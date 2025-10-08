Hugo, experto en atracción, no se corta: "La manipulación lleva a relaciones vacías, la autenticidad nos atrae"

La atracción y seducción está muy relacionada con la psicología. Para muchos está considerada como un arte. Se trata de una habilidad no innata y que se puede aprender.

Este es el trabajo de Hugo Hernández, experto en atracción y seducción. Para enseñar a nuevas personas la "ciencia de la seducción", se apoya en la historia de Neil Strauss.

Es el nombre de un periodista al que define "como un hombre del montón" y que "se acabó convirtiendo en un 'sex symbol'".

Era el 2005 y vivía en Los Ángeles, California: "Se adentró en un mundo secreto. Quería dominar el arte de la seducción".

Para ello, el periodista adoptó el nombre de 'Style' y escribió un método para manipular a las mujeres.Un libro que se convirtió en un 'best-seller' para conquistar a decenas de mujeres.

A pesar de que el método se hizo conocido entre miles de hombres, el vacío se apoderaba de él. "Sus relaciones eran superficiales, sin alma. La depresión lo consumió", cuenta Hugo.

Para cambiar esto decidió dejar atrás el personaje y "ser real por primera vez". Gracias a esto, se casó, encontró el amor y tuvo un hijo. Tras esto, escribió un nuevo libro para desmentir al anterior.

Según Hugo Hernández, la historia de Strauss demuestra que "la manipulación lleva a relaciones vacías, superficiales".

"Crear un personaje para gustar transmite un mensaje: No puedo gustar por lo que soy", añade.

Por el contrario, "la autenticidad es magnética, nos atrae, nos intriga, nos cautiva y nos conduce a relaciones saludables y satisfactorias", sentencia.