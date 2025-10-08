Natalia Jiménez, concursante de 'MasterChef': "Está tan normalizado dejar a alguien que aplauden a mi pareja"

Cuando Natalia Jiménez compartió en TikTok que le habían diagnosticado cáncer, no esperaba que la avalancha de comentarios que recibiría fuese sobre su relación de pareja, en vez de su inesperada enfermedad.

Y es que lo que realmente sorprendió a la exaspirante de MasterChef Junior 4, fue la preocupación de la gente sobre su relación amorosa. Un miedo casi automático a perder a quien supuestamente debería estar a su lado.

"En cuanto conté mi diagnóstico muchísimas personas, sobre todo mujeres, me avisaron de que mi pareja me podría dejar", cuenta Natalia, sin dar crédito por lo común que parece ser este miedo en la sociedad.

" 'No, es que me lo diagnosticaron y lo primero que hizo mi pareja fue dejarme' ", dice estupefacta, ironizando ante una realidad que le resulta increíble que exista.

Para ella, acompañarse en la enfermedad debería ser natural, pero hoy parece que ese gesto tan simple se ha convertido en una rareza.

"Supongo que cuando estás con alguien es porque realmente vas a estar con esa persona, como dicen en las bodas: en la salud y en la enfermedad, ¿no?", reflexiona en su vídeo.

Sin embargo, lo que duele más aún, dice Natalia, es la superficialidad que a veces decide separarnos.

"Hay personas que me han contado que les dejaban incluso por la estética. El pelo, por ejemplo. Cuando realmente el pelo… es un accesorio y vuelve a salir. O sea, cuando seas vieja vas a tener calvas, él va a tener calvas", comenta alucinada.

Ante esta situación, la joven detalla que lo que más le indigna es la reacción de la gente hacia su pareja, a quien constantemente felicitan solo por seguir con ella a pesar de estar enferma.

"Es algo que en su momento no entendí pero a mi pareja día a día le aplauden por haberse ‘quedado conmigo’". Y es que para Natalia, eso revela un problema más profundo aún.

"Felicitadle porque se esté portando tan bien, porque me esté cuidando tanto, pero por quedarse conmigo… O sea, no soy un perrito abandonado", denuncia con firmeza.

Sin embargo, ella lo tiene claro. Y es que a pesar de la sociedad que muchas veces nos rodea hoy en día, en la vida, y más en una relación, lo que debería valorarse es acompañarse tanto en las buenas como en las malas.

"De verdad tenemos tan normalizado dejar a una persona en estos momentos. Entiendo que es una situación en la que ambos lo van a pasar mal, pero en eso se basa una relación, ¿no? En acompañarse venga lo que venga… Tengas 20 años u 80", concluye.