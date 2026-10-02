Llega media hora antes de la fijada para la cita… sorprende tanta puntualidad en una persona aparentemente caótica. Enseguida empieza a hablar con una verborrea que impresiona.

Sí, Aldo Comas es excesivo, inteligente, rápido, mordaz, carismático… y a veces agotador. Su TDAH galopante tiene parte de la culpa y él lo advierte desde el principio.

"Venía pensando en que entrevistarte es un deporte de alto riesgo", le digo — aquí él no tiene filtro y la que escribe tampoco— . Le extraña, se ríe, comienza a sacar los temas de actualidad uno tras otro como si estuviera disparando un AK-47 (figuradamente, por supuesto). Ceuta, vivienda, feminismo, educación….

La cosa empieza fuerte, pero a nadie le extraña: desde sus redes, sus apariciones públicas y ahora en la tele convertido en colaborador del programa El tiempo justo, siempre dice lo que piensa por polémico que sea. Es inmune al hate, le divierte.

Mientras todos los focos se dirigen a su persona —como diría la Pantoja— el objeto de esta charla de alto voltaje que tiene lugar entre las paredes del Espacio DOBBLE de Madrid es saber quién es exactamente Aldo Comas, más allá del marido de la actriz de Macarena Gómez y de su personaje mediático.

El catalán de 41 años es, ante todo, un artista multidisciplinar. Bueno, eso y muchas cosas más: músico, empresario, profesor de paracaidismo…. Nos adentramos en el universo Comas sin arnés. Atención, que vienen curvas.

Aldo Comas, en el Espacio DOBBLE de Madrid. Rodrigo Mínguez

Mucha gente se refiere a ti como "el marido de Macarena Gómez", al fin un "marido de" y no "una mujer de"…. ¿Eso te molesta?

¡No! Yo, encantado. Para mí es un orgullo ser el marido de Macarena Gómez, que es mi tótem existencial, el pilar de mi vida. Además, tenemos públicos muy distintos. Yo trabajo el arte, ella la masa. Yo tengo 11.000 followers, ella un millón. Es otro mundo. Mi público es más acólito y el de Macarena, más genérico.

Hoy estamos aquí para conocerte a ti, a Aldo Comas, el artista, aunque has hecho y haces mil cosas. Si te pidiera que te definas profesionalmente, ¿con qué faceta tuya te quedarías?

Hay una frase que me dijo una vez un profesor en la universidad: "Tú eres un hombre del Renacimiento en la postmodernidad". Acabé la carrera de Comunicación Audiovisual, fui profesor de cine, tenía una banda de música con la cual giré por todo el mundo, estuve en una productora donde dirigí unos 20 videoclips…

Luego decidí abrir un túnel de viento, que era mi sueño: soy paracaidista, tengo diez mil saltos a mis espaldas, es mi auténtica pasión. Conseguí liar a la peña para juntar 10 millones de dólares y lo abrimos. El primer mes fue de puta madre, el segundo mejor, el cuarto mejor, y al quinto viene el COVID. Se fue todo a la mierda y me arruiné.

Y ahora vives en el campo, rodeado de animales. ¿Qué cambio, no?

Sí, me fui y descubrí que podía ser extremadamente feliz criando allí a mi hijo. Soy el que cuida más al niño porque Macarena, por su trabajo, está siempre moviéndose.

Y empecé a pintar cuadros... Mis amigos me preguntaban si los vendía y contesté que sí, que a 200 euros. A la que vendí cuatro dije: "Esto es el sueldo medio de un español y lo he conseguido en tres días". Abandoné todo y, como diría Loles León, pensé: "Ahora quiero ser artista".

¿Pero esa frase no era de Concha Velasco?

Bueno, Loles siempre queda muy bien... Ella es mi gran terapeuta, aunque estamos en las antípodas ideológicas. Es más roja que una gamba inglesa, pero al final lo que prima es el factor humano. Mi abuela me lo decía siempre de la Guerra Civil: "Están los buenos y los malos, y eso no depende del bando, depende del factor humano".

