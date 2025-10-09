Moisés Sánchez, experto en divorcios, alerta a España: "Si no haces esto en el proceso vas a pagar más de 2.000 €"

Un matrimonio en proceso de divorcio, junto a su abogado

En España, se rompe un matrimonio cada cinco minutos. El desgaste, la falta de comunicación y las diferencias irreconciliables son algunos de los motivos que llevan a las parejas a separarse.

Para Moisés Sánchez, abogado especialista en familia, "muchos inician el proceso en fases tempranas, cuando todavía no tienen claro si separarse es la solución a sus problemas".

Esta indecisión lleva a que, en ocasiones, el impacto emocional y económico sea más alto de lo esperado.

No todos los divorcios son iguales. Sánchez aclara que existen dos opciones principales: el divorcio de mutuo acuerdo, más sencillo y rápido, y el divorcio contencioso, cuando las partes no logran acercar posturas.

El coste varía en función del tipo de proceso y su complejidad. "En los procesos de mutuo acuerdo va de 750 € a 1.200 € de media y en los contenciosos, de 1.200 € a 2.000 € de media", indica el abogado.

Estos importes pueden verse incrementados si, además de poner fin a la relación matrimonial, las partes liquidan su patrimonio conjunto, lo que añade complejidad y gastos al proceso.

El propio Sánchez advierte que "los precios varían según la especial naturaleza o complejidad del asunto, la dedicación o el tiempo empleado".

Si hay bienes a repartir, hijos menores o cuentas conjuntas, es habitual que la factura final suba notablemente.

Además, los gastos pueden incrementarse con otros servicios: informes psicológicos, peritajes, recursos legales y tasas judiciales.

El tiempo es otro factor que preocupa. Según Rosa López, experta en divorcios, "un procedimiento de mutuo acuerdo normalmente debería estar resuelto en tres meses, aunque dependa de la complejidad. El contencioso puede alargarse de seis meses a un año".

Moisés Sánchez añade que muchas personas "inician el proceso sin pensar bien cuál va a ser su propuesta definitiva para la otra parte", lo que puede provocar errores y acuerdos insatisfactorios para ambas partes.

La recomendación principal: buscar asesoría personalizada. "Menospreciar el procedimiento es el error más común. Los acuerdos alcanzados durante un divorcio estarán vigentes mucho tiempo", advierte Rosa López.

Para Moisés Sánchez, antes de dar el paso definitivo hay que "pensar bien si la separación va a afectar negativamente a los hijos" y nunca basarse únicamente en "experiencias de amigos o familiares, ni de lo que se lee en Internet".

Si estás pensando en iniciar un divorcio en España, conviene solicitar presupuesto a varios abogados y analizar todas las implicaciones de los acuerdos. Así, el proceso será más sencillo, previsible y menos traumático para toda la familia.

En el año 2024, los divorcios en España experimentaron un notable repunte, alcanzando las 86.595 disoluciones matrimoniales, lo que representa un 8,2% más que el año anterior.

Los divorcios en España

Esta subida puso fin a la tendencia a la baja registrada durante la pandemia, aunque la cifra todavía se sitúa por debajo de los niveles prepandemia, cuando se rondaban los 100.000 divorcios anuales.

De estos divorcios, el 13,8% se resolvieron ante notario, una opción cada vez más elegida por quienes desean agilizar el proceso y reducir costes.