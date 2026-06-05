Marta Díaz de Lope y su historia sobre las pioneras del fútbol: "Los insultos que recibían siguen hoy"

La directora de cine, con la claqueta y el equipo de 'Pioneras'. Carla Oset

La inauguración de un polideportivo no pasaría desapercibida.

Detrás del nombre Victoria Hernández, como llamaron a ese recinto ubicado en el barrio madrileño de Villaverde, se escondía la historia de la primera mujer en firmar un contrato profesional con el club de fútbol femenino Olímpico de Villaverde (Madrid).

Tenía 12 años en aquel 1971, y lo notable, entre muchas cosas, es que aquella era una época en la que el franquismo tenía otro plan para las mujeres.

En la nota de prensa que informaba de la apertura de esa instalación deportiva, se encuentra la génesis de la película Pioneras: Solo querían jugar, dirigida y coescrita por Marta Díaz de Lope Díaz, que se estrena el 5 de junio.

Para contar algo sobre un grupo de chicas que a principios de los años 70 lograron la hazaña de jugar fútbol a nivel semiprofesional, desafiando las férreas estructuras impuestas por el franquismo así como la oposición de una buena parte de la sociedad, la cineasta andaluza ha reunido a un nutrido y excelente elenco.

En él figuran desde las noveles Sofía de Iznájar, Bruna Lucadamo, Leire Aguiar, Miriam Rubio o Lorea Carballo, a las veteranas actrices Elena Irureta, Aixa Villagrán o Carmen Ruiz.

Pioneras empieza con ese golazo impresionante de Olga Carmona y termina dando datos del presente, incluyendo los logros de la selección española, considerada como la número uno en el mundo.

Escena de la película con el equipo femenino que hizo historia. Carla Oset

¿Qué tan importante era para ti situarnos en 'voy a contar sobre el camino que nos ha llevado hasta aquí'?

Cuando empezamos a conceptualizar el proyecto, fue precisamente en la primavera de 2023, ese año fue el mundial y ganó España.

El día de la final, me di cuenta de que la gente se paraba a ver el partido de fútbol femenino, una cosa que hasta ese momento no había visto que sucediera.

En aquel momento estaba documentándome sobre esas mujeres que hacía 50 y tantos años intentaron jugar al fútbol y que fueron menospreciadas y humilladas por la prensa.

Y, de repente, esa idea de 'cómo hemos llegado hasta aquí' cobró mucho sentido e importancia. Porque antes ha habido un montón de mujeres que han atravesado un desierto, un páramo... y nosotras te vamos a contar esa historia.

En la película se retrata la reacción virulenta hacia el fútbol femenino. El caso de Jenni Hermoso o en Alemania el acoso hacia Marie-Louise Eta, que ha hecho historia al convertirse en la primera entrenadora mujer de un equipo masculino en la primera división. ¿No hemos cambiado o es que esos ataques se hacen hoy más evidentes por las redes sociales?

A veces parece que han cambiado las cosas, pero hay muchos contextos en los que, en cuanto se atraviesa algún atisbo de evolución, de abrir un poco de camino en estos ambientes tan histórica y simbólicamente masculinos, saltan todas las alarmas.

Precisamente, Pioneras habla de eso. En aquel entonces había gente que no se oponía, simplemente lo veía como una especie de marcianada: "¿Que las niñas quieren jugar al fútbol?".

Era una especie de extrañeza y eso puede dar paso a dos cosas: el no pasa nada o una reacción visceral y violenta, porque hay muchos sectores que no quieren que las cosas cambien.

Para mí era muy importante trasladar esto de alguna forma a la película. Costó mucho trabajo y años desde que estas primeras mujeres, a inicios de los 70, intentaron jugar al fútbol de una manera oficial.

No había ningún problema con que jugaran como quien hace un circo, pero sí que lo hicieran de manera mínimamente oficial. De hecho, España tardó muchísimos años en crear una selección oficial española y en federar a las chicas (esto se logró a principios de los 80).

