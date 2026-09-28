De 'influencers' a prescriptores especializados: así es Kravittal, la agencia que convierte el talento en autoridad

Magas conversa con el equipo de Kravittal, la agencia pionera en España que convierte la marca personal de líderes y profesionales influyentes en reputación sólida. Camaradería, complicidad y entusiasmo han hecho que, un año después, la empresa haya superado todas las expectativas.

Cruz Sánchez de Lara, Marta Manzano, Alejandra Caro, Esmeralda Delgado, Álvaro I. Sánchez de Lara y Fabiana Cusati: sus perfiles son tan diversos como complementarios. Altas ejecutivas junto a jóvenes que dominan las redes. Todos coinciden en la importancia de valores como la honestidad y transparencia.

"Con un equipo tan bueno siempre es fácil trabajar", contesta Álvaro a una pregunta que le habrán hecho y seguirán haciendo una y mil veces: la de si le impone trabajar con tanta mujer.

El equipo de Kravittal al completo. De izqda. a dcha: Esmeralda Delgado, con chaleco de Roberto Verino, pantalón de Tommy Hilfiger y zapatos de Mango. Alejandra Caro, con camisa de Lola Casademunt; falda de Polo Club; cinturón de Loewe y zapatos de Manolo Blahnik. Álvaro I. Sánchez de Lara, con chaqueta, camisa y pantalón de Roberto Verino; corbata de Sebastián Andreu y zapatos de Antony Morato. Cruz Sánchez de Lara, con camisa de Tommy Hilfiger; cinturón de Isabel Sanchís; falda de Maison Mesa y zapatos de Jimmy Choo. Marta Manzano, con chaqueta, pantalón y camiseta de Roberto Verino; cinturón de Pedro del Hierro y zapatos de Tommy Hilfiger. Fabiana Cusati, con vestido de Pedro del Hierro y zapatos de Tommy Hilfiger. Esteban Palazuelos

Cuentan las socias fundadoras, Sánchez de Lara y Manzano, que en la sociedad existe la necesidad de situar a los expertos en los foros de la conversación social, porque muchas veces no logran hacerse oír. Para dar visibilidad a las voces más autorizadas nació Kravittal.

La vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, escritora y abogada, había propuesto al accionista mayoritario del periódico formar parte de esta aventura.

El día que se dirigía a la notaría para constituir la agencia, el Presidente decidió unirse. "Creo que esa es la magia de la vida —comenta Cruz—, saber coger las oportunidades en la fase de la idea o cuando está empezando a ejecutarse".

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, editora de Magas y Lifestyle y socia fundadora de la agencia. Viste chaqueta y pantalón de Lola Casademunt y zapatos de Jimmy Choo. Esteban Palazuelos

Kravittal, explica, está dirigido "a todo el que tenga un perfil que pueda crecer en el mundo profesional a través de la imagen y convertirse en prescriptor. Estamos en un mundo de influencers que en el futuro será de prescriptores especializados. Si estos no tienen más influencia es porque todavía no han trabajado su imagen".

"Por otra parte —continúa Sánchez de Lara—, queremos que los ejecutivos que vienen se preparen para que, si no se hacen prescriptores, actúen como tales. Es decir, que mejoren su imagen, y hagan ese upgrade que te hace estar en la comunicación tal y como es hoy necesaria".

Marta Manzano, socia fundadora de Kravittal, con camisa de LIMITED El Corte Inglés; pantalón de Elisabetta Franchi y zapatos de Tommy Hilfiger. Esteban Palazuelos

Marta Manzano aporta a Kravittal su experiencia en la dirección empresarial, el emprendimiento y la dirección estratégica de talentos. Es CEO y fundadora de la productora Tesseo.

"Aunque Kravittal y Tesseo —precisa—, son dos negocios independientes, comparten una sensibilidad especial que consiste en reconocer, escuchar y entender a los talentos. Y crear la historia necesaria para que estén posicionados donde tienen que estar y lleguen al público".