El artista colabora en el programa 'El tiempo justo' comentando la actualidad. Rodrigo Mínguez

Aldo, la estás liando parda en la tele, ¿por qué aceptaste esta propuesta de ser colaborador en El tiempo justo?

Me han llamado de millones de cadenas... Creo que tengo un poco de responsabilidad social para mostrar un punto de vista que no sea ni el del periodista, ni el del jurista, ni el del político. Yo, como artista, represento a varios estratos de la sociedad.

Quiero dar mi punto de vista, sobre todo porque no tengo por qué tener corrección política.

Y no la tienes, ¿qué te parece todo lo que está pasando con la acampada de Sol y el tema de la vivienda?

Una farsa de adalid de la libertad, camisetas del Che Guevara con la cara de Maricarmen.... En ocho años de Gobierno estos señores no han solucionado nada y no han dado nada. Son gente que se gasta 600 millones de euros en un ministerio para hacer vaginas de plástico, pero luego Maricarmen no tiene piso.

Hay 25.000 desahucios al día. Hay peña que está recibiendo pagas de 4000 pavos al mes, mientras que una anciana no puede pagar esos 500, aunque sea un piso en Retiro. Estamos ante una injusticia y hemos de trabajar de puertas hacia dentro.

¿Y cómo valoras el resto de la actualidad candente de España?

Es un panorama bastante feo. Creo que tenemos un presidente que está riéndose en la cara de la gente. Los políticos han engañado siempre, pero la diferencia entre la derecha y la izquierda es que la derecha te dice "soy putero y me voy de putas", y los otros "vamos a prohibir la prostitución" y son más puteros que los otros.

La hipocresía es lo que no me gusta. Me considero una persona liberal, ni de izquierdas ni de derechas. Abogo por la libertad máxima para todo y creo que hemos de poder debatir, reírnos, confrontarlo y no darle tanta importancia.

¿Crees que la sociedad actual se ofende demasiado rápido?

Absolutamente. Esa es la era woke de los últimos 15 años. La antigua censura que todo el mundo criticaba la tenemos ahora, pero es mucho más inteligente. Durante los años 60 y 70, la izquierda luchaba por básicos necesarios: voto femenino, libertad de la mujer, sanidad pública, electricidad, educación.

Una vez hemos logrado todo eso, ¿qué hace? Se queda perdida. Y ahora abandera una sarta de gilipolleces que han conseguido convencer a los nuevos izquierdistas: ideología de género, el rollo inmigración.... Pero ninguno tiene sentido.

¿Qué opinas concretamente sobre la ideología de género?

Yo he nacido tolerante. Me da igual que mi hijo sea trans, lo querré igual. Lo que no quiero es que en el colegio se estén leyendo libros como el de El pirata trans, uno con pene y tetas que quiere bailar con ellas al aire, que es lo que leían en el de Dante y por eso lo saqué.

Niños de ocho años leyendo que el semen mola, la regla mola, la vagina mola en el colegio.... Ni tanto ni tan calvo.

Y, por ejemplo, sobre el aborto, estoy a favor, pero no me parece bien crecer matando bebés a saco, tomarlo como un método anticonceptivo. Con la homosexualidad lo mismo: estoy abierto a que todo el mundo haga lo que quiera.

En España la homosexualidad no es la gran minoría reprimida sino el lobby más potente. Casi todos mis amigos gays son de derechas. Pero nadie habla del suicidio, cuando hay 15.000 al año y suelen ser hombres. Eso sí es una epidemia...

A los pacientes de ELA, el Gobierno casi no les ha dado un duro, pero sí entrega 500 millones para el Ministerio de Igualdad, que no sé qué hacen poniendo puntos lilas en los Goya.

