El programa L'Oréal-UNESCO 'For Women in Science' premia a cinco jóvenes que son el rostro de la ciencia en España

En la imagen, las galardonadas junto a la investigadora Ángela Nieto, responsable del tribunal que ha hecho la selección de proyectos; Nuria Aymerich, Comisionada Especial de Competitividad Industrial del Ministerio de Industria y Turismo; Juan Alonso de Lomas, actual CEO de L’Oréal Groupe España y Portugal; la sucesora de este, Ana Jauguerizar; y Eva Ortega-Paíno, secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia. Cedida

Un año más, el programa L'Oréal-UNESCO 'For Women in Science' ha celebrado en el Teatro Real de Madrid la entrega de sus Premios a la Investigación en España.

Hoy, 29 de abril, ha tenido lugar una edición histórica, la número 20, símbolo de reconocimiento del talento femenino en un sector en el que todavía se necesita la visión de muchas mujeres.

A la cita han acudido, por supuesto, figuras del ámbito científico para mostrar su apoyo a las cinco jóvenes investigadoras de menos de 40 años que este 2026 han obtenido los galardones.

Sus perfiles son la representación de una trayectoria regada de excelencia; el futuro de su campo; y un compendio de proyectos que ayudarán a comprender mejor desafíos actuales.

Cada una de las becas tiene un valor económico de 15.000 €, aunque su finalidad trasciende más allá de ese plano. Este acto sirve también para visibilizar una labor más que necesaria, que a veces se pierde entre el ruido informativo. El buen hacer de ellas también sobresale en las disciplinas conocidas como STEM.

No obstante, hay que seguir apostando por este tipo de iniciativas. Las premiadas de esta edición, así como las que obtuvieron sus reconocimientos en las anteriores, son el mejor espejo en el que mirarse para las que vendrán. Es una forma más de potenciar su presencia en este tipo de ámbitos.

Y es que los datos no dejan lugar a la duda. En la actualidad, en España, sólo el 29,2% del talento científico en sectores clave es femenino. Por otra parte, más del 60% de las científicas de nuestro país acusa la falta de financiación como hándicap en su progreso.

A lo largo de estos 20 años, desde la iniciativa en España se han impulsado un total de 97 perfiles. Las ayudas que han recibido ascienden a más de 1,4 millones de €.

Las ganadoras de la distinción. De izquierda a derecha, Ylenia Jabalera, Cintia Folgueira, María Puertas-Bartolomé, Ujué Fresán y Sara Mederos. Cedida

En el Teatro Real

Juan Alonso de Lomas, CEO de L'Oréal Groupe España y Portugal, ha destacado en su discurso el compromiso de la compañía con esta causa: "La ciencia es el lenguaje universal de la humanidad. Sin embargo, durante demasiado tiempo, ese lenguaje tuvo un acento marcadamente masculino", ha comentado.

"Todos estamos aquí por vosotras", ha apuntado también el directivo, que durante su intervención ha referenciado también a su sucesora, Ana Jauguerizar, que tras su jubilación, ocupará su cargo. "Me va a reemplazar una mujer que desde el punto de vista de la meritocracia era la mejor", ha detallado.

Además, ha añadido que combatir este fenómeno con visibilidad, con financiación y con reconocimiento es una de las razones de ser de este programa que ya hace un tiempo cumplió la mayoría de edad. La periodista española María San Juan ha sido la encargada de ejercer las funciones de maestra de ceremonias.

"Siento emoción por estar conduciendo esta gala", ha expresado en su discurso de bienvenida. En la misma, ya ha participado en dos ocasiones y ha comentado que "le resulta enormemente grato y enriquecedor conocer a figuras tan brillantes que hacen nuestras vidas avanzar".

Entre los nombres destacados que han decidido mostrar su apoyo al acto y, por ende, a las investigadoras premiadas, está el de Nuria Aymerich, Comisionada Especial de Competitividad Industrial del Ministerio de Industria y Turismo. Como no podía ser de otro modo, un jurado de expertos ha sido el encargado de escoger las propuestas ganadoras de este año.

