Luz Gabás, premio Maga de Magas a la mejor novelista: la maestra de la ficción histórica en épocas de transición

Este año, el Maga de Magas a la mejor novelista recae en una escritora algo tardía que, sin embargo, se ha convertido en uno de los autores más leídos en nuestro país, Luz Gabás (Monzón, 1968).

Ganó el Premio Planeta 2022 por Lejos de Luisiana, una novela ancha y sinuosa como el Misisipi que transcurre durante las cuatro décadas en las que Luisiana perteneció a España.

Eran tiempos convulsos: Los franceses se rebelaban contra los españoles, los norteamericanos contra los ingleses por su independencia, los nativos indios luchaban por la supervivencia de sus pueblos. Y entre todo, una historia de amor.

Luz Gabás entreteje con destreza la Historia y la intrahistoria. Podría decirse que el amor es la columna vertebral de su obra. Pero no sólo el amor a una persona, sino a todo lo que reafirma la propia existencia; a la vida, a lo heredado…

Sus novelas se sitúan en contextos históricos significativos en los que un mundo se acaba y otro llega. Como su vida, a caballo entre el entorno rural y la ciudad: "A mi generación nos tocó vivir la transición entre un mundo tradicional y otro moderno".

La autora vivía en la ciudad y en vacaciones en el Pirineo aragonés, entre Cerler, el pueblo paterno en el valle de Benasque, y Serrate, el materno en la comarca de Ribagorza.

Un comienzo distinto

Estudió en Zaragoza Filología Inglesa. Durante años compaginó la docencia universitaria con la publicación de artículos, la traducción y la participación en proyectos culturales.

En 2007 se muda a Anciles, a 2 km de Benasque, con su marido e hijos. 4 años más tarde es elegida alcaldesa de este municipio y, poco después, recibe la llamada de la editorial Planeta. Han aceptado su novela Palmeras en la Nieve. La publicarán en 2012.

El éxito de esta, su primera obra literaria, le permitió empezar a vivir de la escritura. Lleva vendidos más de medio millón de ejemplares. Fernando González Molina la adaptaría al cine con Mario Casas y Adriana Ugarte. También la película, que obtuvo dos Goyas, fue un éxito de taquilla.

Luz Gabás posa con su novela 'Lejos de Luisiana' en 2022. Gtres

La escritora aragonesa escribe desde pequeña: diarios, algunos de los cuales ha destruido convencida de que no hay que guardar demasiado para la posteridad. Más tarde, en la facultad de Filosofía y Letras su vida consistía en "leer, reflexionar y escribir" y "alguna vez soñaba con crear una novela".

Cambio de rumbo

A los cuarenta, cuando ya tenía "un trabajo estable y una vida organizada", decidió tomarse un tiempo para documentarse y escribir Palmeras en la nieve.

"Fue una apuesta personal -recuerda en una entrevista- a la que dediqué mucho esfuerzo y energía. El tema era doloroso porque giraba en torno a la herencia emocional dejada por mi padre, recientemente fallecido".

Su padre -y antes sus abuelos- había emigrado en 1953, con 24 años, a Guinea Ecuatorial, entonces colonia española, para trabajar en la plantación de cacao de Sampaka, fundada en 1906 por un emigrante de Benasque.

En la trama de la novela dos hermanos viajan en ese mismo año desde el Pirineo oscense hasta la isla de Fernando Poo (Guinea Ecuatorial) para trabajar en una plantación de cacao. En ese nuevo enclave descubrirán pasiones, secretos y tensiones raciales.

La aragonesa llega a sus libros "por pálpitos", investigando a fondo los temas sobre los que "siempre ha querido saber más" y con los que va a pasar años, de 2 a 4. 5 estuvo con Palmeras en la nieve. Quería reflexionar, entre otros temas, sobre nuestra identidad y cómo influyen en ella los antepasados.

Ha declarado en diversas ocasiones que no escribe para reivindicar nada: Simplemente le interesa la Historia, pero que, para lograr la atención del lector, hay que encontrar un equilibrio entre rigor y ficción. La Historia no debe pesar mucho para dejar paso a la fantasía e imaginación, que son las que realmente entretienen al lector.

Seguía de alcaldesa, cuando publicó su segunda novela, Regreso a tu piel (2014). Es un relato ambientado en el Aragón del siglo XVI, cuando 24 mujeres fueron acusadas de brujería. Para ella se trata de una narración "de rebeldía contra la muerte, de deseo de que haya algo más allá".

Su paso por la política fue temporal. No lo repetiría. Recuerda los encajes de bolillos que tenía que hacer para que el presupuesto alcanzara a cubrir todos los servicios. En 2015, tras perder la mayoría absoluta, renunció al acta de concejal para dedicarse a escribir.

Amante de la literatura inglesa y americana del XIX y principios del XX, Como fuego en el hielo (2017) es una novela de tradición romántico-gótico. El trasfondo: una historia de amor tan intensa como difícil, ambientada en los valles del Pirineo oscense entre guerras carlistas y revoluciones.

