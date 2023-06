Olivia Lee-Gundermann, directora: “El jefe ordena, pero el líder siempre acompaña a la orquesta"

Llego 10 minutos antes de la cita a la puerta de artistas del Teatro Real. A pocos metros, junto a la pared, una mujer asiática arreglada de manera sencilla fuma un pitillo. Se parece a Olivia Lee-Gundermann (Seul, Corea), la directora de orquesta a quien vengo a entrevistar.

Le propongo comenzar la entrevista ahí mismo. No disponemos de mucho tiempo. La función empieza en poco más de una hora. Me invita a su camerino, pero estoy esperando al fotógrafo y a una amiga que habla alemán por si el inglés falla. Así que, de pie, en la calle de Felipe V, empezamos. La gente, al ver el teléfono a modo de micrófono, se acerca y mira.

Olivia Lee, directora de orquesta Esteban Palazuelos

Su presencia en el Teatro Real se debe a una de esas casualidades que dan pie al descubrimiento de un nuevo talento. Estaba previsto que Ivor Bolton dirigiera Nixon in China. En el último momento, no pudo y hubo que buscar otro director. Como Olivia Lee estaba dirigiendo esta ópera en el Teatro de Dortmund (Alemania) de donde es directora titular, la llamaron.

Olivia Lee se enamoró de la ópera mientras estudiaba piano y acompañamiento en la universidad de su país. Quiso ir a Alemania para formarse como directora de orquesta, en la Escuela Superior de Música de Detmold, una localidad de 74.000 almas. Destacan en ella su exquisita sensibilidad y energía. Sus movimientos son elegantes y firmes.

Tras la sesión de fotos en el foso, conducidos por Graça Ramos, vamos en tropa a su camerino: Olivia Lee, el fotógrafo, su hija, mi amiga traductora y una servidora. Casi parece el camarote de los hermanos Marx.

Olivia Lee, directora de orquesta Esteban Palazuelos

Con toda naturalidad, se quita los zapatos planos y se calza unos de tacón de aguja. Le pregunto si va a dirigir con tacones: “No. Es peligroso. Para dirigir, los planos.”

Simpática, con gracia, sigue las instrucciones del fotógrafo. La entrevista es corta, con algunos problemas de comunicación, pero salimos asombrados de su relajación y firmeza. No aparenta el menor síntoma de nerviosismo. La función va a comenzar en 20 minutos.

Usted estudió la carrera de piano y acompañamiento en Corea. ¿Cómo se aficionó a la música clásica? ¿Por qué eligió Alemania?

Cuando tenía 6 o 7 años, oí de manera fortuita las sonatas para piano de Beethoven. No sé por qué, pero me enamoré de ellas. Las escuchaba una y otra vez, a diario. Hice los estudios nacionales de piano en Corea y, cuando estaba en la universidad, me uní a una producción de ópera como pianista y me enamoré de la ópera (dice riendo).

Entonces decidí cambiar mi 'major' de acompañamiento de piano e ir a Europa para estudiar ópera. Tenía muchos amigos en Alemania en aquel momento y me informé mucho. Por eso fui a Alemania.

¿Qué tiene Alemania que atrae el talento coreano? Pienso también en el filósofo Byung-Chul Han…

(Se sorprende de que se le conozca en España). Es un gran crítico de nuestros tiempos. En Alemania, hay teatros en todas las ciudades y la asistencia para extranjeros es buena. Me gustaría añadir que no solo en Alemania, sino en todo el mundo, se reconoce el talento. En la música todos somos uno.

¿En su familia hay tradición musical?

Soy la única músico de mi familia (dice riendo).

Acaba de dirigir Nixon en China en el Teatro Real, ¿qué impresión se lleva?

Como probablemente sabrás, me uní a la producción de Madrid en el último minuto, así es que estaba un poco nerviosa. Sin embargo, no olvido mi primer encuentro con la gente del teatro y la orquesta. ¡Fueron tan encantadores y generosos!

Olivia Lee, directora de orquesta Esteban Palazuelos

Llegué a Madrid al día siguiente de dirigir la última función de Nixon en China en Dortmund. Lo bueno es que ya sabía qué tipo de problemas tenían los músicos cuando interpretan esta ópera. Creo que he sido capaz de resolver los problemas con más flexibilidad en Madrid.

¿Cuántos ensayos ha tenido?

La orquesta ha tenido 6, pero como llegué tarde, yo tuve 4.

Es una ópera compleja. ¿Qué destacaría?

Dos cosas. Mi finalidad es aunar a todos los músicos. Generalmente, la orquestación suele estar dividida entre melodía e instrumentos de acompañamiento, pero en Nixon en China todos los músicos tocan un ritmo repetitivo complejo.

Como también hay muchos cambios, los cantantes no saben cuándo deben entrar, por eso pienso que el papel del director es el de puente. Es muy importante conectar a los cantantes con la orquesta.

Olivia Lee, directora de orquesta Esteban Palazuelos

Lo segundo: Nixon en China dura alrededor de 3 horas y media. Entre los actos segundo y tercero -2 horas y media- no hay descanso, solo una pausa de 10 minutos. Son tres actos muy diferentes, cada uno con un colorido diferente. Es muy evidente y es lo que he intentado mostrar.

