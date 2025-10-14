Fernando Sánchez (34 años), economista: "Cada pareja debe tener 3 cuentas y una personal, si no búscate a otra"

La vida en pareja implica gastos compartidos y, en muchas ocasiones, también los ingresos. En este sentido, hay diferentes fórmulas para gestionar el dinero.

Algunos optan por tener una cuenta bancaria común. Mientras que otros apuestan por mantener cuentas separadas.

Fernando Sánchez, economista y creador del canal Invertir desde Cero, explica la mejor forma de gestionar el dinero con tu pareja.

Según su punto de vista, cada pareja debería tener tres cuentas bancarias. Siendo la última de las tres "la más importante".

La primera de estas tres es una cuenta conjunta "donde tengáis vuestros gastos compartidos". Aquí se incluyen los gastos mensuales de la casa o la comida.

La segunda cuenta estaría más orientada a tener un proyecto de futuro. Se utilizaría para "comprar una vivienda, realizar algún tipo de inversión conjunta o simplemente hacer un viaje", explica el inversor en Bolsa.

Por último, la tercera cuenta, cada miembro de la pareja debe tener una personal. "Es superimportante", recalca.

El objetivo de esta cuenta personal es recibir vuestra nómina, entre otras cosas. "Con esta os gastáis el dinero que os quede, también si queréis hacer algún tipo de inversión, para que hagáis lo que os dé la gana", añade.

"Solo faltaría no poder hacer nada con el dinero que ganáis si ya habéis cubierto los costes de vuestra pareja", apunta.

En este sentido, Fernando Sánchez incide en que "puedes gastártelo en lo que quieras". Y concluye con una advertencia: "Si vuestra pareja no lo acepta, pues igual te tendrías que pensar en hacer un cambio de pareja".