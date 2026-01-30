Adiós a Catherine O'Hara, la madre de 'Solo en casa': las frases que definen a una actriz que desafió el edadismo

Quizá muchos la recuerden como la madre de Kevin en Solo en casa o por los más recientes papeles de Delia Deetz en Beetlejuice Beetlejuice y Gail en la serie The last of us. Catherine O'Hara ha fallecido a los 71 años por causas desconocidas, dejando un halo de tristeza en sus seguidores, que eran muchos, pero también un ejemplo de cómo ir un poco a contracorriente.

Nacida en Canadá el 4 de marzo de 1954, atesoraba una amplia carrera en Hollywood. Es una de esas actrices que quizá muchos no ubiquen sólo con el nombre, pero nada más verla, recordarán su presencia en la gran pantalla, que fue prolífica.

Ha fallecido estando en activo: interpretaba, era guionista y una de las voces más originales de la nueva comedia norteamericana. No es exagerar decir que O'Hara rompió con el edadismo que aún sigue muy presente en las carreras de las mujeres en la meca del cine.

Ella misma lo reflejaba en una de sus entrevistas con Reader's Digest, hablando de la serie que entonces protagonizaba, Schitt's Creek. En un momento se le pidió opinión sobre las declaraciones de una compañera de profesión que se había quejado de que le preguntaran sobre ser mujer en el mundo de la comedia.

Catherine respondió: "Empecé a trabajar en los 70, cuando la liberación femenina era un tema cotidiano. Mucho de lo que las mujeres luchaban entonces es un hecho ahora. En la comedia, la situación ha mejorado muchísimo. Muchas están creando su propio material. En todo caso, pienso más en ser mayor que en ser mujer en la comedia".

Más recientemente, en abril de 2025, aseguraba estar feliz de formar parte de la exitosa The Studio, como una de las protagonistas de la trama, ya cumplidos los 71 años. "He tenido muchísima suerte, a mi edad, de seguir trabajando y colaborando con gente encantadora y divertida. He sido muy afortunada", decía en el medio Parade.

Y añadía una reflexión que dejaba claro que, aunque parezca lo contrario, sumar cifras al calendario de la vida sigue siendo un hándicap para las intérpretes: "Para mucha gente de mi edad, especialmente para las mujeres, esto podría haber terminado hace mucho tiempo. Y he tenido mucha suerte de seguir aquí y seguir formando parte de esto".

Esta producción satírica de Apple TV+ versaba sobre los entresijos de un gran estudio de Hollywood y Catherine daba vida Patty Leigh, una veterana ejecutiva obligada a reinventarse tras ser apartada del poder.

Estuvo nominada a los premios Emmy de 2025 por este papel, que muchos críticos leyeron como un autorretrato irónico de las mujeres que sobreviven en la industria.

O'Hara también defendió los derechos LGTBI y la presencia del colectivo en pantalla, como sucedía con una de las producciones en las que actuó, Schitt's Creek, citada anteriormente.

"Es ridículo que vivamos en un mundo donde no sabemos respetarnos ni dejarnos ser. Es una locura. Otras series deberían seguir el ejemplo y presentar el mundo y a los seres humanos como lo mejor que podemos ser", confesó a la revista Gay Times.

Tampoco era ajena al clima convulso con la llegada de Trump y su obsesión con Canadá, su tierra natal, asegurando que le daba miedo para las mujeres a nivel global. Aunque se consideraba una afortunada, recalcaba que seguía habiendo mucha opresión, supresión y represión para la población femenina.

Y usaba su voz para denunciarlo en distintas entrevistas concedidas en pódcast estadounidenses. Como epitafio en su memoria, ensalzar la admiración que decía sentir por "las increíbles mujeres que están dando forma a Hollywood hoy".

Su partida no sólo deja un vacío en la pantalla, sino también en la conciencia de una industria a la que ayudó a reinventarse. Su humor inteligente, su compromiso social y su capacidad para desafiar el paso del tiempo la convirtieron en mucho más que una actriz: fue una voz luminosa que inspiró a generaciones de intérpretes y espectadores.