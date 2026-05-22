La emoción de Penélope Cruz y su 'subida al cielo' de Cannes gracias a Los Javis: lágrimas y 20 minutos de ovación

No se habla de otra cosa, el talento español está en un punto álgido gracias a La bola negra. La película de Los Javis sobre Lorca ha arrasado en el Festival de Cannes y la crítica internacional se ha rendido ante estos jóvenes directores que han logrado algo increíble.

Primero, recibir una ovación de 20 minutos por parte del público, una de las más largas de la historia de la muestra —sólo la supera por dos minutos los aplausos para El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro, en el año 2006—.

Segundo, subir a los altares a Penélope Cruz, protagonista también de un gran momentazo en el Grand Théâtre Lumière que está dando la vuelta al mundo.

La actriz, que interpreta a la cupletista Nené Romero en la cinta, no pudo contener las lágrimas al ver la reacción del público después del estreno. Llorando casi al borde del hipo y abrazada a Javier Calvo y Javier Ambrossi sabía que ese reconocimiento era también para ella.

Y, sin embargo, ella se sentía emocionada por los directores, a los que admira y quiere. Esto lo guardará para siempre en su recuerdo, seguro.

Los Javis han revelado en Cannes cómo surgió la participación de Penélope en la que es su segunda película —su debut fue La llamada—. Y sorprende saber que una intérprete tan consolidada y con un Oscar en su haber se puso en contacto con ambos directamente al saber que estaban rodando para preguntar si podía aparecer en ella.

Quizá entonces no imaginaba qué importante sería su papel secundario pero rotundo en La bola negra. Una de las escenas más memorables de la trama en la que Cruz aparece cantando junto a unos bailarines dentro de un tanque de agua.

Este paso de la intérprete madrileña por el Festival de Cannes ha estado marcado, sin duda, por su alianza con este dúo de directores. También por su propio carismo, talento ante las cámaras y elegancia.

La alfombra roja de la muestra se ha rendido nuevamente a sus pies con sus magníficas elecciones.

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