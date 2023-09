Pilar Eyre: "Los canallas están arriba, en los despachos, y obligan a toda una generación a morir en una guerra"

Autoras de palabra con Rosa tiene una cita con Pilar Eyre, que ha presentado su nuevo libro De amor y de guerra (Planeta, 2023) en el salón de su casa. Novela que nace de las vidas protagonizadas por "los etcéteras", gente de a pie que no aparece en los titulares de la Guerra Civil, la posguerra y el exilio, temas de esta obra, y que son en realidad los que la sufren.

La novela arranca con cuatro amigos. Jóvenes despreocupados a los que el exilio bien pudiera parecer algo banal, hasta que se encuentran con un hecho horrible en la frontera, y aquello les cambia la vida para siempre.

Los pies de página que completan las fotografías en la necesidad de dar voz a quienes huyen con lo puesto, y donde la autora ha querido poner por escrito, en palabras, algo execrable que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania y que seguirá en el futuro.

Pilar considera lo tremendo de no haber encontrado la solución a esto. Enviar a jóvenes a morir en uno u otro bando.

Para quien dice que hay canallas y héroes en todos los bandos, Eyre afirma con rotundidad que "los canallas están arriba, los que están en los despachos, los generales y los políticos, que obligan a toda esta generación a que muera o quede enferma".

La nuestra; es una generación de posguerra, que aún arrastramos a día de hoy.

"Las personas de bien tienen que ser pacifistas, a mí las ideologías que no tienen en cuenta que lo más importante es salvar la vida del ser humano, entonces no me interesan", opina la autora.

Es también una historia de amistad, de amor, y su carencia, en tiempos de guerra, entre Román y Beatriz, los protagonistas. Los mismos que junto a Teresa, una joven comunista, forman un triángulo amoroso.

Pilar Eyre rescata a las mujeres, las grandes perdedoras de todas las guerras. Un tema poco estudiado y poco remarcado.