Sois las más feministas del mundo, pero no tenéis cojones a decir que a una niña de 14 años no le tienen que cortar el clítoris ni ponerle un burka diciendo que eso es cultura. La izquierda murió de éxito y ahora muere de idiotez.

¿Crees que mucha gente joven habla de política sin estar informada?

El porcentaje de gente que sabe lo que fue el Holocausto es muy pequeño, no se explica lo suficiente en el colegio, pero emplean horas y horas hablando de machismo. El tema Franco me tiene hasta el chirri, lo han resucitado. A mí me metieron en un lío porque en la manifestación de Ceuta dije "¡Viva España!" y dedujeron que era un "¡Viva Franco!".

Banda de idiotas, ¿os creéis que a mí me mola Franco? ¿Cómo vamos a ser Macarena y yo profranquistas? ¿Estáis locos? Nadie habla de los crímenes del comunismo y hemos tenido a un partido comunista legalizado durante años y en el Gobierno políticos que creen en el trotskismo, una panda de zumbados que han ido cayendo por su propio peso.

Errejón por bocazas, porque era un picha brava; no me vendas luego la moto del feminismo. Creo en el liberalismo máximo: prostitución legal, drogas legales, todo fiscalizado por el Gobierno y dejar de dar por saco con la moral.

Aldo Comas, en un momento de la entrevista. Rodrigo Mínguez

¿No te has planteado dedicarte a la política?

Me lo dice todo el mundo, pero no puedo vivir en las ciudades. Sufriría mucho, tengo TDAH, soy hipersensible... Si lo hacemos tipo Trump en Mar-a-Lago, que pasa la mitad del tiempo jugando el golf en su pueblo, y me lo ponen muy a huevo, de repente me lío.

Estar en política debe ser emocionante. Con la gente que discuto por estos temas, debato media hora y nos hacemos amigos. En España nos une mucho más de lo que intentan separarnos con gilipolleces. Nos ponemos una birra y una buena canción y la política dura dos minutos; luego todos queremos bailar y hablar.

A mis fiestas viene gente de todos los lados. A mí por una ideología no me van a separar de un amigo.

¿Has perdido alguno por diferencias ideológicas?

En el independentismo perdí a muchísima gente y fue muy duro. Están planteando una cosa que sólo se consigue con las armas, la sangre y la guerra, que es la independencia. ¿Me estás diciendo a mí que yo voy a dejar ser español por vuestra idea?

¿No temes que expresar todas estas opiniones te afecte en tu carrera como artista, que te cancelen?

Bueno, me ha costado mucho ir abriéndome. Han sido muchos años luchando entre el personaje, la persona y el aceptar que ser artista me ha dado muchas más licencias. El no estar en el cine y sí en la pintura me da unas cuantas más, porque ese mundo está bastante colapsado por una ideología que no es del todo cierta.

Conozco muchos productores y actores de derechas, pero no tienen huevos a decirlo por miedo. No estamos apoyando salir a pegar a negros; es una política económica distinta, una política migratoria distinta, una política de ideologías distinta. Pero están cagados y no lo van a decir nunca.

Aldo Comas habla de su mujer, Macarena Gómez.

¿Y te preocupa perjudicar la carrera de tu mujer, Macarena Gómez?

Llevo 17 años con ella analizando eso. Nos han cancelado muchas marcas por querernos meter en líos, pero nos han salido otras. Creo mucho en el karma.

A Macarena le ha costado salir del armario y que sus compañeros sepan que tiende más a la derecha, pero eso no quiere decir que estemos en el Valle de los Caídos reivindicando la tumba de Franco. Tiene mucho más complejo que yo para ser ella misma en un mundo mediático.

Ambos parecéis bastante intensos, ¿cómo funciona vuestra dinámica de pareja?

Yo tengo un TDAH abrumador y altas capacidades. Macarena ha vivido en una familia perfecta, pero por dentro es una actriz y una artista pura. Es súper fría y distante en el trato inicial, no da dos besos, mantiene distancia por coraza. Yo soy al revés: entro arrasando y a media comida la mitad de la peña me odia. Nos complementamos. Su intensidad no tiene nada que ver con la mía.

