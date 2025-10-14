George Clooney (64), sobre su relación de más de 10 años con Amal: "No quería ser padre, nos enamoramos y todo cambió"

La historia de George Clooney y Amal Alamuddin Clooney es mucho más que la relación de una superestrella de cine y una famosa abogada internacional.

Es la prueba de que la vida puede dar un giro digno de película, incluso cuando eres uno de los actores más codiciados del mundo.

Cuando Clooney conoció a Amal, de 47 años, él mismo confiesa que no esperaba enamorarse tan profundamente. En sus propias palabras: "No estaba realmente interesado en ser padre. Entonces conocí a Amal y nos enamoramos. Todo cambió".

La pareja se conoció en Italia en 2013, y desde entonces, su historia ha avanzado con paso firme hacia una complicidad admirable, algo poco habitual entre las estrellas de Hollywood.

Amal eligió el lugar de su primera cita en Londres. "Fuimos a cenar. Fue Amal quién eligió el sitio, uno de esos lugares increíblemente modernos y chic... Cuando salíamos había 50 paparazzis, pero ella manejó la situación como una campeona", recuerda Clooney entre risas.

El actor asegura que la clave de su felicidad es encontrar "a la persona que necesitas, particularmente a cierta edad, y a partir de ese momento todo es fácil".

Pero no todo es glamour ni alfombra roja. Clooney ha revelado que su matrimonio funciona gracias a la comunicación y el respeto mutuo: "Me siento muy afortunado porque encontré a una pareja que me desafía intelectualmente a diario".

Admira la brillantez, el humor y el coraje de Amal, y la considera su mejor consejera tanto en temas personales como económicos. "La comunicación entre nosotros es tan buena que ni siquiera hemos tenido desacuerdos graves. Estamos muy bien y priorizamos la familia", afirma el actor.

La pareja ha formado una familia con sus mellizos y, lejos del bullicio de Hollywood, han decidido mudarse a Francia buscando bienestar y privacidad.

Clooney cuenta cómo la vida cotidiana y la crianza de los hijos han cambiado sus prioridades: "Me mudé con Amal y nuestros hijos a Francia por su bienestar... Allí tienen una vida mejor, lejos de la cultura de Hollywood y los paparazzi"."Los pequeños cenan con sus padres y deben recoger sus platos. Eso fomenta la responsabilidad y la normalidad", explica también.

La estabilidad y el respeto por la vida sencilla son dos pilares que Clooney repite a menudo: "Despertarme cada día y ver a Amal me hace recordar lo afortunado que soy".

Y enfatiza que, más allá de su fortuna y reconocimiento mundial, lo que de verdad importa lo encuentra en la felicidad, el amor y la familia que comparte con Amal.

El actor resume su filosofía sobre el amor de pareja con una frase que invita a la reflexión y puede hacer clic en cualquier corazón que la lea: "Después de encontrar a tu media naranja, todo es fácil".

Así, la relación de Clooney y Amal inspira no solo por el lujo y el glamour, sino por la autenticidad y el respeto que los unen.

Una historia que muestra que, incluso bajo los focos más intensos, lo esencial puede ser sencillo y profundamente feliz.