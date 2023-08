Amor y familia, un viaje a través del duelo de cuatro hermanas: la última historia de Susana Rubio

Hola, querido lector o lectora, me llamo Susana Rubio y actualmente tengo dos trabajos: soy pedagoga y escritora. Como pedagoga me dedico a ayudar a muchos niños a superar su curso escolar en este sistema educativo tan obsoleto que tenemos. Es gratificante, a pesar de. Por otra parte, como escritora me dedico a vivir otras vidas, algo que a día de hoy aún me tiene fascinada.

Mi última historia es muy romántica y trata sobre cuatro hermanas que deben superar un duelo muy duro.

¿Por qué romántica?

Soy una romántica desde bien pequeña. Recuerdo buscar por los estantes de la biblioteca de mi ciudad aquellos libros en los que se perfilara alguna historia de amor. Aún me ocurre ahora. Soy una apasionada de los thrillers y la novela policiaca, pero si hay alguna pincelada romántica entre sus páginas, el autor ya me tiene en sus manos hasta el final de la novela.

¿Por qué cuatro hermanas?

He leído miles de historias y entre ellas está Mujercitas, un libro que me apasionó en su día. Jamás pensé que acabaría inspirando uno de los míos, porque nunca imaginé que acabaría escribiendo. Cuando empecé a hacerlo hace unos años, más por diversión que por otra cosa, no creí que terminaría publicando. Y menos una bilogía inspirada en una historia que ha cautivado a miles de lectores.

En Mujercitas encontramos a cuatro hermanas con personalidades muy distintas, que intentan superarse a ellas mismas en un contexto de guerra y muchas dificultades. En la bilogía de Las hermanas Luna también vamos a encontrar a cuatro hermanas muy diferentes entre sí, que luchan día a día por superar la muerte de su madre en un accidente.

Se trata de dos libros:Un cielo lleno de nubes (Montena, marzo 2023)y Un cielo lleno de estrellas (Montena, junio 2023). Cada título tiene su significado, ya que en la primera parte vemos cómo las nubes se ciernen sobre los protagonistas y, en cambio, en la segunda parte el cielo se va despejando y deja paso a las estrellas.

Portada 'Un cielo lleno de estrellas (Las hermanas Luna 2)'.

¿Las historias son similares a las de Mujercitas?

No, para nada, pero la idea inicial de mi bilogía se basa en las cuatro hermanas, en los valores familiares y en el amor, como en Mujercitas.

El pilar fundamental de esta bilogía es el duelo, pero al mismo tiempo se desarrollan en paralelo las historias de las cuatro hermanas. Encontraremos temas como la superación personal, la importancia de la familia, los sueños de juventud y problemas reales de nuestra sociedad.

¿Dónde está ambientada?

En esta ocasión me he ubicado en el País Vasco, en un entorno de montaña, bosque y vegetación espesa. Las hermanas viven en un pueblo cercano a la ciudad, en una pequeña casa de madera junto a su padre y a sus dos perros de raza huskies. Creo que el paisaje del norte de España no tiene nada que envidiar al de otros países, así que me ha encantado pasearme entre tanta belleza.

¿Qué ocurre una vez esa idea se instala en mi cabeza?

Pues que poco a poco le voy dando forma a mis personajes y a sus características principales. Una hermana va a ser muy sensible, otra tiene un TEA leve, otra es muy independiente y la más pequeña es una adolescente de quince años que está muy perdida. Y así, paulatinamente, sus personalidades van formándose en mi cabeza hasta que llega un día que cojo libreta y bolígrafo y escribo algunos rasgos más sobre ellas. A partir de aquí ya tiene vida para mí y empieza el proceso de escribir.

¿Y cómo es ese proceso exactamente?

Soy muy brújula, lo que significa que me dejo llevar por la historia. Tengo una idea general en mi cabeza y a partir de ahí se va desarrollando la trama. No me gusta saber qué va a pasar en cada momento, para mí lo fascinante de escribir es precisamente eso: sentirme como una lectora más que va descubriendo lo que ocurre página tras página.

¿Por qué os recomiendo la bilogía de Las hermanas Luna?

Es una historia fresca que toca temas importantes como el duelo, el TEA o la orientación sexual. Creo que puedes sentirte identificado con facilidad con alguno de los personajes o que incluso puedes sentirte identificado con algunos de sus rasgos. Es una novela que te transporta hasta un paraje maravilloso y con la que vas a vivir cuatro historias de amor muy distintas. Ojalá os enamore.

**Susana Rubio nació en Cambrils en 1975. Es licenciada en Pedagogía y trabaja en su propio centro con un grupo de niños que adora. Hace unos años empezó a escribir en sus horas libres y hasta hoy ha escrito un total de 18 libros, de los cuales trece se han publicado con el sello Montena de la editorial Penguin Random House. Se describe como una apasionada de la lectura desde que tiene uso de razón. Nunca pensó que acabaría escribiendo sus propias historias y por eso mismo siempre agradece infinitamente a sus lectores que sigan ahí, pidiendo más.

Sigue los temas que te interesan