Ella es el doble de bruta que yo en política, pero no lo puede decir porque es actriz. Es ultrainteligente y analiza sus papeles a fondo. Cuando se mete en un personaje tienes que convivir un mes con eso en casa... Y cuando me toca la psicópata de la casa que corta piernas...

¿Cómo te defines como padre?

El 95% del tiempo el niño está conmigo. Le llevo al cole cada día, soy la nanny en casa. Mi misión en la vida es darle a mi hijo la infancia que yo no tuve o mejorar la que tuve. Me he montado la vida para estar con Dante, porque es lo más importante del mundo para mí.

Comas empezó a pintar gracias a su abuela. Rodrigo Mínguez

Mencionas tu infancia, hablemos de tu bagaje familiar y de tu paso por un exclusivo internado en Suiza...

Nosotros somos los genes que heredamos. Vengo de una alquimia loca. Hasta los cinco años estuve en una guardería pública francesa en el pueblo aprendiendo el idioma. A los cinco empecé en un colegio inglés pijo en Girona. A los 12 me echaron, fui el primer expulsado de la historia del centro y hoy mi hijo va a ese cole.

Luego me metieron en un colegio militar en Inglaterra. Cada día hacíamos marchas militares con armas y nos llevaban a catas de vino con 12 años. Me echaron a los tres meses... Mis padres me mandaron entonces a Suiza, a un colegio de depravados donde estaba en clase con el príncipe de Luxemburgo, los hijos de narcotraficantes mexicanos y rusos y la princesa de Abisinia.

Allí mi líder de opinión cambió: para mí el guay antes era el malote del barrio y ahí vi lo que era llegar en helicóptero al colegio.

Me expulsaron también y mis padres me mandaron al instituto público Vicens Vives de Girona. Aparezco allí vestido con polos de Ralph Lauren rosa y la primera semana me esperaban los gitanos en la puerta para pegarme.

Al octavo día acabé tocando la guitarra con ellos. Pasar de esa superélite de niños sin amor, las gentes más tristes con los corazones más partidos, a la calle fue una escuela brutal.

¿Te cuento más sobre mi familia?

Si quieres...

Mi abuelo materno fue etarra en los años 60. Cuando operaban en España, pasaban por su restaurante, decían un código y él los redirigía a pisos francos en Sudamérica. Vendía arte, trabajaba con Guayasamín, Viteri, Botero.

Tenía una empresa de publicidad y acabó haciéndole la campaña a Daniel Ortega en Nicaragua. También fue de intermediario entre la CIA y Sendero Luminoso. Creó los primeros enlaces entre el Cartel de Medellín, el Cartel de Cali y la Camorra introduciendo la cocaína en Europa en los 80. En el 97 lo asesinaron.

Mi abuela materna fue víctima de violencia de género: un exnovio celoso le prendió fuego con un bidón de gasolina en San Sebastián. Mi madre se fugó a Ecuador con su padre. El mío se fue a Sudamérica, se lio con la hija de un ministro en Bolivia y tuvo que cruzar a Perú nadando por el Titicaca para que no lo mataran.

Tengo tantas cosas que contar que me guardo mi libro para cuando tenga 70 años.

Mencionas a tu madre, que murió cuando eras muy joven, ¿cómo viviste aquello?

Sí, yo tenía 24 años, falleció por una overdose (sobredosis). No me victimizo por eso. La vida es así y quizá nos hizo un gran favor yéndose antes.

Hablabas antes de la influencia artística de tu abuela, ¿es ella una de las grandes mujeres de tu vida?

Sí, se pasó toda la vida diciéndome que pintara. Sus últimos cinco años de vida fueron mis primeros de pintura. Ella decía que nunca se había atrevido a exponer o vender, así que le cogía los cuadros, pintaba por encima manteniendo su firma y la mía y los vendía.

