'En marcha con Nuria March': en el pódcast la empresaria charla con la periodista Marta Barroso sobre reinvención y periodismo

Si hablamos de periodismo y belleza en España, el nombre de Marta Barroso resuena en el ideario común como una figura emblema de estos dos sectores.

Con una trayectoria impresionante, que muchos definen como envidiable, Marta ha dejado su huella personal en cabeceras como ABC, Telva y Fuera de Serie.

En el episodio de hoy de 'En Marcha con Nuria March', la periodista nos transporta a un viaje a través de su carrera, invitándonos a reflexionar sobre la importancia de reinventarse en un mundo en constante cambio.

Periodistas y agencias de comunicación

En una conversación reveladora y repleta de complicidad desde el principio, Marta y Nuria abordan el cambio inevitable en la relación entre periodistas y agencias de comunicación.

Marta resalta entre otros, como algo anecdótico, cómo las periodistas se encuentran con sus bandejas de correo electrónico llenas, siendo este hecho, un detalle del cambio significativo en la dinámica de trabajo.

A lo largo del episodio, Marta comparte una de las experiencias más gratificantes, su trabajo realizando entrevistas para la Fundación CEU.

Una etapa de su vida en la que confiesa lo emocionante tanto a nivel profesional y personal que está siendo para ella: "Me aportan tanto. Cada entrevista es enriquecedora, y diría que he llorado al menos en el 80% de las veces en que he participado".

Sus palabras subrayan el profundo impacto que tienen estas experiencias en su labor como comunicadora, mostrando una sensibilidad que quizás no habíamos visto antes en la periodista, que hoy es el altavoz de los valores que de verdad importan.

La importancia de las redes sociales

Nuria y Marta también conversan acerca de la necesidad de reinventarse y la importancia de utilizar las redes sociales como un nuevo canal de trabajo. Marta comparte cómo durante el paro provocado por la pandemia COVID-19, al igual que muchas otras personas, comenzó a compartir su trabajo en las redes sociales.

Destaca la emoción que siente al interactuar con su comunidad on line, señalando que, si bien no son millones, sus seguidores son fieles. Nuria está de acuerdo con Marta, añadiendo que lo que llevó a Marta a la fama fue su autenticidad y su capacidad para ser ella misma en todo momento.

Esta reveladora conversación entre Marta y Nuria proporciona una visión profunda sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los periodistas en la era digital.

Muestra cómo la adaptación a los cambios en la industria y el uso estratégico de las redes sociales pueden abrir nuevas puertas y fortalecer la conexión con la audiencia.