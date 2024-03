Desayunos con estilo en Brunch and the City: una inmersión en 'Sexo en Nueva York'

Brunch and the City es el nuevo restaurante en Barcelona que está inspirado en el clásico 'Sexo en Nueva York'. Javier Chaves

En el corazón del Eixample de Barcelona, ha surgido un fenómeno gastronómico que ha conquistado las redes sociales y se ha convertido en el epicentro del buen gusto matutino: Brunch and the City.

Desde su apertura a principios de 2024, este establecimiento ha logrado trascender las expectativas y ha atraído a una multitud de seguidores ansiosos por vivir la experiencia de desayunar en un entorno que evoca el glamour y la sofisticación de Sexo en Nueva York.

Situado en la calle Aragó, Brunch and the City no es simplemente un lugar para disfrutar de exquisitos desayunos y brunches, sino que se presenta como una oda estilística a la serie que marcó una era.

Henrik, su fundador, comparte la inspiración detrás de este concepto: "La atmósfera vibrante y elegante de la ciudad, combinada con la gente sofisticada y animada que encontré, me recordó a los personajes del programa. Al igual que Carrie Bradshaw y sus amigos, abracé el entusiasmo por la vida y el amor por la vida cosmopolita que hay en Barcelona. Fue una experiencia verdaderamente memorable que me permitió canalizar el espíritu de Sexo en Nueva York en una ciudad que encarna su esencia".

La carta de Brunch and the City va más allá de los clásicos desayunos, introduciendo propuestas internacionales que abrazan la diversidad culinaria. Desde baos y hamburguesas hasta syrniki con yogur y frutos rojos, el menú refleja la esencia cosmopolita de Sexo en Nueva York.

Cada plato rinde homenaje a la serie, con referencias directas a los personajes, como el khachapuri bautizado en honor a la protagonista principal, Carrie.

Pero Brunch and the City no solo seduce con su oferta gastronómica; el espacio es un viaje directo a las calles de Nueva York. Revistas y libros de moda antiguos, fotografías Polaroid de escenas memorables, citas de la serie y accesorios icónicos de Carrie Bradshaw contribuyen a crear una atmósfera que es más que un restaurante; es una experiencia inmersiva.

Henrik detalla: "El escaparate muestra una réplica del escritorio de Carrie, completo con una máquina de escribir antigua y elegantes accesorios de escritorio. El ambiente general del espacio está diseñado para transportar a los visitantes al glamuroso y moderno mundo de Sexo en Nueva York, permitiéndoles sumergirse en el espíritu de la serie mientras disfrutan de deliciosas bebidas y una decoración elegante. Además, también incluimos un rincón de moda que rinde homenaje al estilo icónico de Sexo en Nueva York".

Así, Brunch and the City se presenta como un lugar donde se rinde homenaje al paladar, se celebra el arte del desayuno y el brunch, y donde cada rincón invita a inmortalizar el momento con una fotografía temática para compartir en redes sociales.

La fusión de sabores internacionales y referencias nostálgicas de Sexo en Nueva York crea una experiencia única que va más allá de lo culinario; es una celebración del estilo, la cultura y el placer de disfrutar de la vida a la manera de Carrie Bradshaw y sus inseparables amigas.