Tanto el espectador como las marcas están muy saturados de contenidos. Eso, añade, nos lleva a "crear perfiles que conecten con la audiencia, con su verdad, con su historia, sin crear personajes ficticios. Para eso hay que potenciar su talento y posicionarlo a través de los medios de comunicación".

El éxito de la agencia confirma la tesis de las fundadoras: la demanda de influencia con sustancia y propósito no deja de crecer. El nombre alude al concepto latino de gravitas, que significa dignidad y, por tanto, autoridad moral.

Alejandra Caro, directora general de Kravittal, con chaqueta y vestido de Roberto Verino; reloj de Rolex; sortija de Suárez y zapatos de Manolo Blahnik. Esteban Palazuelos

Kravittal, que empezó bajo el nombre de Gravitta, ha incorporado una dirección general y un departamento de marketing de influencias como nueva área de negocio.

Sánchez de Lara llamó a Marta Manzano: "Creo que tengo la persona idónea para la dirección general". Alejandra Caro se sorprendió porque no le pidieron el currículum. Cruz prefería escucharla antes, "porque el feeling, la gravitas, la autoridad hablando de las cosas, el empeño, el coraje, el talento, todo eso se ve en una conversación".

Tras 20 años trabajando en banca de inversión y en el sector lujo —departamento de estrategia de LVMH (París) y dirección de marketing de Harrods (Londres)—, Alejandra, que hoy también es socia, quería volver a España "para aportar todo lo aprendido".

De 'influencers' a prescriptores especializados: así es Gravitta, la agencia que convierte el talento en autoridad

En este país, Kravittal es un concepto pionero, pero en otros, sobre todo en Estados Unidos, supone una industria multimillonaria. Las agencias de talento ya no sólo buscan monetizar la influencia del talento, sino construir una relación duradera entre este y las marcas que representan.

"Kravittal cubre una necesidad que hay en el mercado, que es unir propósito con influencia —señala la directora general—. Hay muchísimo talento: Imagínate un cirujano. Extraordinario en su campo. Pero no tiene por qué ser el mejor comunicador, ni saber manejarse en redes sociales. Nosotros le queremos dar las herramientas para que pueda realmente influir y aportar a este mundo que está tan saturado de ruido".

Alejandra, que lleva 10 años estudiando chino y habla 5 idiomas más —"como se habla, se piensa"—, cita el ejemplo del país asiático. Allí se ha endurecido mucho las reglas para las cuentas de self-media que publican contenido médico o de salud.

En España hay mucho potencial, señala, pero quizá nos "falte confianza para mostrar nuestra mejor versión. Es como si nos diera cierto reparo destacar. Si alguien acude a un coach, no es necesariamente porque falle en algo, sino porque siempre puede progresar. Hay que estar cómodo con lo que uno consigue y celebrarlo, celebrarnos los unos a los otros".

Esmeralda Delgado, directora de talento y socia de Kravittal, con chaqueta de Tommy Hilfiger; falda de Tintoretto y zapatos de Mango. Esteban Palazuelos

La directora de talento y también socia Esmeralda Delgado celebra que las nuevas generaciones hayan superado el miedo a sobresalir y el empuje con el que vienen.

Tras casi un año al frente de Kravittal, hace un balance muy positivo, superior a lo esperado: "El proyecto era muy ambicioso. Es muy bonito ver cómo tanta gente de todos los ámbitos, tan especial y con carreras sólidas han confiado en nosotras. Y lo agradecida que se muestra con nuestro trabajo".

Ella tiene una red muy buena de contactos tras 20 años trabajando en cadenas de televisión, productoras y con talents: "Ver cómo gente con talento pasa del anonimato a la fama es fascinante".

Como directora de talento, primero escucha. Luego pregunta: "¿Qué quieres hacer? Sin engañarme (se ríe). Si tuvieras que elegir un sueño ahora mismo, ¿qué harías? ¿A dónde quieres ir? Y ¿por qué? ¿Harías lo que te estoy diciendo para poder llegar ahí? ¿Dejarías de hacer esto para poder conseguir lo que quieres?".

Kravittal trabaja con distintas empresas y colaboradores para dar formación y coaching a sus clientes. Desde cómo hablar en público o ante la cámara, a cómo vestirse o mejorar la confianza en uno mismo: "Hay que cuidar todos los detalles, porque es lo que marca la diferencia".

