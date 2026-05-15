Patricia Aymá, la científica que 'entrena' bacterias para poner fin a los microplásticos: "Ya se ven tóxicos hasta en la sangre"

En estos años, la ciencia ha levantado muchas veces la mano con la misión de alertar de que los microplásticos han dejado de ser un residuo externo para integrarse en nuestra biología de forma irreversible. En 2025, un equipo de investigadores de Nuevo México calculó que en el cerebro humano puede haber el equivalente a cinco tapones de botella.

Otro estudio reciente, coordinado desde la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Caldas y el Hospital Universitario de Caldas, también confirmó que estos polímeros están presentes en placentas humanas, demostrando que la exposición a los mismos empieza incluso antes de nacer.

Ambos diagnósticos coinciden con una preocupación creciente entre los ciudadanos por los compuestos de los envases que consumen, y también con el nacimiento de startups a la carrera por hallar soluciones alternativas que sean tan rentables como para seducir a grandes compañías pero que, a la vez, respondan a un compromiso con el medioambiente.

Aunque no suele darse que en los planes fundacionales de estas empresas se incluya el de acabar siendo avaladas por un Premio Princesa de Girona, en el caso de Benviro —que se dedica a convertir residuos orgánicos en bioplásticos 100% biodegradables bautizados como Beo—, el galardón le ha venido muy bien como trampolín mediático.

En realidad, la condecorada es Patricia Aymà (Òdena, 1993), su cofundadora y directora tecnológica (CTO), que se cita con Magas para contar cómo la vida le ha cambiado tres meses después del reconocimiento. Biotecnóloga de formación, 'entrena' bacterias para que crezcan como materiales sostenibles que no dejan rastro de polímeros nocivos.

Su interés por los microorganismos surgió tras una infancia marcada por la salud. "Nací con los bronquios inmaduros y me ponía enferma a menudo", recuerda Aymà. Para ella, esas visitas recurrentes al médico fueron el germen de una curiosidad insaciable: "Me fascinaban las bacterias porque eran lo que me hacía estar en casa y no poder salir; podían matar".

Años después, en una feria de orientación académica, escuchó a un científico explicar cómo estas se podían modificar para crear proteínas que combatieran la desnutrición en el mundo. "Ahí la cabeza me hizo un crack", confiesa. Decidió entonces que, en lugar de medicina, estudiaría biotecnología para trabajar con los microorganismos que la mantenían en la cama.

Se especializó en lo que define con gracia como "la tecnología que olía mal", fascinada por el potencial de las depuradoras. "Mi sueño era dirigir una de esas plantas", dice. Sin embargo, la vida la acabó llevando por el camino del emprendimiento y hoy carga una triple gorra: investigadora, empresaria y divulgadora, como miembro del programa 'TED Fellows'.

Aymà habla rápido, sabe ir al grano y engancha. Traduce conceptos técnicos complejos —esos que el marketing suele licuar hasta dejarlos en la etiqueta de sostenible— en un lenguaje de calle, accesible. Su magnetismo es tal que, tras la entrega del Princesa de Girona, la reina Letizia se quedó un buen rato con ella para charlar sobre el impacto de los microplásticos en la salud.

Mientras saborea el éxito del galardón entregado en febrero —con el que se une a una lista de la que también forman parte Andreu Dotti (2025), Antonio Espinosa de los Monteros (2024), Rafel Jordá (2023) y otros condecorados—, la emprendedora no se detiene y continúa su labor social sumándose a la iniciativa '(In)visibles' de Juno House.

Nace en un momento crítico: según el informe Women in Business 2026, las mujeres representan el 3,5% de las presidencias en España y los puestos de CEO ocupados por ellas han caído 10 puntos en tres años. Ante esto, el proyecto da voz a referentes que mueven los cimientos de la ciencia y la economía, pero cuya visibilidad aún no se corresponde con su impacto real.

'(In)visibles' supone un punto de inflexión para Juno House. El club barcelonés, nacido como un espacio privado para el networking femenino, da un paso como plataforma que busca, en palabras de su CEO, Beatriz de Vicente, "facilitar el acceso a talento femenino, activar conexiones, generar oportunidades y dar visibilidad a redes con las que compartimos propósito".

