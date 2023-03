'Sophie et Voilà', la firma del vestido de novia de Tamara Falcó: “No podía contener la sonrisa”

Sofía Arribas y Saioa Goitia, de 'Sophie et Voilà'.

Sofía y Saioa, guardan un gran secreto. Son las “hadas madrinas” que harán brillar a Tamara Falcó el próximo 8 de julio, fecha en la que la marquesa de Griñón dará el “Sí quiero” a su prometido, Íñigo Onieva.

Ambas empresarias tienen el cometido de crear, en su atelier de Bilbao, el primoroso vestido que ocupará muchas portadas de este país. Sofía, a los hilos y agujas, y Saioa, al frente de la puesta en escena.

Sofía es la creativa y Saioa la que, desde su puesto de CEO, hace posible que la letra se acople milimétricamente a la música. El vestido de novia de Tamara ha colocado a estas dos jóvenes y talentosas empresarias vascas en el foco mediático de todo el país. ¿Pero sabemos de dónde salen y qué sueños anhelan?

[¿Serás novia en 2023? Atenta a las tendencias de pasarelas nupciales]

Según ellas, lo único que tienen en común es el buen comer y el buen beber, pero algo estarán haciendo bien cuando sus vestidos de novia se han convertido, en estos siete años de maridaje, en el sueño de muchas novias que buscan ser diferentes, extraordinarias.

Y Tamara Falcó ha apostado por Sophie et Voilà para que, el que será el día más feliz de su vida, luzca blanco y radiante. La noble madrileña no da puntada sin hilo; eso nos ha quedado claro.

Y de repente, ¡voilà! Todo el mundo habla de Shopie et Voilà. Pero ¿quiénes sois?

Sofía Arribas (@me_llamo_soph): Sophie et Voilà somos Sofía y Saioa, o Saioa y Sofía, porque, aunque soy yo quien diseño, es Saioa la responsable de que todo funcione y el mundo conozca la firma. Yo soy una arquitecta reconvertida en diseñadora de alta costura, amante de la estética, con especial habilidad para meterme en charcos, y madre de dos rubios.

Saioa Goitia (@saioagoitia): Y yo soy más emprendedora que empresaria, tenaz, a ratos obsesiva, amante de la buena mesa y vivo para los ratitos en familia.

Tamara Falcó, ante la sorpresa de las míticas firmas de vestidos de novia de este país, os ha elegido para confeccionar el suyo, en lo que será, según se anuncia ya, "la boda del año". ¿Qué ha visto en vosotras?

Sofía: Si algo ha demostrado Tamara a lo largo de los años es que posee un carácter a prueba de bombas (y de opiniones) por lo que creemos que ha encontrado en Sophie et Voilà su alma gemela en el mundo bridal.

Nuestra firma tiene identidad propia y está fundamentada en las cosas bien hechas, en la tradición y en la sostenibilidad bien entendida. Creemos que todo eso es algo que ella ha valorado positivamente. Nosotras hemos apostado por crear una firma al margen de las modas y de los convencionalismos, y creemos que ahí está el match.

¿Cómo os conoció?

Saioa: Me la presento hace un par de años Valentina Suarez-Zuloaga, la fundadora de ES Fascinante (plataforma online de marcas españolas) en su tienda. Hablamos de gastronomía, y la buena mesa une.

¿Y cómo ha sido esa primera visita de la marquesa a Sophie et Voilà?

Sofía: Podría resumirse en decir que el primer contacto estaba previsto que durara una hora y finalmente duró cuatro. Cuando estás a gusto, el tiempo vuela.

Obviamente, no me vais a decir cómo es el vestido, pero ella ha dicho que es diferente y que, al parecer, a su madre y a su hermana Ana no les convence.

Sofía: Gustar a todo el mundo es una tarea imposible y, por ende, poco agradecida, por eso son las novias con más carácter y más seguras de sí mismas las que más bonitas están siempre.

¿Diríais que el vestido para ella fue un “amor a primera vista”?

Sofía: Creo que Tamara se vio reflejada en su vestido cuando lo dibujé, pero lo más importante es que no podía contener la sonrisa cuando se lo probó por primera vez. Esa es la mejor razón.

¿Qué está suponiendo para vuestra firma este encargo de una marquesa que, además, es súper mediática?

Sofía: Nuestro día a día no ha cambiado, sólo tenemos que añadir la prensa a la ecuación… Jajajaja… pero estamos felices y agradecidas porque nos están tratando con mucho respeto.

Saioa: Para el mercado español ha sido un hito sin precedentes.

En el elenco de esta historia de amor sois actrices de reparto y con frase: ¿creéis que se os puede subir la fama a la cabeza?

Sofía: Somos terriblemente responsables con nuestro trabajo, que es vestir a mujeres en el día más bonito de su vida, así que no hay nada que pueda distraernos de eso. Intentamos cumplir lo mejor que podemos con los medios, pero sabiendo que las novias son nuestra prioridad absoluta.