Eva Ortega-Paíno, secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, ha sido la encargada de cerrar estos Premios a la Investigación en España. Ha acudido en nombre de la ministra Diana Morant, que por un conflicto de agenda no ha podido asistir en esta ocasión al evento. En 2025 sí que estuvo presente.

Ortega-Paíno es a su vez, además del cargo político que ostenta, una científica con un currículum admirable. Doctorada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, su carrera ha versado de diferentes temáticas, incluida la investigación oncológica.

En su intervención ha subrayado la importancia de reforzar el apoyo estructural al talento científico femenino: "La mujer representa el 50% de la población, por lo que es una cuestión de justicia social el actuar desde todos los frentes: el público y el privado", ha dicho.

"Desde lo público, impulsando políticas de igualdad que garanticen la equidad, rompiendo barreras y estereotipos y visibilizando referentes. Desde lo privado, apostando por entornos laborales inclusivos, conciliación real y promoción del talento femenino", ha añadido en su discurso.

Además, ha aprovechado para hacer un guiño al famoso claim de L'Oréal Paris: "Este premio es vuestro porque vosotras lo valéis", ha concluido Ortega-Paíno su intervención, en referencia a las investigadoras.

El auditorio durante la intervención de Juan Alonso de Lomas, CEO de L'Oréal Groupe España y Portugal. Cedida

Esta prolongada alianza entre L’Oréal Groupe y la UNESCO parte de una premisa tan sencilla como esencial. La definen así: el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. Nada que resuma mejor la función de un programa que tiene la capacidad de marcar la diferencia en el más amplio sentido de la expresión.

Entre los objetivos del mismo, potenciar la ciencia femenina y visibilizar la excelencia de las investigadoras. Mantener la mente abierta, y atenta, a todo este crisol social es la única forma de garantizar encontrar soluciones para los grandes desafíos que ahora —y en el futuro— enfrenta la humanidad. Especialmente en tiempos de incertidumbre.

Una mirada a las ganadoras

Redefiniendo el metabolismo y la neurociencia

En el pasado —y en muchos casos aún en el presente— el concepto de obesidad se ha contemplado como un exceso de peso. Sin embargo, tras esta información hay mucho más. En concreto, una enfermedad que causa que el cuerpo esté en un estado de inflamación constante.

Cintia Folgueira (Lugo, 1988), investigadora Miguel Servet en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), lidera un proyecto que pone su vista en los macrófagos —células del sistema inmunitario que, durante la obesidad, alteran el funcionamiento de las células grasas—.

En concreto, el foco de su investigación está en cómo esos macrófagos alteran las mitocondrias. A su vez, esto impide que el organismo queme energía tal y como debería, de la forma más eficiente. ¿El objetivo? Identificar mecanismos moleculares para lograr terapias más eficaces para 'reparar' el metabolismo y tratar mejor las complicaciones derivadas de ello.

En su discurso ha destacado que "en el laboratorio no hay trabajo individual. Hay un trabajo de compañeros".

Por otro lado, se hace inevitable hablar de Sara Mederos (Madrid, 1990), jefa de grupo en el Hospital del Mar Research Institute de Barcelona. Desde allí investiga cómo diferentes regiones del cerebro se comunican para controlar el miedo o la exploración.

Desde el ámbito de la salud mental, su objetivo está claro: entender qué mecanismos permiten al órgano adaptar su comportamiento cuando las circunstancias se transforman. Las conclusiones pueden servir para entender mejor la ansiedad, el estrés postraumático y dar con nuevas formas de desarrollar tratamientos más precisos.

Mederos ha señalado durante su intervención lo mismo que Folgueira: "Tiene mucho valor poder crear en equipo".

Bioimpresión y edición genética

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad de forma global. Debido a ello, la ciencia sigue buscando soluciones al respecto.

