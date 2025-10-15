Adriana Carvajal, experta en empleo: "Si quisiera encontrar trabajo este 2025, esto es exactamente lo que haría"

España registró su mayor cifra de personas en paro en 2013, alcanzando un récord absoluto de más de 6,2 millones de desempleados y una tasa del 27,16%, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Hoy, 12 años después, la situación ha dado un giro radical.

En 2025, el paro total registrado se ha situado en 2.426.511 personas: el nivel más bajo desde agosto de 2007. Unos datos que, aunque resultan alentadores, aún muestran que miles de personas continúan enfrentando dificultades para acceder al mercado laboral.

En un contexto en el que las empresas buscan talento global y los procesos de selección son más exigentes que nunca, destacar parece casi una misión imposible. Para Adriana Carvajal, experta en empleo, hay cinco aspectos clave: definir un plan, crear un buen currículum, optimizar el LinkedIn, forzar el networking y preparar las entrevistas.

Cómo buscaría trabajo una experta en empleo

Adriana Carvajal es una de las expertas en empleo más reconocidas en España. Ha trabajado en gigantes como Google y LinkedIn y hoy en día asesora a profesionales que quieren impulsar su carrera. Todo ello, con medio millón de seguidores en redes sociales.

En uno de sus vídeos, precisamente, ha confesado cuáles son los pasos que ella, como experta, seguiría si quisiera encontrar empleo y llamar la atención "de las empresas más demandadas del mundo". El primero de ellos, definir un plan.

Carvajal subraya que todo proceso de búsqueda comienza con la idea de definir un plan. Según la experta, no se trata de enviar currículum de forma masiva, sino de detenerse a pensar qué queremos y cómo vamos a llegar allí.

"Crearía un plan de desarrollo personal y definiría mi estrategia. No puedes alcanzar un objetivo que no sabes cuál es", señala. En este punto inicial hay que reflexionar sobre nuestras fortalezas, los sectores que nos interesan y el tipo de empresa en la que queremos trabajar.

Una vez establecido el rumbo, hay que construir una herramienta clave: el currículum. Para la experta, no basta con un documento que enumere la experiencia laboral, sino que hay que destacar de la competencia.

El siguiente paso, y uno de los que muchos candidatos subestiman, es la optimización del perfil de LinkedIn, una red que se ha convertido, actualmente, en el principal escaparate laboral.

Sin embargo, no todo el mundo sabe utilizarlo correctamente y hay muchas personas que no tienen optimizado su perfil "para aparecer en las búsquedas de los reclutadores", explica Carvajal.

Para optimizar un perfil de LinkedIn, importa la foto de perfil profesional, un titular con palabras clave y un extracto o "acerca de" que resalte las habilidades y objetivos, usar un lenguaje atractivo y enfocado en resultados, etc.

Otro de los grandes pilares que Carvajal destaca es el networking. "No hay que dejar que ocurra de forma orgánica", afirma. Hay que buscar las oportunidades y no dejar que sucedan.

En cambio, recomienda aprender a construir relaciones profesionales de forma estratégica: asistir a eventos, participar en comunidades sectoriales, interactuar con referentes del sector y ofrecer valor antes de pedir algo a cambio.

"Si yo estuviera buscando trabajo, aprendería a hacer networking como una pro", asegura. En su opinión, es una de las herramientas más poderosas para acceder a vacantes que muchas veces ni siquiera se publican.

Por último, Carvajal destaca la preparación de las entrevistas. No se trata solo de repasar posibles preguntas, sino de entender a fondo qué buscan los entrevistadores y cómo evalúan las competencias.

"Prepararía las entrevistas siguiendo el ejemplo de personas que ya las hayan pasado antes y sabiendo qué te están evaluando en cada momento", explica. Esta etapa final es, según ella, el cierre perfecto.