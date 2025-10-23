Montse Cespedosa, economista: "Para que una pareja se jubile a los 40 tendría que ganar cada uno 200.000€"

La experta aclara un tema muy comentado en la sociedad.

Jubilarse a los 40 años suena como un sueño para muchos, pero según la economista Montse Cespedosa, está lejos de ser una realidad alcanzable para la mayoría.

Con un lenguaje claro y sin rodeos, explica que las cifras necesarias son muy altas y que solo unos pocos pueden lograrlo.

"Jubilarse a los 40 es imposible, es que no da tiempo a ahorrar. Yo si me quisiera jubilar, pues igual necesitaría un millón o un millón y medio de euros", comenta.

Y es que según ella, vivir sin trabajar desde esa edad implica contar con una cantidad enorme de dinero que permita cubrir décadas de gastos, algo que en la mayoría de casos no sería viable.

Cespedosa señala que la única forma realista de conseguirlo sería a través de inversiones. "La realidad es que para que una pareja se pueda jubilar a los 40, lo mejor sería hacer inversión inmobiliaria y poder vivir de esos activos. Pero como ahorro como tal no sería viable".

Comprar viviendas y obtener rentas mensuales de ellas es, en su opinión, la vía más lógica para quien quiera dejar de trabajar joven.

No obstante, insiste en que el problema está en los ingresos. Ya que una pareja normal no alcanzaría esa jubilación tan temprana "a no ser que cada uno ingrese al menos 200.000 euros al año".

Es decir, sin un sueldo extraordinario o una gran herencia, jubilarse antes de tiempo es casi imposible.

La economista también reconoce que hay profesiones excepcionales. "Si te quieres jubilar antes de los 40, debe ser algo artístico, como futbolista, modelo internacional, actriz..." aclara.

Y añade que "por ejemplo un futbolista se puede jubilar, una top model, una actriz famosa, un empresario que ha vendido su empresa, pero son casos muy excepcionales, porque desde luego trabajando imposible".

Cespedosa recalca que cada situación es distinta y que influyen muchos factores personales. "Depende de cada uno, de si quieren tener hijos, los que no, los que ya tienen, los que pagan colegio, etc. Es que a los 40 es muy difícil jubilarse, es demasiado complicado".

Y concluye poniéndose como ejemplo, ya que ni aunque quisiera "yo ahora mismo con un millón de euros y tres hijos no me podría jubilar".