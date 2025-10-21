Patricia Alarcón, experta en desarrollo personal, sobre el amor entre jubilados: "Los hijos son los primeros enemigos"

El amor en la tercera edad es cada vez más habitual. La gente llega en mejor estado de salud a la vejez y por tanto en mejores condiciones para seguir llevando una vida plena y disfrutando de la pasión en pareja.

Patricia Alarcón, psicóloga, ha hablado sobre 'el amor después de los 60 años' en un video para el Portal del Adulto Mayor, un canal de información esencial para el bienestar de la tercera edad y que tiene más de 68.000 suscriptores en YouTube.

La psicóloga sostiene que el amor es vital y "nos acompaña durante toda la vida". Para ella, el amor es "una necesidad".

Alarcón establece una primera condición para abrirnos al amor en esa edad: "Hay que querer y tener ganas, sin eso el amor no llega".

"Lo contrario al amor no es el odio. Es el miedo a entregarme, el miedo a correr el riesgo, el miedo a desilusionarme", apunta.

Según la experta, tener pareja es un hecho fundamental para tener una vida longeva: "Hace falta tener un compañero, un amigo, alguien que nos ame tanto como para desear que nosotros estemos bien".

En este sentido, la psicóloga defiende que el amor es "el mejor compañero de la soledad" y "de vida para sostenernos en momentos de crisis".

Una realidad del siglo XXI es que vivimos cada vez más años. Esto, según Patricia Alarcón, hace más importante el amor: "Son muchos días y la nueva longevidad es vivir con calidad".

Un factor clave que menciona la psicóloga es la opinión de los hijos, muchas veces contrarios a que los mayores rehagan su vida: "Nuestros hijos son los primeros enemigos".

Una declaración con matices. "Son nuestros primeros enemigos de que encontremos el amor porque temen que nos hagan daño y que nos hagan sufrir, temen muchas cosas", sentencia.