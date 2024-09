Flamenco, tragedia y un trío amoroso entre Barcelona y Buenos Aires: el cóctel lietario de 'Hijas de nadie'

Violeta Serrano escribe para Magas desde un pueblito de León en el que decidió construir su casa después de años viviendo en Barcelona, Buenos Aires y Madrid. Publicó poesía y los ensayos Poder Migrante y Flores en la basura (Ariel).

Fue coordinadora del Máster en Edición y Gestión Editorial del Grupo Planeta, es profesora universitaria en Creación literaria en The Core School, directora de los posgrados en de escritura, creatividad, comunicación y discurso político en FLACSO Argentina.

También dirige la revista continuidaddeloslibros.com, es columnista de opinión, conferenciante y asesora en distintos temas. Entre ellos, el trabajo del futuro, el potencial de las migraciones, el diálogo intergeneracional y las oportunidades que ofrece el medio rural en España, donde vive.

La escritora ha sido premiada por ESADE por su proyecto MIMÉTIKA y TedSpeaker con su charla: '¿Pueden los jóvenes cambiar el mundo?' Su primera novela es Hijas de nadie y ella misma te cuenta de qué va en un relato que atrapa.

La historia, por su creadora

Imagínate que nunca pensaste que una mujer te resultase atractiva. Imagínate que estás en un bar de Barcelona donde hacen un flamenco exquisito y te tomas una copa. Imagínate que la bailaora termina y te arrastra agarrada de la mano. Y te dejas llevar hasta que caes en que no solo te estás besando con una desconocida, sino que te enamorarás.

No me pasó a mí, sino a Lucía, la protagonista de mi novela. Después de una tragedia, descubrió cómo una mujer que no tenía nada que ver con ella era capaz de salvarla.

Lucía nació en aquella Buenos Aires en la que la dictadura tiraba gente al Río de la Plata. En tiempos de guerra, morir o matar es una constante. El padre desapareció. La madre, recuperada por una familia que más que amor esculpió el terror en su hija adolescente.

Lucía tomó un avión y buscó aliados para cobrarse con creces lo que le habían hecho. En Barcelona redescubrió a Beto, un militante anarquista que tenía a cargo un grupo terrorista organizado. En plan era qie ella tendría que sacar información para las diferentes acciones que tenía planificadas esa banda. Su misión más importante, enamorar a Luis, un policía más lindo que el Mediterráneo.

Su tarea más difícil, llevar una doble vida entre ese agente al que hacía vibrar en camas en las que ella ya no sentía apenas nada, y las noches con Candela, su verdadera amante.

Nunca pensó que volvería a tener sexo con placer. Esta pareja de mujeres envuelven al lector en su baile, pero algo ocurre. La ejecución de la venganza puede llevarse por delante lo que la protagonista tanto amó.

Y desde una comisaría de Barcelona vemos cómo Lucía rememora su vida con su único e inesperado amor verdadero: Candela, una gitana huida del Almanjayar, en Granada.

Si quieres una historia potente e intensa en la que ningún personaje será realmente como imaginas, hazte con Hijas de nadie. Si quieres vibrar con el baile flamenco, las noches en los búnkeres del Carmel de Barcelona, los recuerdos de la hermosa Buenos Aires y la huida como refugio para salvar el pellejo, esta es tu historia.