No es un evento puntual, pues se extenderá durante todo un año para poner nombre y apellidos a 10 perfiles mensuales de profesionales. Patricia Aymà fue una de las figuras clave en la jornada inaugural celebrada el miércoles, 13 de mayo; una cita diseñada para que estas líderes de sectores diversos puedan seguir haciendo crecer comunidades de influencia.

De izquierda a derecha (arriba) Elvira Bisbe, Olga Morales, Mar Alarcón, Astrid Altadill y Patricia Ayma. (Abajo) Anna Gener, Eva Vila-Massanas, Reichel Delgado, Beatriz de Vicente, Helena Garcia Melero, en la jornada de '(in)visibles'.

Usted entrena bacterias para que fabriquen materiales orgánicos. Con informes que confirman ya la presencia de plásticos en nuestro propio cuerpo, ¿es la biología la única salida real para frenar esta intoxicación?

Hay un incremento en la relevancia de todos los estudios que se están publicando acerca del impacto de los microplásticos porque esto está sucediendo. Toda la 'isla de plásticos' que veíamos muy lejos se está rompiendo en fragmentos pequeños que entran en nuestra dieta, en el suelo agrario y en nuestro propio organismo.

De hecho, habrás visto que ya hay muchas empresas, sobre todo en Estados Unidos, que se dedican a limpiar la sangre de estas piezas diminutas. Las tenemos incluso en los ovarios y en el esperma. Nuestro propósito es eliminar su efecto negativo, porque van a suponer un grave problema de salud pública.

Tres meses después de recibir el Premio Princesa de Girona, ¿ha cambiado en algo su vida?

Por supuesto. Me está dando acceso a más visibilidad, a poder explicarme y a conocer gente increíble en puestos de decisión que ya nos están teniendo en cuenta. Lo recibí con muchísima emoción, porque detrás de este proyecto hay mucho esfuerzo y un gran sueño: dar respuesta a un problema que nos afecta a todos.

Pero la verdad es que yo sigo siendo la misma; mi padre me enseñó disciplina, esfuerzo y trabajo. En una startup el camino no está escrito y tienes que hacerte daño chocando con paredes. Hay gente que no está dispuesta a eso, pero yo sí.

Durante la entrega del galardón charló con la Reina. ¿Qué le transmitió ella sobre su preocupación por este desafío científico?

Estuvimos hablando un buen rato, unos 40 minutos, porque los microplásticos tienen un gran efecto de reducción endocrina y ella estaba preocupada por los disruptores. Me explicó cómo se cuidaba, su alimentación, que no le gustaba el alcohol ni el azúcar... Nosotros le contamos que nuestra misión es impulsar el bioplástico 100% orgánico.

Doña Letizia estuvo muy atenta a conocerme a mí como persona y también el proyecto; fue increíblemente generosa. Incluso durante la ceremonia habló mucho con mi madre para entender una enfermedad rara que ella padece, porque es un asunto con el que está muy comprometida.

¿Por qué le cuesta tanto al consumidor distinguir una solución real de una estrategia de marketing cuando se encuentra con términos como biodegradable o sostenible?

Porque se juega con una mezcla de conceptos muy peligrosos. Reciclado no significa lo mismo que reciclable, ni biodegradable es lo mismo que compostable. A ciertas industrias les va muy bien que no estén bien definidos. Por ejemplo, el plástico reciclado genera los mismos microplásticos que el virgen.

Además, sabemos que hoy solamente un 9% en todo el mundo se recicla; es una paradoja que nos intentan vender. Nosotros intentamos que el ciudadano tenga la máxima información posible para que no se deje llevar por prácticas que le confundan.

Patricia Aymà, durante su discurso en el evento de Juno House. Cedida

Benviro transforma residuos en productos comerciales mediante un ciclo biotecnológico que cierra la economía circular desde la recogida hasta su llegada a las fábricas de sus clientes... Todo parte de basura orgánica cotidiana, como cáscaras de huevo, bagazo de cerveza, piel de patata e incluso residuos procedentes de la industria cárnica.

Estos se tratan en un proceso de digestión anaeróbica: sin oxígeno, los microbios los descomponen en 24 horas hasta formar ácidos grasos volátiles (VFA), una 'sopa nutritiva' fácil de digerir. Aquí entran las protagonistas: bacterias seleccionadas que devoran los VFA y, como respuesta al estrés (por la falta de alimento tras un festín inicial), acumulan dentro de sí PHA.

