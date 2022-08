¿Qué puedo hacer si no conceden una plaza a mi hijo en el colegio que quiero y he solicitado?

Una de las situaciones más complicadas para cualquier familia con hijos es el momento de solicitar plaza, por primera vez, en el colegio en el que, con toda nuestra ilusión, hemos decidido escolarizar a nuestro hijo. Especialmente cuando se trata de la Educación Primaria.

Si nuestro hijo es elegido, iniciamos la etapa con satisfacción, pero ¿qué ocurre si se encuentra en la lista de excluidos en el colegio que elegimos en primer lugar? Vayamos por orden.

¿Cuándo sabré si mi hijo ha sido admitido en el colegio elegido como primera opción? Las competencias en materia de educación están transferidas, en su mayor parte, a las comunidades autónomas, por lo el proceso a seguir dependerá del lugar en el que residamos.

[Los 100 mejores colegios de España por Comunidades Autónomas]

En todo caso, siempre hay una fecha, que suele ser el mes de mayo, en el que se publican las listas provisionales de admitidos y excluidos en cada centro. Las listas definitivas se publicarán posteriormente.

En el supuesto de que nuestro hijo se encuentre en la lista provisional de excluidos, debemos de tener en cuenta que normalmente los centros reservan algunas plazas para alumnos con necesidades educativas especiales. A veces, si no hay ningún alumno con derecho a ellas que las haya solicitado, pueden liberar estas plazas en las listas definitivas.

Del mismo modo, cabe la posibilidad de que se produjese algún fallo en la baremación inicial. En este caso, los centros acudirán a la lista de alumnos excluidos y las adjudicarán siguiendo el orden de esta. Por ejemplo, si han liberado dos plazas, los dos primeros alumnos de la lista de espera serán admitidos en el centro.

Igualmente, ante la alta demanda de plazas en la zona, el órgano autonómico correspondiente puede decidir abrir nuevas aulas en alguno de los centros, cuyas plazas se asignarán siguiendo el orden de la lista de espera, si la tuviera.

También pueden producirse, antes del inicio de curso, traslados de alumnos o renuncias a matricularse. Esas nuevas vacantes, si se producen antes del inicio de curso, se cubren nuevamente respetando la lista de espera de los alumnos no admitidos.

Además, se puede presentar una reclamación al desarrollo del proceso de admisión, en las fechas establecidas para ello.

Si nuestro hijo ha quedado excluido en las listas definitivas del centro elegido como primera opción, podemos proceder a presentar una reclamación.

El motivo más frecuente que se suele presentar es el relativo a la baremación de puntos obtenida, pues no se admiten reclamaciones que impliquen cambios en la solicitud de centros.

Por eso se recomienda siempre pensar muy bien qué centros pedir y en qué orden, y rellenar todas las opciones posibles. Después no se podrán añadir ni quitar centros, ni tampoco cambiar el orden.

Presentada la reclamación, usualmente la delegación de la Consejería competente ordenará las solicitudes de todos los alumnos de la zona (independientemente del colegio que hayan solicitado en primera opción) en una única lista. Esta se elaborará siguiendo, primero, el orden marcado por los puntos otorgados por el baremo, y luego el orden alfabético según sus apellidos.

En caso de que en un centro queden vacantes, después de haber escolarizado a todos aquellos que lo pidieron en primera opción, se atiende al orden del alumno en esa lista única.

Puede ocurrir, además, que se produzca alguna vacante en un centro que no tenga lista de espera. En este caso, el colegio deberá avisar a la delegación del órgano competente de Educación para que disponga de dicha plaza.

Estas vacantes no se suelen publicar, por lo que si un alumno está interesado en un centro que no haya tenido lista de espera y en el que no haya obtenido plaza, deberemos llamar o preguntar directamente allí, una vez finalizado el plazo de matriculación, para saber si alguno de los alumnos admitidos no ha presentado la matrícula.

*Manuel Martínez Mercado es abogado.

Sigue los temas que te interesan