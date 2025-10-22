Almudena, madre trabajadora: "Me aumentan el alquiler 50€, los sueldos no suben y tengo que mantener a mis hijos"

La inflación continúa azotando el bolsillo de los españoles. La cesta de la compra sube sin cesar y los productos cárnicos acumulan un aumento del 12% en el último año, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En consecuencia, muchos ciudadanos están obligados a cambiar sus hábitos de consumo. Un ejemplo claro es el de Almudena, una madre trabajadora que ha confesado en una entrevista en el Programa de Ana Rosa que ahora mismo tiene que prescindir del pescado fresco y de la carne de ternera.

Además, señala que el precio de su alquiler sigue incrementándose, por lo que su familia tiene que ajustarse el cinturón cada vez más fuerte. "Me aumentan el alquiler 50€, pero los sueldos no suben y tengo que mantener a mis hijos", revela.

Cambios en los hábitos de consumo

Almudena, residente en Madrid, ha modificado completamente sus rutinas de compra. Narra que ha empezado a "mirar mucho lo que voy a comprar, antes priorizaba mi comodidad pero ahora doy un largo paseo para encontrar los precios más baratos".

Como punto positivo, indica que los supermercados de hoy en día "destinan una estantería al consumo próximo y, como somos una familia que tiene dos niños, intentamos no desperdiciar comida y tirar con lo que sea".

La subida de los precios en España -y no sólo los alimentos- ha llegado a un nivel que afecta de lleno a familias en las que hay incluso dos salarios. Almudena destaca que tanto ella como su marido "tienen dos sueldos, pero el alquiler no para de subir, al igual que el coste del material escolar".

Y añade que el pasado mes de septiembre ha sido especialmente duro porque han tenido que comprar el material escolar, también en alza, en concreto un 1,59% más caro que en 2024. "Septiembre es un mes horrible del que te recuperas poco a poco, es un golpetazo", afirma.

Impacto de la inflación

Asimismo, ha revelado que en verano decidió dejar de comprar pescado fresco porque "ha subido una barbaridad". En cambio, apuesta por el producto congelado porque es "más económico".

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, un tercio de las familias que están hipotecadas y hasta la mitad de las que viven de alquiler no pueden incluir en su menú carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Datos que reflejan el gran impacto de la inflación en las familias.