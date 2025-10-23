Violeta Mangriñán (31): "Mi madre me echó en cara que no estudiara y hoy gano más que mis primas universitarias"

Han pasado 16 años desde que Aida Domènech —más conocida como Dulceida— creó su blog de moda. Corría el año 2009, y para ese entonces no existía el oficio de influencer o creador de contenido; sin embargo, fue el comienzo de lo que hoy se conoce como la profesión más deseada de todos los tiempos.

Según una encuesta de Harris Poll/LEGO®, el 29% de los niños encuestados prefieren ser youtubers, superando al 11% que aspira a ser astronauta. En España, uno de cada tres jóvenes ve la creación de contenido como una posible carrera profesional, y uno de cada diez ya está intentando hacerlo.

Los motivos son bastante obvios: para los más pequeños, son sus nuevos ídolos —así como pasaba antes con los cantantes o futbolistas— y para los más mayores, el salario es mucho superior al de cualquier otro oficio, incluso, que requieren carreras universitarias. Es algo que llevamos sabiendo décadas, pero que ahora también ha confirmado Violeta Mangriñán.

El salario de los 'influencers' en España

España se ha convertido en el país europeo con mayor número de profesionales de la influencia (unos 15.000 con más de 100.000 seguidores, según datos de 2025 de la consultora 2btube y el lugar en el que la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 35 años sueñan con ganarse la vida en YouTube, TikTok o Twitch, según datos del portal de empleo Jobatus.

Sin embargo, de todos ellos, solo unos pocos lo consiguen. Muchos de ellos porque ya llevan años en Internet, como fue el caso de Lola Lolita, que empezó con VideoStar y otros aprovechan su presencia en televisión para impulsar su carrera en redes, como pasó con Violeta Mangriñán.

Violeta Mangriñán saltó a la fama gracias a su participación en programas de televisión, comenzando en Mujeres y hombres y viceversa en 2017 y ganando una gran popularidad tras su paso por Supervivientes en 2019.

Estas apariciones le permitieron convertirse en una destacada influencer en redes sociales, especialmente en Instagram, donde actualmente acumula más de 2 millones de seguidores.

Más allá de la publicidad, los ingresos de Mangriñán provienen de múltiples fuentes como los negocios. En junio de 2024, la creadora de contenido abrió Maison Matcha, una cafetería especializada en el té matcha que ya cuenta con tres locales en toda España.

Sus ingresos, además, se unen con los de su pareja y padre de sus dos hijas, Fabbio. El argentino también saltó a la fama gracias a la televisión y hoy se dedica principalmente a la música, aunque también consigue diferentes colaboraciones y publicidad debido a su presencia en redes sociales.

Según la misma Mangriñán reconoció a Broncano, su patrimonio asciende a más de un millón de euros. Consta de una vivienda en Valencia que costó más de 800.000 euros y otra que acaba de adquirir recientemente en Madrid. "Son solo mías", recalca.

Todo este dinero y patrimonio lo ha conseguido la valenciana con las redes sociales y los negocios, ya que según confesó recientemente en el pódcast de Imagin junto al exconcursante de Operación Triunfo Miki Núñez, ella no tiene ninguna carrera universitaria.

"Mi madre siempre me echó en cara no tener una carrera universitaria, pero ahora gano más dinero que mis primas con carrera", confiesa. "No quiere decir que la gente no tenga que formarse".

La influencer explicó, también, que ella tiene previsto sacarse una carrera, sobre todo por inculcárselo a sus hijas. "Creo que es fundamental que la gente se forme, pero eso no significa que vayas a ser millonario", recalca.