Ana Rosa Quintana y Teresa Perales, entre las ganadoras de los 'Influencers Awards': unos premios sin filtro

La periodista y la nadadora, en un 'collage' de Magas.

Influencers es un término amplio que muchos asocian sólo a creadores de contenidos que arrasan en las redes sociales. Pero en realidad el significado real va mucho más allá... Y la gala Líderes que inspiran, celebrada un año más en La Masía de José Luis de Madrid, lo ha puesto en valor.

La cita tuvo lugar el 11 de junio y en ella se entregaron los premios que concede la revista Influencers para reconocer a profesionales de distintos ámbitos.

Fue una noche especial por dos motivos: la celebración del décimo aniversario de la publicación y un anuncio que tiene mucho que ver con el poder de las palabras: a partir de ahora se llamará Influyentes.

Como explicó su editor, Miguel Ángel Gómez, se trata de una declaración de intenciones: "Es volver a llamar a las cosas por su nombre. Influyentes refleja mejor a quiénes retratamos: gente que deja huella de verdad, con trayectoria y con una influencia que no depende de una racha de likes".

La convocatoria reunió a más de 150 personalidades de la cultura, la ciencia, el deporte y la comunicación en España; un listado sin filtros de Instagram.

Quintana recogió su premio de manos de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Cedida

Televisión, deporte, música...

La comunicadora Ana Rosa Quintana fue una de las grandes protagonistas de la noche al recibir su galardón de manos de Enrique Cerezo.

La periodista destacó el papel de la televisión como compañía de las personas y le hizo especial ilusión que se lo entregara el presidente del Atlético de Madrid, pues ella es rojiblanca hasta la médula.

La lista de premiados incluyó nombres que forman parte del día a día de los españoles. Desde el carisma y la simpatía de Roberto Brasero, que ha revolucionado la información meteorológica en Antena 3, hasta la genialidad de Toni Segarra, uno de los creativos publicitarios más importantes del panorama actual.

Con naturalidad, él puso otra de las notas divertidas de la velada asegurando que "en estos premios siempre hay uno en la lista del que la gente se pregunta '¿y este quién es?'. Pues ese soy yo".

Con los acordes de Bud Bunny aún resonando en Madrid, llegó la hora de Carlos Jean, uno de los artistas más prolíficos del panorama nacional y autor de numerosas canciones que han hecho historia. La cantante Marilia, que además actuó en la velada, le hizo entrega de su reconocimiento.

"Ser influencer no es llegar a mucha gente, sino poder cambiar a las personas", destacó.

Su tocayo Carlos Latre también obtuvo su estatuilla, pero, primero, hizo reír a los más de 150 invitados con sus imitaciones de Trump o Florentino Pérez. El cómico destacó la importancia del sentido del humor para la sociedad.

"En un país como el nuestro, donde el chiste fácil y el colmillo rápido siempre han tenido público, tú has elegido una vía más difícil: la del humor que une sin humillar a nadie. Tu influencia se proyecta haciendo feliz a la gente", dijo el director de la revista.

Foto de familia de los premiados de la gala. Cedida

Los Influencers Awards tuvieron su espacio para el deporte. La nadadora Teresa Perales obtuvo su reconocimiento por ser un ejemplo de superación y haber superado límites.

"Tu influencia se nota en padres que aprenden a mirar a sus hijos con más posibilidades que miedos, en jóvenes que se atreven a competir sin pedir disculpas por existir, y en una sociedad que, gracias a referentes como tú, entiende mejor la palabra 'normalidad", destacó el editor de la revista.

La karateca Sandra Sánchez, otro referente del deporte español, le hizo entrega del premio y le dijo: "Gracias por enseñarnos que la vida no siempre consiste en seguir el camino que nos habían enseñado, sino por convertir cualquier camino en algo que merezca la pena".

La chef Carme Ruscalleda, la mujer con más estrellas Michelin en el mundo, fue galardonada por su excelencia en los fogones y una trayectoria que ha contribuido a elevar la gastronomía a cultura.

Esta edición también contó, como no podía ser de otro modo, con Mariano Barbacid en su palmarés. Es uno de los científicos más importantes del mundo y autor de numerosos avances en la lucha contra el cáncer, incluyendo uno de los más prometedores contra el de páncreas.

"El verdadero liderazgo no se mide sólo por los logros individuales, sino por la capacidad de generar impacto en los demás" apuntó el premiado, quien calificó como "una responsabilidad" la investigación, más que una profesión.