Por eso, me parecía muy interesante poner en valor a estas mujeres que dieron casi el primer paso y se enfrentaron a unos ambientes muy hostiles, pero que también contaron con muchos aliados.

En muchos países se llegó a criminalizar el fútbol femenino, por ejemplo en Brasil, donde mientras se celebraba un mundial en 1970, aún encarcelaban a las mujeres que practicaban este deporte en la calle. ¿De qué manera te caló esta constante hipocresía, sobre todo la ejercida por la Federación de Fútbol?

Fíjate en todo lo que pasó con Jenni Hermoso con Rubiales —ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol—, cuando nosotras no habíamos ni empezado el guión. A la hora de plantear esta historia me pregunté '¿a quién le va a interesar?', '¿es interesante hoy en día?'.

A mí y a Zebina Guerra, la coguionista, ese caso nos motivó y entendimos que la película iba a tener más vigencia que nunca, que lo que estábamos contando no era una cosa del pasado, sino que tenía una lectura en el presente muy importante.

Eso dio sentido a la película, a nuestras motivaciones e intenciones de emitir un mensaje a los espectadores. Ha costado mucho llegar hasta aquí, pero no nos acomodemos, no nos conformemos, porque los derechos y las cosas conquistadas se pierden en muy poquito tiempo, en pasos mal dados.

Aún habiendo ganado un mundial, hay muchas cosas que se tienen que cambiar desde dentro. Hoy más que nunca, es importante poner en valor a esas primeras mujeres para entender de dónde venimos y saber por qué tenemos que seguir luchando.

Daniel Ibáñez interpreta al primer promotor del fútbol femenino duran el franquismo. Carla Oset

Una parte importante para la construcción del guión fueron las entrevistas que tuviste con las pioneras reales. ¿Qué impresiones recogiste de ellas?

Obviamente, no hablamos con todas porque son muchísimas, así que lo hicimos con varias de ellas y con Rafael Muga, el primer promotor del fútbol femenino que en la película se apellida Poga, interpretado por Daniel Ibáñez.

Una cosa muy bonita y que me gustó mucho es que ellas eran muy jóvenes y creo que nunca fueron conscientes de a lo que se enfrentaban.

Él sí que era más consciente de lo que estaba en juego, de la provocación que suponía hacia estamentos importantes de la España franquista, en la Federación y por supuesto en la Sección Femenina, que se opuso frontalmente desde el primer momento.

En su momento las chicas sólo eran felices jugando al fútbol, a veces se encontraban campos donde el ambiente era más hostil, otros donde la gente era más amable.

Pero con los años se fueron dando cuenta de lo importante que fue lo que hicieron. En las conversaciones que tuvimos, sí que trasladaron una sensación de poco reconocimiento.

Obviamente, esta película no es una biografía. Nuestra pretensión desde el primer momento es que reflejara una época, un contexto, y eso no se puede hacer desde la vida privada, directa y fidedigna de las personas.

Pero sí hubo cosas, anécdotas y detalles que nos iban contando que están en la trama.

Ahora que mencionas la Sección Femenina de Falange, se piensa que el adoctrinamiento, así como el ideal de mujer aupado por el franquismo, son cosas del pasado. Pero la escalada de la extrema derecha y la hipocresía de la extrema izquierda demuestran lo contrario. ¿Qué tan importante era mostrar que la brecha temporal se diluye?

Siempre me ha interesado la historia reciente de España, la Guerra Civil, los 40 años de dictadura franquista. Y me pregunté '¿cuánta gente de mi alrededor y de mi edad sabían lo que es la Sección Femenina?'. Ya te lo digo yo: muy poquitos.

Entonces, me planteé cómo trasladar eso a una película, donde el contexto es tan importante para que se entienda lo que ellas pasaron, lo importante que era en ese momento hacer lo que estaban haciendo.

No es una película de niñas que juegan al fútbol. De ahí, la importancia de poner sobre la mesa, por ejemplo, el Servicio Social, una cosa completamente desconocida y que era una especie de mili para mujeres que llevaba a cabo la Sección Femenina.

