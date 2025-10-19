Marta Marcilla, madre y empresaria, sobre la falta de tiempo por el trabajo: "No me cambia la vida 5 millones más"

Ahora, el éxito parece medirse por la cantidad de ceros que uno tiene en la cuenta bancaria, sin embargo, cada vez más voces se alzan para cuestionar si realmente vale la pena vivir corriendo detrás del dinero.

La presión por producir, crecer y no quedarse atrás ha llevado a muchos profesionales a dejar de lado lo esencial: el tiempo para uno mismo y, en especial, para la familia.

Así lo explica Marta Marcilla, madre y emprendedora, quien no rehúye hablar de los sacrificios que su carrera le ha exigido a la hora de estar al lado de los suyos.

Y es que a pesar de su éxito, en el podcats Búscate la vida, la empresaria ha confesado que llegó un momento en que el dinero dejó de tener el mismo valor emocional que antes. "No me cambia el estilo de vida 5 millones más", afirma con claridad, dejando ver la reflexión a la que tuvo que llegar sobre los límites de la ambición.

Ahora, su mirada es el resultado de años de esfuerzo y de una historia personal marcada por la superación. "Yo no dormía y trabajaba todo el día, pero dije que lo saco, y lo saco", recuerda al hablar de la etapa posterior a la crisis de 2008, cuando tuvo que sacar adelante a su familia.

Una determinación que la llevó a la cima, pero también a enfrentarse a las dificultades de ser mujer en un entorno exigente. "La mujer es muy vulnerable en el trabajo durante todo ese tiempo porque obviamente tú estás trabajando, estás en activo, pero el embarazo te puede dar muy bien o te puede pasar como a mí, que me tuve que acostar", comenta, aludiendo a la falta de comprensión que aún existe en el ámbito laboral hacia la maternidad.

Pero ni eso la paró. Fue un problema de salud familiar reciente el punto de inflexión que la llevó a replantearse sus prioridades.

Desde entonces, busca equilibrar su ambición profesional con el tiempo de calidad junto a los suyos. "Yo no me quiero quedar sintiendo que no he podido disfrutar de mis padres, por ejemplo, y que no lo he hecho porque estaba atendiendo una tarea urgente", reflexiona.

Unas palabras con las que Marta lanza un mensaje sencillo pero poderoso, con el que recuerda que el éxito no vale nada si te roba el tiempo para vivir.