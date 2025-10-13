Nuria Roca (53), alto y claro: "Creo en las parejas abiertas porque ninguna está completamente cerrada"

Nuria Roca y Juan del Val son uno de esos tándems perfectos, tanto en lo personal como en lo profesional. Ambos han conseguido algo que no todas las parejas logran: compartir trabajo y vida sin que esto afecte a su vida de pareja. Llevan casados desde el 6 de octubre del año 2000, tienen tres hijos y el cariño y la complicidad entre ambos no ha hecho más que crecer.

Ellos mismos lo han confesado en numerosas ocasiones, la última fue hace unos meses en el podcast de 'A Solas' con Vicky Martín Berrocal. En él, más allá de hablar sobre su carrera profesional y su momento vital actual, Nuria Roca también se abrió sobre su relación con Juan del Val.

Y es que, una de las preguntas de Martín Berrocal volvió a poner sobre la mesa uno de los temas más comentados de la pareja: si mantienen o no una pareja abierta. Lejos de esquivar el tema, Nuria lo abordó con la naturalidad que la caracteriza, dejando clara su visión sobre el amor y las relaciones.

Nuria Roca y Vicky Martín Berrocal

"Yo entiendo una relación abierta porque ninguna relación está cerrada", asegura. Para ella, el compromiso en pareja no está marcado por normas rígidas, sino por lo que cada uno decide construir con la otra persona.

Durante el podcast, Nuria Roca reflexionó sobre el paso del tiempo, la libertad individual y ese "carácter de provisionalidad", que ha formado parte de su vínculo con Juan del Val desde el primer día.

"Tú tienes el compromiso que tú quieres adquirir con una pareja, las parejas se cruzan y las personas se cruzan. Tú no te enamoras más o menos, sino que te enamoras antes o después dependiendo de quién se cruce en tu camino", confiesa.

"Si tú tienes una relación en la que estás satisfecho y contento ¿quieres tener otra relación? yo no, pero yo no sé lo que va a pasar la semana que viene, jamás lo he sabido", asegura, dejando claro que el éxito de su relación está precisamente en esa honestidad mutua y en no dar nada por sentado.

Además, también aprovechó para defender que una ruptura no debería vivirse como un fracaso, sino como una etapa más: "A lo mejor es que vengo de padres separados y divorciados, pero para mí una ruptura no es un fracaso, es una etapa. El día que a mí o a Juan se nos cruce alguien o simplemente no quiera estar conmigo diré: 'Jo, que suerte he tenido de estar todo este tiempo'"

La presentadora también quiso matizar que, aunque nunca ha dado detalles explícitos sobre su vida en pareja, su forma de entender el amor no es tan diferente de la del resto de personas. "Nadie tiene una relación más o menos abierta que la mía sin saberlo. De hecho, las relaciones se rompen y la mía no, fíjate", concluía.