Lo tuvo que hacer mi madre, que tiene ahora 65 años.

Aquello no está tan alejado de lo que vivimos hoy en día, con las ideologías peligrosas que nos acechan y los discursos de odio que nos están bombardeando a diario.

Yo tengo 37, y escucho cosas racistas y homófobas de gente de mi edad que hace 15 años nadie se atrevía a decir. Son opiniones que ahora están teniendo una cabida peligrosísima, y nos estamos acostumbrando a que esas cosas vuelvan a poder decirse sin que aquí pase nada.

Pioneras tiene un tono humano, esperanzador, no es una película oscura. He intentado que no sea panfletaria, pero sí tiene un mensaje muy claro de reivindicar y de poner en valor lo que se ha ido conquistando.

La directora, en el pasado Festival de Málaga. Cedida

¿Con tu coguionista, Zebina Guerra, llegasteis a la conclusión de que esta película era la oportunidad de alarmar pero apelando al tono feel good?

Sí. En Mi querida cofradía —2018, su primer largometraje—, donde reivindicaba el papel de la mujer en la Semana Santa, lo hice a través de una comedia.

Siempre he tenido una manera de contar las historias que me lleva a hacerlas desde un lugar que intenta no expulsar al espectador de primeras, sino más bien armar una especie de caballo de Troya.

Que sea una película aparentemente amable, pero que salgas de ahí con un mensaje, teniendo muy claro lo que quiero contar.

En Pioneras también reivindicas el periodismo deportivo hecho por mujeres. En el personaje de Aixa Villagrán condensas a varias periodistas reales de aquella época. Sin embargo, actualmente todavía las hay que siguen siendo fuertemente atacadas. ¿Hemos avanzado de verdad?

Es difícil de contestar, porque además no es lo mismo ser una periodista deportiva que habla de atletismo, que una que lo hace de fútbol. Este tiene un componente simbólico y culturalmente masculino, es como la representación de la masculinidad por excelencia.

Cualquier mujer que haya entrado o intenta pertenecer a él está en el punto de mira. Seguramente, ahora lo estará de una manera mucho más sutil que antes, más soterrada, pero hay algo ahí que hay que vencer.

Ese mundo es aún una incógnita en muchos aspectos, hay poca apertura.

Pienso también, por ejemplo, en Vero Boquete, futbolista española que está comentando partidos de la selección masculina. Ahí, de repente, hay luces que nos indican que algo está avanzando.

Quiero creer que poco a poco se va a instaurar, y que inevitablemente las mujeres irán ocupando espacios, incluso en ese tan masculino hegemónicamente como es el fútbol.

Zahara canta la banda sonora de la película, 'Marimacho'. Adri Cuerdo

Zahara ha compuesto para Pioneras la canción Marimacho. Esa palabra es justo el primer insulto que escuchan las mujeres que osan entrar no solamente en el fútbol, sino en cualquier sitio que está masculinizado. ¿Cuál es la importancia de apropiarse del calificativo a través de esa canción?

Es una palabra tremenda. Cuando era pequeña, con cinco o seis años, jugaba al fútbol en el colegio, además era la única niña en el equipo. ¡La cantidad de veces que me llamaron marimacho! Y yo sin saber lo que significaba, me sentía completamente avergonzada porque sospechaba que era algo terrible.

En la película hay unos insultos determinados que las pioneras me contaron que les gritaban en los partidos. Los apunté todos en una libreta. Fue algo tremendo constatar cómo se van repitiendo década tras década hasta llegar a día de hoy.

Cuando Zahara me contó la idea que tenía, me pareció increíble. Y luego, aluciné con la canción porque convertía aquello que era un arma arrojadiza, una cosa que había humillado y avergonzado durante tanto tiempo, en un himno, en algo que que te da fuerza y un subidón emocional.

Con esta canción, Zahara me dio algo personal y súperbonito.

Va a gustar muchísimo y espero que se entienda como lo que es: darle la vuelta a un insulto histórico contra las mujeres, también obviamente contra las lesbianas. Eso te da una fuerza increíble.