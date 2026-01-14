Rafa Tarradas en el Club de Lectura de Magas: "En mis libros no hay gente tonta. Me aburren muchísimo"

El autor durante la tarde del 13 de enero en el encuentro. Nieves Díaz

Ayer, el Club de Lectura de Magas reunió a su público —muy numeroso, además— en una cita con Rafa Tarradas Bultó, que acudió para conversar con los asistentes sobre La Protegida, su último libro.

El encuentro —que moderó Ana Núñez-Milara, directora de Magas— duró en torno a una hora, pero la sensación fue de que a su fin habían pasado sólo unos cinco o 10 minutos. Cuando la charla se presenta atractiva, todo fluye. Y así fue en la jornada del 13 de enero en el Espacio DOBBLE, que una vez más sirvió de punto de reunión para la apuesta literaria de este vertical.

La tarde ya comenzaba entre risas, con el autor pidiendo a los que lo miraban con interés desde las sillas ubicadas frente a él que le cortasen si se pasaba de intenso o con la charla: "¡Qué vergüenza! Hacedme así —dijo en referencia al gesto de cortar un discurso—, que de otro modo estamos aquí hasta mañana a las cuatro", comentaba.

No obstante, Tarradas se fundió perfectamente con la filosofía de la propuesta. En primer lugar, optó, guiado por la moderadora, por poner en contexto a aquellos que se encontraban allí, explicando de forma detallada —demostrando también cómo se empapó de historia para escribir la suya— cuáles eran las circunstancias que rodeaban a aquellos que protagonizan su novela.

En su último libro, el escritor presenta una publicación ambientada en la Barcelona de finales del siglo XIX donde relata la historia de "mujeres fuertes, decisiones difíciles y heridas que nunca cerraron". Como protegida de una de las figuras femeninas de la alta burguesía de la Ciudad Condal, Sara Alcover comienza a trabajar en la colonia textil de la familia Bofarull.

Allí, su prodigiosa mirada —tiene tetracromatismo, como Tarradas explicó en la tarde de ayer en Espacio DOBBLE— y su incomparable talento la llevarán a liderar el departamento de diseño, donde parece haber encontrado su vocación. Pero tras sus motivaciones hay algo más: la venganza.

Plano general del Espacio DOBBLE en la tarde de ayer. Nieves Díaz

Sin embargo, para contextualizar esta narración, hay que decir que no sólo de la investigación vive el autor en este caso, sino que también lo hace de la herencia propia.

"Mi familia es mucho más textil que de motos. Nuestra fábrica es de 1850 y cerró en 1990. Eso es por el lado Bultó. Por la parte de los Tarradas tenían hilaturas", destacó al inicio de la conversación.

"Cuando empiezas a buscar un tema para un libro, algo interesante es ver qué conoce la gente y qué no. Por eso hay que intentar tratar algo que sea un poco diferente. Y mis amigos de Madrid no sabían nada respecto a esto", comentó, haciendo alusión a lo que le hizo encontrar el gancho de su última apuesta literaria.

La directora de Magas durante el evento, en el que como de costumbre ejerció como moderadora. Nieves Díaz

A partir de este punto, Ana Núñez-Milara le pidió al invitado del Club de Lectura que detallase un poquito más sobre el funcionamiento de estas colonias que dibujan el contexto de su novela.

Al margen del marco espaciotemporal que encierra a las páginas de La Protegida, Tarradas también expresó, a raíz de la pregunta de una de las asistentes, Loli, quien señaló que la novela le había encantado, por qué en muchas de sus obras las protagonistas son personajes femeninos:

"Es una trampa. En novelas de época, poner a una mujer en una posición de poder le da doble fuerza, porque está siendo una persona muy especial en ese momento. En estos libros es un recurso muy potente. ¿Qué habría pasado si Escarlata O'Hara hubiera sido Escarlato? Es mucho más interesante. Visualmente, ellas funcionan mejor que ellos también", contestó.

Siguiendo esta idea, añadió que siempre ha estado rodeado de figuras femeninas que siguen esta estela de fortaleza. "Tener esa influencia además es muy importante", comentó.

Rafa Tarradas conversando con algunas de las asistentes. Nieves Díaz

Además, demostrando de nuevo el dominio de la temática de su libro, aprovechó para decir que es que en esta industria la mayoría de trabajadoras eran mujeres, el 80%. "Cuando entrabas en las fábricas costaba reconocerlas, porque se cortaban el pelo para que no se atascasen en las máquinas", añadió.

Por otro lado, en este tipo de encuentros, también es habitual que alguien cuestione al invitado si él se identifica con alguno de los nombres que lideran la historia. En este caso, Rafa Tarradas fue claro: "Estoy en cada página y sé cómo me sentía en todas. Por eso la gente es tan pudorosa a la hora de escribir, porque en el fondo te estás abriendo. En los personajes siempre hay algo de ti", respondió.

De hecho, respecto a esto también comentó una anécdota: "Si os fijáis, en mis libros no hay gente tonta. Me aburren muchísimo. Intento que el lector encuentre a protagonistas redondos y que incluso los malos tengan una motivación con sentido".

El escritor firmando uno de los ejemplares de la novela en la tarde del 13 de enero. Nieves Díaz

Respecto a cómo suele dibujar a sus héroes, dijo que le gusta la gente que se moja, la que suele involucrarse en batallas que no son suyas.

Igualmente, Tarradas se pronunció, tras la petición de una de las asistentes, sobre las exigencias de las editoriales. ¿Cada cuánto ha de publicar un autor? "No tengo horizonte. Ahora lo hago una vez al año y de hecho, estoy trabajando en un lanzamiento que sale en septiembre", especificó.

A razón de esto, afirmó de forma pasional que "escribiría aunque no me comprasen ningún libro. Que alguien entre en una librería y coja una novela tuya es un milagro absoluto, es maravilloso"

Un brindis con Magas por Fundador para cerrar la tarde con buen sabor de boca. En la imagen, Ana Núñez-Milara, directora de Magas; el autor Rafa Tarradas; y Begoña Barreda, de Espacio DOBBLE. Nieves Díaz