"Las pasiones que no se satisfacen se convierten en una carga emocional para toda la vida", puede leerse en sus páginas. En ellas se reflejan los dilemas morales entre lo que el personaje quiere y desea y lo que la vida le depara.

La escritora otorga aquí a su querida montaña una dimensión casi divina. Es un símbolo frente a la civilización. Puro Romanticismo. No en vano El caminante sobre un mar de nubes de Caspar David Friederich es uno de sus cuadros favoritos.

Su cuarta novela, El latido de la tierra (2019) es un homenaje al mundo rural y a su generación, que ha vivido los efectos de la despoblación: "hemos sido los guardianes de la sabiduría de nuestros padres que tuvieron que emigrar de los pueblos a las ciudades. Nos transmitieron su amor por la tierra y hemos vivido a caballo entre el mundo urbano, la modernidad y la tradición de la vida rural".

Gallinas, ocas, un gallo peludo de Japón, una perra y varios ponis y caballos forman parte de la vida de Luz Gabás, que vive en Anciles. "Cuando se vive alejado de la naturaleza- contaba en una entrevista- falta alimento del espíritu. Para mí es un contacto muy sanador y liberador. La tecnología a la que a veces criticamos es necesaria para que la gente se decida a volver".

La novelista saluda al Rey Felipe VI y a la Reina Letizia durante los Premios Cervantes en el Palacio Real. Gtres

Su gran éxito

Consolidada como una autora de superventas, Luz Gabás, ganó en 2022 el Premio Planeta por Lejos de Luisiana. La novela narra el viaje vital de una joven criolla y de un nativo americano atrapados entre dos mundos.

Aquí encontramos dos personajes que también surgen como protagonistas en el nuevo libro de nuestra editora, Cruz Sánchez de Lara, Las gobernadoras, y que, además, son sus antepasados. Isabel Saint-Maxent y Luis de Unzaga, gobernador ilustrado de Luisiana y primero en ofrecer ayuda a los colonos americanos para la independencia. Uno de esos andaluces con imaginación, inteligencia e iniciativa.

La vida de Luz Gabás no ha cambiado demasiado tras el Planeta, salvo que ahora tiene "mayor tranquilidad económica", a pesar de que "hacienda se haya llevado la mitad del premio". El dinero, le dijo su madre, se va. Queda el prestigio.

Sabe que parte del trabajo de escritor consiste también en hacer buenas promociones, viajar mucho, impartir charlas y participar en jornadas y actos literarios. Tras la vorágine del premio volvió a encerrarse en la lectura y la escritura, para la que es, por ahora, su última novela, Corazón de Oro (2025).

De adolescente había estudiado un año en San Luis Obispo, California. Encontrarse con una cultura diferente le marcaría. Muchos años después ha querido volver a California, esta vez como novelista durante la fiebre del oro a mediados del siglo XIX, y con la canción de Neil Young, After the gold rush, de fondo.

La trama: el viaje emocional de un joven que sale de su pueblo, Pasolobino (un trasunto de Benasque), con unos valores que deberá ir adaptando a otras culturas. Entre la pertenencia y el desarraigo puede haber más o menos desgarro.

"Guarda tu corazón, porque de él brota la vida", con este proverbio empieza Corazón de oro. "La idea original- ha explicado- era hablar del esfuerzo, de la esperanza y el amor, que te impulsan a seguir adelante en circunstancias difíciles".

"Somos responsables de cuidar nuestro corazón, de elegir si dejamos que brille o se ensombrezca", ha declarado la aragonesa: "Mostrar lo mejor de nosotros mismos es una decisión libre que requiere fortaleza interior, algo que debemos cultivar cada día".

La prosa de Luz Gabás tiene algo de encantamiento. El lector la sigue sin poder parar. Es lo que pretende la escritora, que uno, además de aprender, se enganche "por la relación entre los personajes". No es revisionista, sólo quiere mostrar los hechos, siempre con rigor histórico: "El pasado no se debe destrozar ni intentar revitalizarlo".

"Todos hemos leído libros que nos han entretenido sin más, pero los que dejan huella son aquellos que nos conmueven e invitan a la reflexión- explicaba a una joven aprendiz de escritora-. Y esta capacidad de hacerlo, más que un valor innato, es un trabajo vital de años de estudio, observación y análisis, y cierto sufrimiento existencial".

El éxito no se le ha subido a la cabeza, porque llegó pasados los 40, "cuando uno ya sabe de qué va la vida". De hecho, cuenta que a veces tenía la sensación de que le estaba sucediendo a otra persona.

Al principio, cuando le preguntaban los medios o departamentos de comunicación qué profesión debían poner tras su nombre, pedía que sólo pusieran Luz Gabás. Después pensó que había llegado del momento de que añadieran la palabra escritora.