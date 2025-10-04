Cristina, sobre las relaciones a distancia: "Si siempre os comunicáis por Whatsapp se malinterpretan muchas cosas"

Las relaciones a distancia es uno de los procesos más complicados por los que atraviesa cualquier pareja.

De hecho, para muchos es un obstáculo tan grande que pone fin a la relación o que incluso impide que se llegue a iniciar.

Cristina Estévez ha estado cuatro años en una relación a distancia y todavía sigue con la misma pareja. Por lo que ha dado unos consejos claves en su canal de YouTube.

La editora de video empieza por una recomendación fundamental: hablar todos los días con tu pareja. "Parece algo muy evidente pero de verdad que es muy importante", explica Cristina.

Cristina explica por qué la comunicación diaria es crucial y qué sucede cuando falla: "Al fin y al cabo la única interacción que tenéis entre vosotros es a través del WhatsApp, a la mínima que esto falte la relación puede empeorar".

La joven cuenta que durante sus cuatro años de relación a distancia los únicos días que no habló con su pareja fueron tras discusiones o malentendidos.

"Ahora miro hacia atrás y veo esas situaciones desde otro punto de vista. Creo que en los momentos de discusión y peleas es cuando es más importante hablar", confiesa.

¿Sin comunicación, cómo vais a resolver el problema?", se pregunta. "La situación va a ir empeorando si no habláis y en algún momento vais a tener que resolver el conflicto", añade.

La youtuber asegura que todas las discusiones durante la etapa que vivieron separados fueron malentendidos: "Él pensaba una cosa y yo en realidad no me refería a eso".

"Muchas veces es cuestión de ego, de no querer pedir disculpas, pero créeme que eso es una tontería. Lo que más importa es que tu relación que siga adelante", concluye.