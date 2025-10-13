Ale Cámara, madre de familia numerosa: "Solo en compra gastamos casi 1.500 euros y no compramos cosas gourmet"

A sus 39 años de edad, Ale Cámara es madre de cinco hijos y sabe bien lo que significa organizar una casa sin perder la cabeza con los números.

Su día a día es una mezcla de compras, colegios y actividades extraescolares, donde cada euro cuenta.

Sin embargo, según confiesa Alejandra a EL ESPAÑOL, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, en su casa "no somos los típicos que controlamos todos los gastos con un Excel, ni llevamos un control exhaustivo de los gastos".

En esta familia numerosa, el manejo del dinero es más práctico que teórico. Ale tiene una idea general de lo que gastan en colegios, compra y otros gastos, y ajusta los extras según lo que sobra cada mes.

"Es un poco en el día a día vamos viendo. Empezamos con lo básico, sin extraescolares ni nada y como vemos que va dando, pues metemos extraescolares", explica con naturalidad.

Sin embargo, asegura que uno de los gastos más importantes es la educación. Entre colegio, comedor, libros y actividades, Ale calcula que gastan unos 400 euros al mes por hijo.

La ropa, en cambio, no es un problema grande para esta familia, ya que al igual que se ha hecho toda la vida, los pequeños heredan muchas prendas de sus hermanos, evitando grandes compras cada mes.

La pareja se organiza según el día a día. Cedida

Pero la alimentación sí supone un gran gasto. Pues tal y como revela esta madre madrileña, "en compra gastamos por lo menos más de 1.000 euros al mes y no compramos cosas gourmet. O sea, yo te diría que a lo mejor en compra, no sé, gastaremos entre 1.000 y 1.500 euros y te digo, compra básica, no compramos solomillo".

Las actividades extraescolares son otro punto sensible en el presupuesto familiar. Para Ale, la regla es clara: máximo una actividad por niño y algunos, como los más pequeños, no empiezan hasta los seis años.

"Las actividades extraescolares del cole, si no te coges la típica subvencionada del ayuntamiento, se nota muchísimo. Es que al final son 50 euros al mes, más luego el arranque de curso, que son 200 euros estar federado y la matrícula, más luego la equipación, o sea, ahí sí que lo notamos mucho", detalla en su explicación.

Y es que aunque la llegada de un nuevo hijo siempre implica nuevos gastos como pañales o leche, la gran diferencia se nota cuando están en la edad de estar en el colegio.

Uniformes, cumpleaños y regalos se suman al gasto mensual, y en este caso multiplicando los costes por cinco.

No obstante, Ale y su pareja logran equilibrar el presupuesto gracias a sus dos salarios, ya que "si no entrasen dos salarios en casa sería imposible llegar a fin de mes. Y te digo, nuestros salarios no son muy elevados y vamos apretados, o sea no tenemos grandes lujos".

No comen entrecot ni productos gourmet, y los gastos imprevistos, como el dentista o reparaciones del coche, se cubren con los ahorros que logran reunir.

"Todo lo que hemos conseguido ir ahorrando, que es poquito, nos lo gastamos todos los años. Pues si no es en un arreglo del coche, es en la revisión del coche, en un dentista, o sea, al final es imposible ahorrar, porque es que se acaba gastando", confiesa.

Ale admite que en familias como la suya es normal que se vayan ajustando sobre la marcha, aprovechando cualquier sobra para vivir mejor.

Y es que al final la gestión de una familia numerosa requiere organización en el día a día, un control práctico y muchas decisiones conscientes sobre dónde gastar cada euro.