Mi abuela fue mi tótem. Yo comía con ella cinco veces por semana. Ver un cuadro suyo con las rúbricas de Pilar Colón y Aldo Comas reinterpretado por mí en casa de una millonaria venezolana fue saldar la vida.

Su muerte fue mi miedo más grande, pero tres años antes a través de un ritual acepté que se iba a ir. Estudio mucho la muerte. Mi madre me había jodido la infancia por inexperta, pero empecé a entender el amor a través de su partida.

Hay un amor que trasciende lo terrenal; me considero un cristiano surfista. No le tengo miedo a la muerte, aunque la de mi hijo me da un pánico increíble.

El artista está casado con Macarena Gómez y tienen un hijo llamado Dante. Rodrigo Mínguez

Volviendo al arte, tu relación con la venta de tus cuadros es bastante directa y personal. ¿Por qué eliges ese canal?

El arte es como el sexo: tiene una parte de negocio, pero la relación entre la obra y el comprador es puramente sexual. Te pone mi obra y yo te la doy; es un acuerdo entre tú y yo sin empresas de por medio. Todos los miércoles llamo yo personalmente a los que clientes de mi web.

La gente quiere un trozo del artista y conocer a la persona. Vivo buscando la belleza constantemente y lloro cada día por ella. Quiero dejar un legado de belleza y amor. Jordan Peterson dice una frase que me encanta: "Un gran hombre es ese que está dispuesto, capacitado, preparado y listo para matar, y no lo hace".

¿Tienes más vicios o virtudes?

Tengo los mismos. Si no has conocido la tristeza no puedes entender la felicidad. Vicios y virtudes me recuerda a Violadores del verso y su canción que se titula así. Kase. O es muy amigo mío.

Tienes amistades muy dispares, ¿no?

A mí me ponen cachondo las mentes, ni sexo ni nada, quiero follarme las mentes. Carlos Latre y yo nos podemos pasar horas hablando, Carolina de Mónaco es una señora que cuando me siento con ella nos ponemos música africana y charlamos...

¿Y el amor?, ¿en qué fase estás?

Llevo 14 años casado con Macarena y en una relación larga te desenamoras y te vuelves a enamorar mil veces. Qué bonito es el arte de reenamorarte. Para el matrimonio no hay claves mágicas: follar es importante, hacer el amor a menudo y ser sincero sin decir cosas que vayan a joder al otro. El amor y el odio juegan juntos: no puedes odiar sin amar.

Sueles poner un poco de color a las alfombras rojas con tus estilismos que se alejan del traje oscuro que lleva la mayoría, gracias... ¿Qué relación tienes con la moda?

Para mí la moda es algo orgánico. A los 13 fui skater, a los 14 heavy, luego pelado escuchando música máquina, en Suiza pijo, al volver propalestino con rastas, al año siguiente cyber con lentillas, luego super pop.

Cuando murió mi madre vestí de luto, de blanco y negro con trajes de Christian Dior y heredé muchas prendas suyas. A mí la ropa me la suda, no me lo pienso mucho. Es una extensión de tu personalidad, igual que los tatuajes.

¿Cómo ves tu futuro y qué proyectos tienes en mente?

Quiero seguir mejorando en la venta de cuadros y vendiendo un poco más, soy poco ambicioso. Quiero hacerme la casa que quiero, ampliarla, y construir una iglesia románica dentro. Deseo seguir estando con mi hijo, verle crecer y convertirle en mi mejor obra.

También me molaría construir un crucifijo de 400 metros en Ceuta mirando a Marruecos. Quiero hacer arte reivindicativo de mi lado, porque llevamos 70 años con el del otro lado. El globalismo es una epidemia después del wokismo. Quiero seguir haciendo arte, remover conciencias y poder entenderme cara a cara con alguien que piensa distinto a través de la belleza y el amor.