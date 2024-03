Isabel Jiménez y Rozalén unen fuerzas por las mujeres: hablamos con ellas sobre la campaña #YOsoyELLA

Marzo se escribe con M de mujer. Además de la celebración del 8M hay otras iniciativas que ponen el foco en las trabas de género que aún persisten, cuyas cifras nos invitan a reflexionar. Hablamos de la campaña #YOsoyELLA que ha lanzado Ayuda en Acción, con la que denuncia la desigualdad de oportunidades de las mujeres en el mundo a través de seis historias reales.

Cuenta con dos madrinas de excepción, la periodista Isabel Jiménez, y la cantante Rozalén. Juntas entonan su propósito: "No podemos dejarlas solas. Su sufrimiento es el nuestro". Los datos que ofrece la organización son demoledores: el 63% de las personas adultas que no saben leer ni escribir en el mundo son mujeres; un 33% de las mujeres ha sufrido alguna vez violencia física y/o sexual (sin contar los casos de acoso) y en 2022, casi 90.000 mujeres y niñas fueron asesinadas, la cifra más alta de los últimos veinte años.

La campaña #YOsoyELLA recoge casos reales de violencia física contra la mujer, embarazo adolescente, matrimonio infantil, falta de acceso a la educación y pobreza extrema con los rostros y testimonios de Zaira, Zankat, Jacqueline, Viviana, Anastasia y Erika, seis mujeres que participan en los proyectos que Ayuda en Acción desarrolla desde hace más de 40 años en África y Latinoamérica.

La presentadora posa para la campaña de Ayuda en Acción. Cortesía

Magas ha hablado con Isabel y María de los Ángeles Rozalén (su verdadero nombre) sobre la situación global de la mujer y su visión personal del tema. "Me siento orgullosa de que se cuente conmigo para iniciativas que quieran mejorar la vida de las mujeres en todo el planeta. Creo que el mensaje es importante todo el año, ya que mujeres de otros lados del mundo tienen doble y triple discriminación por la situación que tienen de pobreza y por el hecho de ser mujer", dice la cantante.

Por su parte, la presentadora de informativos Telecinco resalta los testimonios que conforman la campaña #YOsoyELLA para poner sobre la mesa el sufrimiento femenino. "Me ha dado la oportunidad de dar voz a mujeres reales, con historias detrás que merecen ser escuchadas. Hablamos de maltrato, de persecuciones, violaciones… y tenía la necesidad de hacerlo y darles visibilidad", confiesa.

Rozalén, muy activa en su colaboración con causas solidarias, considera que hay que mirar más allá de nuestra propia experiencia para darnos cuenta de las desigualdades que hay en muchas partes del mundo. "Cada vez que he colaborado con una ONG o que he conocido otras realidades en otros lugares, lo que más me llama la atención es la diferencia que supone ser mujer en un sitio y en otro. Hay mucha gente cuyo discurso es decir que aquí también hay muchas mujeres pasándolo mal, y por supuesto que sí, pero me parece importante no solo mirar al vecino. Tenemos que mirar mucho más allá porque cada vez estamos más conectados", afirma Rozalén.

Un argumento que comparte al 100% su compañera: "El acento hay que ponerlo, sin duda, en la visibilización y en no olvidar otras realidades, las de mujeres que no cuentan, a priori, con ninguna red de apoyo".

Precisamente por eso, desde Magas les preguntamos a ambas si el feminismo es algo de todas, en todas partes del mundo, teniendo en cuenta que en más de la mitad del planeta las mujeres sufren y ven vulnerados sus derechos constantemente. "Nadie duda, a estas alturas, de que la sociedad no puede avanzar sin igualdad. Pero no es lo mismo hablar de esos derechos, aquí en España, que en El Salvador o en algunos países de África. El problema es que, a veces, nos parece tan lejano que perdemos el foco y nos olvidamos de esa realidad", afirma Isabel Jiménez.

La cantante quiere dar voz a #YOsoyELLA. Cortesía

La cantante quiere poner el acento también en la sororidad: "El feminismo es global, por eso me parece tan importante esta campaña. Yo no soy solo lo que me pasa a mí, soy también lo que le pasa a los demás, y esa es mi manera de ver el mundo. Uno de los aspectos fundamentales de la lucha feminista es la sororidad, es una de las cosas que más me gustan. El apoyo entre las mujeres, no ponernos la zancadilla las unas a las otras, porque hay algo muy fuerte que nos une".

Siendo conscientes de que ambas son unas privilegiadas en lo que a oportunidades se refiere, Rozalén cree que aún queda camino por avanzar. "Siento que he tenido mucha facilidad en todo y gracias precisamente a tantas mujeres que vinieron antes. Pero, por supuesto, todas mis amigas de mi generación, yo incluida, hemos vivido sesgos, micromachismos o paternalismo. Como cantautora rodeada de cantautores varones me sigue pasando que muchos hombres me siguen diciendo cómo tengo que hacer las cosas", nos explica.

Y añade: "O cuando te tratan como si fueras frágil, por no hablar de los comentarios físicos en las alfombras rojas y tantas agresiones que son evidentes. Por otro lado, si echas un vistazo al porcentaje de mujeres en los carteles de festivales o en los puestos más altos de las escuchas en plataformas te das cuenta de que queda mucho por hacer". Si tuviera que elegir una de sus canciones para ponerle banda sonora a esta campaña, la cantante manchega no sabría cuál elegir: "La Puerta Violeta, Loba, Yo no renuncio… Tengo unas cuantas, así que podéis elegir la que queráis".

Terminamos esta charla a dúo con Isabel Jiménez, que es madre de dos hijos, preguntándole si hay que cambiar los paradigmas de la educación de los niños y de las niñas para cambiar la sociedad. "Absolutamente. La educación es la base de cualquier sociedad y los valores que ellos aprenden, que les enseñemos, o que les transmiten en el entorno escolar son el pilar de las generaciones futuras. Y si repetimos patrones, la cosa no va a cambiar mucho por mucha inteligencia artificial que desarrollemos. Por cierto, que hasta esta tecnología repite patrones sexistas", afirma.