En Nixon en China hay un sintetizador…

La orquestación es muy interesante porque no es clásica. Hay 4 saxofones, 2 pianos y el sintetizador, que tiene muchos efectos y sonidos.

Por ejemplo, en la segunda escena del primer acto, las cuerdas tocan con un ritmo repetitivo, muy legible. Luego, entra el contrabajo y el sintetizador con el efecto de timbal como si fuera un monstruo. Me gusta este juego.

¿Qué acto le gusta más?

Es muy difícil de decir. Me gusta toda la música de Nixon en China. Es muy profunda.

Durante esa pausa técnica de diez minutos, entre el segundo y tercer acto, usted se sienta en el suelo del podio con las piernas cruzadas…

Sí. Me senté en el suelo porque no tenía silla (se ríe).

Diez minutos pueden ser muy largos, ¿en qué piensa?

No pienso en nada, me relajo. Así puedo refrescarme. En realidad, me preparo para el siguiente acto porque el final del segundo es muy dramático y el principio del tercero tiene un colorido totalmente diferente. Así que me vienen muy bien esos diez minutos de descanso.

Dirige con movimientos muy armónicos: ¿Practica alguna disciplina como el yoga o el taichí?

Practico yoga. Me ayuda a estar relajada, equilibrada y sana. Lo más gracioso es que hasta el final de la ópera no siento nada el cuerpo, ni siquiera durante el entreacto de los 10 minutos.

Olivia Lee, directora de orquesta Esteban Palazuelos

Después de la función, estoy agotada, pero feliz y algo excitada porque ha salido bien. Luego tomo algo con la orquesta y hablamos de cómo ha ido.

¿De todos los días que ha dirigido la ópera, qué función le ha gustado más?

Todas. Especialmente el estreno porque es la más importante.

¿Qué repertorio le gustaría dirigir?

Me gustan todas las óperas. He dirigido varias óperas contemporáneas. Es muy estimulante crear nuevas interpretaciones de la música y las contemporáneas lo permiten mucho. Creo que Nixon en China entra en este grupo.

¿Qué prefiere ópera, música sinfónica o de cámara?

Me gusta todo, pero cada uno tiene su encanto y su colorido. Como dije, me interesa mucho el papel de puente entre los cantantes y la orquesta en la ópera.

Una sinfonía es como una conversación con la orquesta. Es maravilloso cuando entienden mi lugar y la interpretación que hago de la música. En la música de cámara destaca el talento individual de los intérpretes.

¿Qué es más difícil de dirigir música clásica o música contemporánea clásica?

No es difícil, sino diferente de dirigir. Mi cometido es cómo interpreto y transmito la intención del compositor.

¿Cómo concibe el tempo?

No es fácil contestar, porque cada ópera tiene un colorido muy distinto. Siempre comienzo con una imagen que depende de la pieza y del carácter de esta. Por ejemplo, para Nixon in China no es solo el tempo sino el carácter. Tengo que pensar en los dos. Pero siempre me puedo imaginar cuál es el tempo.

¿Cómo se siente en el podio del foso de la orquesta?

Para mí es muy importante que los músicos de la orquesta tengan suficiente espacio en el foso. Si no están cómodos, hay que encontrar la manera de que lo estén. La ópera no es para mí, es para la orquesta.

Olivia Lee, directora de orquesta Esteban Palazuelos

¿Se pone nerviosa antes de salir a escena?

No. Bueno, son unos nervios positivos, estimulantes. Lo más importante es disfrutar de la música. Si el director está o parece nervioso, lo contagia a la orquesta. Tengo que ser un poco como una piedra y llevar a la orquesta con seguridad para que ejecuten bien.

Los músicos destacan de usted una mezcla entre humildad y autoridad. Es un equilibrio difícil, ¿cómo lo consigue?

Muchas gracias. Es de los mejores elogios que he tenido. Lo valoro más porque viene de los músicos. Tienes que saber qué es preferible si ser un jefe o un líder. Yo quiero ser una buena líder. El jefe ordena que las cosas se hagan, pero el líder siempre acompaña a la orquesta.

¿Qué le ha resultado más difícil de Alemania y qué es lo que más le gusta?

Por supuesto, la lengua. Aprender alemán y las diferencias culturales. Como llevo viviendo en Alemania 10 años, ya me he adaptado a la cultura alemana. Lo que más me gusta es que estoy trabajando en lo que quiero.

¿Mantiene algún vínculo con Corea del Sur?

Olivia Lee, directora de orquesta Esteban Palazuelos

Sí, con mi familia. Estuve el año pasado cuando me casé. Él es alemán, músico también, chelista. Ahora que he empezado a ser conocida como directora de orquesta, espero que algún día sepan en Corea que hay una directora Olivia Lee-Gundermann activa en Europa.

La función empieza en 20 minutos. ¿No está nerviosa?

Solo concentrada.

¿Cómo logra tanta concentración?

Práctica, claro. Y leer y leer la partitura. Tengo que imaginármelo.

Esperamos verla pronto por aquí

Muchas grasias (dice en español). Me encantaría.

