Montse Cespedosa, economista: "Una pareja tarda 10 años en ahorrar 60.000 € para dar la entrada de un piso"

A día de hoy, comprar una vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos a los que se enfrentan las parejas jóvenes en España.

Los precios de los pisos siguen subiendo, los sueldos no crecen al mismo ritmo y el coste de vida deja poco margen para el ahorro. Así, reunir el dinero suficiente para dar la entrada de un piso parece casi misión imposible.

Según calcula la economista Montse Cespedosa para EL ESPAÑOL, "una parejita joven que ahorra 500 euros al mes, que suponen 6.000 euros de ahorro al año, sin contar con la rentabilidad de las inversiones, necesitaría unos diez años para reunir 60.000 euros, la cantidad aproximada que se pide como entrada para un piso de 250.000 euros".

Un esfuerzo que para Cespedosa, no resulta rentable. "Considero que una parejita joven esté toda su vida ahorrando, no le sale rentable", nos afirma con seguridad.

Por eso insiste en la importancia de tener cultura financiera y aprender a mover el dinero de forma inteligente.

"No es lo mismo ahorrar 6.000 euros que tener 6.000 euros e invertirlo en algo, aunque de poca rentabilidad, pero invertirlo en algo que dé rentabilidad, que en vez de tener 6.000 sean 6.400", explica.

Sin embargo, más allá del ahorro, Montse asegura que "el verdadero problema de la gente joven es que la mayoría van directamente a comprarse la casa de sus sueños, la casa de tres habitaciones, de 100 metros o de 200 metros. Y yo creo que hay que empezar por algo bastante más pequeñito".

"Yo soy más partidaria de que compren inmueble pequeñito, sencillo, aunque no sea para vivir, que sea para alquilar o sea para irse a vivir temporalmente y luego ir a comprarse la casa de sus sueños", relata aconsejando a quien busca su primera vivienda.

Y es que además de llevar más de 25 años en el sector, Cespedosa habla desde la experiencia. "Yo empecé comprándome una casa súper vieja en un barrio súper humilde de Sant Cugat... y al no endeudarnos nos permitió ahorrar y luego venderla para acceder a la vivienda en la que estoy ahora", confiesa.

Para la experta lo fundamental es entrar en el circuito inmobiliario y no dejar que la compra de una casa ahogue el resto del proyecto de vida.

Por ello recuerda que "hay que ir a por la casa que se adapte a nuestro perfil, a nuestros ingresos, que no nos ahogue el resto de nuestra vida, ya que comprar una vivienda es seguir ahorrando porque se revaloriza".