Este es un biopolímero natural similar al plástico pero biodegradable, una especie de 'grasa de reserva'. En bioreactores controlados, las bacterias se multiplican y engordan con PHA, y esta misma luego se extrae con disolventes patentados, se mezcla con fibras y acaba dando lugar a la formación de una pasta adaptada a máquinas listas para fabricar envases.

Con una planta piloto en Murcia, Benviro colabora con más de 20 clientes en la validación comercial —vendiendo estos compuestos para que fabriquen productos finales certificados— mientras escalan su producción vía alianzas con generadores de residuos. Sectores como el alimentario o el cosmético son sólo algunos de los que podrían aprovechar estos BEO libres de polímeros nocivos.

Si la tecnología para crear envases libres de microplásticos ya existe, ¿qué frena a las grandes compañías para dar el paso definitivo y abandonar el plástico convencional?

La cuestión económica es la que manda. Las empresas no están dispuestas a sacrificar sus márgenes para que usted o yo no nos intoxiquemos; se lo puedo asegurar. Por ejemplo, el plástico retráctil de un taco de queso es imposible de reciclar porque está sucio y va en contacto con alimento.

¿Por qué no poner bioplástico, que es totalmente orgánico y compatible con nuestro cuerpo? Las marcas están preparadas técnicamente, pero resisten al cambio porque son estructuras muy robustas y, de momento, el consumidor no lo exige de forma masiva.

¿Y la legislación?

Europa lleva años invirtiendo en sistemas de reciclaje y necesita amortizar estas plantas. Se está centrando en intentar que el material reciclado sea el primero, además de reducir la cantidad de plástico, pero legislar sólo hacia ese sentido nos provoca que no hagamos la pregunta de qué fin de vida debe tener este residuo.

Si usted me exige algo concreto que es reciclable, pero que no quiere decir que sea reciclado, no avanzamos. En China, por ejemplo, todos los productos de un sólo uso ya son de origen bioplástico. En cualquier caso, yo creo que el mercado acabará mandando, porque es imposible frenar una ola de sentido común.

Durante la entrevista, Patricia Aymà se acomoda una camiseta en la que puede leerse el mensaje 'Self-STEM', que hace el juego entre la palabra autoestima en inglés y el acrónimo de las disciplinas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

"¡Ah, sí! Es de una marca que creé hace un año, pero la verdad es que tengo que retomar el proyecto. La llevo a todas partes", dice al preguntarle por la prenda. A juicio de la investigadora, esta lanza un mensaje, clave para fomentar el liderazgo femenino: para ella, la autoestima es el motor que evita que las niñas se queden fuera de la ciencia.

"A los niños los educan para ser valientes y a ellas para ser perfectas", sentencia, apuntando a que los sesgos llevan a que las niñas tengan una participación menor en las aulas. "Todavía voy a coles en las que una chica se me acerca al final de la charla para preguntarme dudas porque tenía miedo a equivocarse frente a sus compañeros", asegura.

"Son cosas en las que luego piensas cuando creces y te das cuenta de que eran una tontería, porque la vergüenza se quita en un momentito", añade la científica, hoy acostumbrada a sentarse en mesas de negociación donde el pronombre aún pesa. "Me suelo reunir con inversores hombres; solo he encontrado a una mujer", relata.

Aymà asegura que aún es fácil que se cuelen comentarios fuera de lugar en esos entornos y por ello valora positivamente iniciativas como '(In)visibles', que buscan romper estas dinámicas. Su receta contra el escepticismo es pragmática: "La credibilidad de un proyecto no depende del género, sino del esfuerzo y de que domines lo que estás llevando adelante".

Al consultarle próximos pasos, su mirada vuelve al laboratorio, pero con la calculadora en la mano. Benviro ha evolucionado de producir un solo bioplástico a ofrecer soluciones completas integrando todos los materiales del mercado: "Ahora estamos centrados en la validación comercial. Tenemos un pipeline de clientes de entre 14 y 16 millones de euros".

Con el objetivo de facturar un millón este año, Aymà asegura que tanto ella como sus dos socios, Noelia y Jordi, están "muy contentos" con el camino recorrido hasta ahora. El reto final es ocupar la mesa de las grandes decisiones y "seguir dando potencia a la empresa hasta convertirnos en un referente en el sector de los bioplásticos" .