Álvaro I. Sánchez de Lara lleva las relaciones de Kravittal con EL ESPAÑOL. Viste jersey de Lloyd’s; camisa y pantalón de Roberto Verino y zapatos de Antony Morato. Esteban Palazuelos

Álvaro I. Sánchez de Lara, socio de la agencia y director adjunto de Inversiones Rosebud, lleva las relaciones de Kravittal con EL ESPAÑOL: "El área de eventos del periódico es muy potente y nos viene muy bien. Además, nuestro crecimiento va completamente indexado al éxito de nuestros representados y a nuestra relación con las empresas".

Explica que Kravittal es una agencia de desarrollo, representación y gestión de talento personal con tres patas: celebrities, creadores de contenido, profesionales influyentes (abogados, psicólogos, investigadores, médicos, científicos, nutricionistas…), y altos ejecutivos.

Como creador de contenidos de videojuegos que ha sido, está muy al tanto de los continuos cambios que experimentan los medios digitales, debido, en parte a la IA y las redes sociales. Por ello insiste en que "es muy importante actualizarse, porque los que no están al día se quedan detrás".

Fabiana Cusati, al frente del área de marketing de influencia de Kravittal. Viste chaqueta de Roberto Verino; pantalón y cinturón de Zara y zapatos de Tommy Hilfiger. Esteban Palazuelos

Al frente de la nueva área de marketing de influencia se encuentra Fabiana Cusati, con años de experiencia en el sector. Su día a día consiste en ejecutar y gestionar las campañas con los diferentes talentos y creadores de contenido: "Digamos que soy la intermediaria entre la marca o el cliente y los creadores de contenido que tenemos".

Las firmas ya no preguntan por el número de seguidores, advierte, sino por qué te creen. "Es muy importante que el creador de contenido que elijas para una campaña comparta realmente los valores de la marca. Es lo que va a hacer que sea creíble y que la sinergia entre ambos tenga sentido", explica.

"Un influencer no puede vender todo —añade Cruz Sánchez de Lara— sino aquello en lo que destaca. El expertise de un dermatólogo, arquitecto o abogado, no se adquiere delante de una cámara. Se adquiere en la universidad y con el desarrollo profesional. En el futuro, las marcas buscarán prescriptores y nosotros estamos preparando a los profesionales para que puedan serlo".

El equipo de Kravittal piensa a largo plazo para creadores de contenido profesionales que hagan de la comunicación otro de sus valores. Esteban Palazuelos

Esmeralda Delgado pone el ejemplo de los profesionales a los que representan: "No anunciarían un producto en el que no crean al 100%. ¿Por qué? Porque perderían sus clientes o pacientes. Pero sí apoyarían un producto en el que creen, aunque la oferta sea menor".

Pero ¿cómo mantener la credibilidad a largo plazo en un mundo tan cambiante lleno de filias y fobias? Con coherencia y unos valores muy claros, apunta Alejandra Caro.

"No hay que tener miedo a rechazar proyectos que no nos encajen o en los que no podemos aportar. No se puede pensar simplemente en el beneficio a corto plazo. Una cosa que he aprendido trabajando en el sector del lujo es que los ingresos a corto plazo no son necesariamente rentabilidad a largo plazo", asegura.

"En una empresa como Kravittal, el corto plazo no funciona —agrega Marta Manzano—. Pensamos a medio y largo plazo. Te tienes que sentar con la persona, ver cuál es su narrativa, en quién influye, en quién quieren influir y cuál es su visión, y acompañarla en este camino con una estrategia muy personalizada. Es la única manera. Fácil no es, pero es lo más satisfactorio que te puede pasar".

* Fotografía: Esteban Palazuelos/Estilismo: Fran Marto/Maquillaje y peluquería: Rosa Navajas/Dirección creativa: Julia Ramírez/Vídeo: Alba Lopez y Eva Calzadilla/Producción: Adriana Pérez/Agradecimientos: Hyatt Regency Hesperia Madrid