María Puertas-Bartolomé (Palencia, 1991), investigadora Marie Curie en la Universidad de Valladolid (GIR BIOFORGE), desarrolla biotintas inteligentes para bioimpresión 4D.

¿En qué consiste su propuesta? En el diseño de materiales que consiguen imitar la elasticidad de las proteínas naturales. Esto supone que los tejidos creados en el laboratorio tengan la capacidad de cambiar su forma y propiedades con la temperatura. De este modo, pueden adaptarse al latido cardíaco.

Esto resulta clave de cara a obtener modelos más realistas y, de cara al futuro, desarrollar terapias que otorguen la posibilidad de regenerar corazones dañados tras haber sufrido un infarto y, en palabras de Puertas-Bartolomé, "también reduce los riesgos de que el accidente cardiovascular vuelva a pasar".

También hay que mencionar a Ylenia Jabalera (Granada, 1994), investigadora Ikerbasque en CIC bioGUNE (Derio). La joven trabaja en un proyecto que pone el foco en una cuestión clave en el campo de la medicina personalizada: corregir errores en el ADN.

Jabalera utiliza la evolución molecular para 'rescatar' proteínas ancestrales con capacidades de edición perdidas durante milenios. De este modo, se recuperan herramientas que la naturaleza, "el mejor laboratorio que existe", empleaba hace millones de años para mover piezas de información genética.

La finalidad de su iniciativa es desarrollar una tecnología que permita añadir 'párrafos' sanos de ADN donde sea necesario sin cortar o romper la cadena genética. ¿Qué supone esto? Que las terapias sean mucho más seguras para pacientes con enfermedades raras o patologías tan conocidas como la ELA.

Alimentación sostenible para el planeta

Determinadas cuestiones, como esta, resultan definitorias para la salud de la Tierra y su futuro. Además, la degradación del entorno tiene un efecto directo en la calidad de vida.

En este contexto se encuentra el campo de actuación de Ujué Fresán (Navarra, 1987), investigadora Ramón y Cajal en el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), desde donde lidera SALTA (Salubridad Total de los Alimentos).

"He crecido muy conectada con la tierra y el valor que hay detrás", ha expresado.

Su proyecto quiere cuantificar de forma integrada el valor nutricional y el impacto ambiental de los alimentos en España. El propósito no es otro que el de confeccionar una medida de su repercusión total en la salud. El último objetivo es el de asentar las bases de un sistema de etiquetado claro y sencillo.

Esta herramienta se visiona como una ayuda a la población para que esta sepa escoger las propuestas más saludables de acuerdo a sus necesidades y peticiones y también las más respetuosas con el medioambiente. Porque al final, todo cuenta para todo.

Un compromiso global

No hay declaración de intenciones como la ya mencionada: el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. La fuerza tras estas palabras no sólo emana de las mismas, sino de todas sus implicaciones.

Trabajando desde esta base, el programa L'Oréal-UNESCO 'For Women in Science' lleva 28 años operativo. Casi tres décadas ayudando a romper ese techo de cristal que tan asfixiante resulta para ellas, pero también, de forma lógica, para la sociedad en su conjunto. Un paso atrás en este sentido, lo es también para la humanidad.

La iniciativa está presente en más de 110 países y desde su nacimiento ha tendido la mano, reconociéndolas, a más de 4.900 científicas.

Todo comenzó en 1998. En ese listado de miles, relucen nombres como el de Margarita Salas y Ángela Nieto, responsable del tribunal de decisión del premio que se ha otorgado hoy, además de siete ganadoras del Nobel.

Esta edición internacional destaca la excelencia en las Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente, siguiendo la alternancia bienal con las Ciencias de los Materiales.

En este caso, las seleccionadas por un jurado de expertos, son reconocidas con una dotación de 100.000€ para financiar sus proyectos y asegurar que sigan contribuyendo al progreso de su sector.