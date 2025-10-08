Germán (37 años), empresario, rotundo sobre las herencias: "Es una putada dejar de lado a tu pareja y premiar a tus hijos"

Cuando un familiar fallece, los familiares se suelen unir para apoyarse en uno de sus peores momentos. Pero a veces esa unión salta por la ventana cuando el dinero llama a la puerta.

El momento de repartir la herencia puede provocar grandes conflictos familiares. En ocasiones, irreversibles.

Por eso es tan importante hacer un testamento en vida y saber cómo evitar que el reparto de la herencia se convierta en una guerra. Germán Jover (@vivir_de_rentas) tiene las claves para esto.

El inversor inmobiliario y empresario también es experto en herencias. Y ha dedicado a este asunto un video en su canal de YouTube, donde cuenta con más de 44.000 suscriptores.

En opinión del experto, la persona a la que hay que dejar casi todos los bienes y derechos es a nuestra pareja.

"Es la única persona a la que podemos elegir y con la que compartimos la vida", sostiene Germán.

"Tus padres pueden ser de puta madre o unos cabrones, y tus hijos y tus hermanos lo mismo, están ahí porque te ha tocado", apunta.

Sin embargo, incide en que tu pareja la eliges tú y ella te elige a ti: "Tenemos que tener en cuenta eso a la hora de hacer el testamento, muchos premiamos a nuestros hijos y dejamos de lado a nuestras parejas, eso es una putada".

En la práctica, Germán Jover explica algunas fórmulas para proteger al cónyuge y disuadir a los hijos de iniciar disputas. Como el usufructo vitalicio.

Esto consiste en dejar a los hijos la titularidad de la herencia al 100%, pero dejando al cónyuge el usufructo vitalicio de la totalidad de la herencia.

Además, apuesta por incluir una cláusula para que, si un hijo o hija se queja, reciba únicamente el mínimo legal del patrimonio (el 33,3%). Esto es un 'precastigo' para ellos.

Por último, el experto comenta que en la herencia se puede expresar el deseo a no judicializarla y penalizar a quien lo haga, dejando solo el mínimo legal del 33,3%.