartir cuánto gastó en su boda en España, sorprendiendo a todos al mostrar que es posible lucir espectacular sin vaciar la cuenta bancaria.

"¿Cuánto dinero costó que yo estuviese on point para mi boda?", comenzó preguntando, mientras aseguraba que, aunque su vestido de novia fue lo más caro, el resto de complementos no superó a una simple prenda de Zara.

Según explica la creadora de contenido en su cuenta de Tiktok, su vestido, un diseño de Pronovias que le robó el corazón en cuanto se lo probó, "me costó 2.295 euros", incluyendo pruebas y arreglos.

Y aunque asegura que se ha "dejado muchísimo dinero en un vestido", deja claro que es lo único en lo que se ha gastado un pastizal y que el día lo compensa ya que es "superimportante, una vez en la vida, y no me arrepiento de nada", confesó.

En cambio, en el resto del look decidió apostar por la sencillez y la inteligencia económica y, por ello, "en las demás cosas no quise invertir mucho, porque ni se iban a ver ni la gente se iba a fijar", explicó.

Es por ello, que tal y como revela sus zapatos, por ejemplo, fueron de Asos y costaron apenas 40,99 euros, una compra que definió como "de diez".

Además, las joyas tampoco representaron un gasto para ella, ya que los pendientes fueron un regalo de sus suegros.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fueron los precios del tocado y el velo, ambos de Shein.

"El tocado me costó 1,63 euros y el velo 6,68 euros. Os prometo que daban el pego y quedaban súper bien", contó entre risas.

Además, su segundo vestido, un modelo rojo para la fiesta, fue un regalo de su madre, y los tacones a juego apenas le costaron 16,10 euros. El maquillaje y la peluquería ascendieron a 105 euros, y las pestañas postizas, a 40 euros.

En total, Amanda Cheng gastó 2.505,40 euros, una cuantía que apenas asciende si se tiene en cuenta el precio único del vestido.

Con esta elección, la influencer ha querido demostrar que no hace falta gastar miles de euros, como ahora estamos acostumbrados a ver, para verse radiante en un gran día. Un soplo de aire para muchos en un tiempo en el que las bodas parecen reservadas solo para unos pocos.