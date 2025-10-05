Isabeli Marichal, exmiss Las Palmas, no se corta sobre sus problemas de autoestima: "Tenía celulitis y sobrepeso"

Según la RAE, la autoestima es la valoración o consideración que una persona tiene sobre sí misma. Cuando esta valoración no es buena, empiezan los problemas.

La baja autoestima puede tener efectos negativos en la salud física, mental y social. Y puede provocar síntomas como depresión, trastornos alimenticios o aislamiento social.

Esto lo puede sufrir incluso quien menos lo aparenta, como pueden ser famosos, actrices o modelos. Es el caso de Isabeli Marichal, Miss Las Palmas 2006.

La canaria actualmente es fundadora y CEO de la Clínica NAAC, un centro de dermoestética, salud y belleza.

Durante una entrevista para +Que Marketing, el grupo de Alicia Matias en YouTube, la empresaria habla sobre sus problemas de autoestima.

"Siempre fui una mujer muy insegura, no confiaba nada en mí", comenta. "Tenía muchísimos granos, la piel llena de poros", añade.

Marichal afirma que, después de sus tres embarazos, tuvo "muchísima" celulitis, flacidez y sobrepeso. Todos esos problemas "mermaron mucho mi seguridad", expresa la ex Miss Las Palmas.

Sus inseguridades y problemas de autoestima eran tan graves que incluso dejaba de asistir a eventos "porque no quería que me vieran la cara".

"Hace muchos años no podía mirarte como te estoy mirando a ti ahora, ni mantener una conversación", reconoce.

Esta situación fue la que le impulsó a crear la Clínica NAAC de dermoestética y belleza: "Lo principal es sentirte bien contigo misma, cuando lo que miras en el espejo te gusta te da cierta seguridad".

"No tener la cara llena de granos ni manchas te aporta seguridad, por lo menos a mí y a muchas de nuestras pacientes", confiesa.

Además, Marichal comparte una reflexión que le dijo una paciente: "Nos dice que la clínica equivale a muchas sesiones de psicología".