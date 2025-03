Spanish Women Society: la primera institución de apoyo a mujeres españolas en EEUU con sede en Nueva York

Coincidiendo con la semana del 8M, este jueves día 6 de marzo se ha presentado de manera oficial la Spanish Women Society (SWS) en la sede de la Americas Society - Council of the Americas de la gran manzana. En el día de ayer, la embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno Bau; el director del Instituto Cervantes, Javier Valdivieso y la consejera comercial, Verónica Samper, entre otras reconocidas personalidades, se reunieron en un evento para celebrar el hito.

Abierta a las españolas que residen o han residido en Nueva York, SWS se trata en realidad de la primera asociación femenina española sin ánimo de lucro de Estados Unidos, registrada oficialmente después de más de diez años de apoyo a la comunidad española en la ciudad.

La presidenta de la Spanish Women Society, Lucía Regales —que ejerce con éxito como directora científica en el sector farmacéutico— explica en exclusiva a Magas cómo "en una ciudad tan compleja como Nueva York este tipo de comunidades son de gran importancia".

Y añade en su explicación que "como dice la frase, when we go together, we go further, es decir, si vamos juntas, podemos llegar más lejos, uniendo nuestro talento de diferentes sectores y nuestra herencia cultural. Esa colaboración se traduce en una mejor vida profesional y personal".

Esta red, en la que no solo se encuentran ejecutivas o emprendedoras, también mujeres españolas que están en búsqueda de nuevo proyecto, comenzó informalmente a principios de siglo por pura necesidad, dando soporte en temas variados, desde una duda médica o sobre un colegio a una buena recomendación literaria, pero fue creciendo gradualmente. "Un círculo que ahora abrimos a todo el mundo", explica a este medio su presidenta, "con el objetivo sin ánimo de lucro de ayudar a las españolas que residen o han residido en la ciudad, en su crecimiento".

Las mujeres españolas que residen en Nueva York encuentran en la SWS apoyo en su crecimiento personal y laboral iStock

En los próximos meses, además de sus conocidos Book club (con más de doce años), Life coaching & personal development o Architecture & Real State clubs, "se están programando una serie de tertulias, webinars y otros eventos coordinados por diferentes comités". Un nuevo calendario de acciones que se irá comunicando gradualmente, comparte Regales, para continuar sirviendo cada vez más como punto de encuentro y apoyo.

"Creemos firmemente en el poder de la conexión entre mujeres como motor de cambio en la sociedad, y nos encantaría compartir este momento tan especial con todas aquellas que deseen ser parte de nuestra comunidad, ayudándonos mutuamente a crecer unidas a través de esta red", concluye Lucía Regales.

Damos así la bienvenida oficial a la Spanish Women Society, sin duda una institución que podrá ayudar a muchas españolas a conectar con nuevos horizontes en la conocida ciudad de las oportunidades.