Saioa: El primer día, cuando se publicó la noticia, estábamos en Premier Visión [la feria parisina de tejidos] y no conseguimos salir del hotel en todo el día. Entendimos que tenía que ser así, a partir de ese día volvimos a nuestra vida normal.

¿Y vuestro mañana cómo va a ser, a partir de ahora?

Saioa: Nuestra estrategia para este año estaba diseñada previo a Tamara, seguiremos el plan adaptándonos a esta oportunidad que, sin duda, nos traerá muchas cosas buenas.

Sofía: A las dos nos gustan los retos, y vestir a Tamara es uno de los que tenemos en curso, pero hay muchas ilusiones que vamos a cumplir a lo largo de este año —como lanzar nuestra primera colección de fiesta o volver a viajar a Japón tras la pandemia— y que nos hacen mucha ilusión. ¡Si además viene alguna sorpresa adicional, estaremos preparadas!

¿A cuántas novias habéis vestido en los siete años que lleváis juntas?

Sofía: En el formato atelier, que son vestidos de diseño exclusivo, rondaremos los 1.000 vestidos, en colección muchísimos más, pero ese dato es Saioa quien te lo puede clavar.

Saioa: Calculo que alrededor de 15.000. En Asia, cada vestido tiene cuatro vidas porque es mercado de alquiler y es nuestro mercado más fuerte, así que es muy complicado calcularlo.

Pero Sophie et Voilà es una firma asentada y reconocida por sus diseños, su elegancia… ¿la gente sabe que sois españolas? Porque, con ese nombre y esos diseños tan chic, parecéis francesas.

Sofía: El nombre lo puse al fundar la marca hace 12 años, porque pasé muchos años en Francia, así que algo de chic francés también hay, y me parecía que expresaba muy bien lo que perseguía, que la clienta confiara en mí, y se dejara llevar. Cuando hace siete años nos asociamos para hacer crecer la firma, barajamos el cambio de nombre, pero lo mantuvimos porque el espíritu seguía siendo el mismo.

Saioa: Nosotras hacemos hincapié en que somos made in Spain, y en el mundo bridal esto es un valor añadido y lo valoran muchísimo.

¿En qué sois extraordinarias?

Sofía: Madre mía, qué pregunta… jajajaja… Creo que somos extraordinariamente cabezotas, trabajadoras y, fundamentalmente, soñadoras.

Saioa: En saber lo que no queremos, quiénes somos y a dónde queremos llegar.

¿Vendeis en muchos países pero ¿cuál es vuestro mercado más sólido?

Saioa: Nuestro mercado más fuerte está en Asia (Japón, Corea y China) y USA. Y dentro de estos países las ciudades más cosmopolitas, como Nueva York, Tokio, Seul...

¿A partir del “Efecto Tamara”, España pasará a la cabeza en vuestras ventas?

Sofía: ¡Te lo contaremos cuando lo sepamos!

Saioa: No creo que a la cabeza. Sólo el 24% de lo que producimos se vende en España pero que ganaremos terreno, seguro. Me encantaría que así fuera.

¿Sentís, después de demostrar esa excelencia en vuestro trabajo, que no estabais hasta ahora lo suficientemente reconocidas?

Saioa: La gente de la industria y que vive la moda, sobre todo a nivel internacional, nos reconoce, he escuchado cosas preciosas de colegas de profesión hacia la marca y hacia nosotras, hace una semana un empresario muy importante me hizo llorar.

Sofía: Que una novia decida llevar un vestido de Sophie et Voilà el día de su boda es el mayor reconocimiento que me puedo imaginar.

He leído en tu IG Sofía que, en vuestro primer desfile, apenas había media docena de cámaras, y en primavera de 2022 —y eso que Tamara aún no os había descubierto— no cabía un alfiler en las gradas de prensa. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo?

Sofía: Ha pasado de todo pero, fundamentalmente, han pasado diferentes colecciones que han roto con el estereotipo de la novia tradicional. Eso y que no hemos querido hacer ruido, sino que hemos querido hacer nuestro trabajo fundamentándonos en el buen hacer y no en los focos. Creemos que eso nos ha dado la credibilidad que tenemos hoy en día.

¿En qué pasarelas desfiláis?

Sofía: Cada año hemos presentado nuestra colección en la Barcelona Bridal Week, la feria bridal más importante del mundo, y en Nueva York. También hemos desfilado en la embajada de España en Tokio o en el Museo Balenciaga. ¿El resultado? Siempre mejor de lo esperado y conmigo llorando a mares.

Si no hubierais triunfado con vuestros diseños minimalistas, elegantes, originales y sencillos, ¿os habriáis sumado a los vestidos de corte más comercial o habriáis cerrado el chiringuito?

Sofía: Lo políticamente correcto es contestar que sí, que habríamos cerrado, pero es que, además, es la verdad. Lo difícil en la moda es crear un estilo y mantenerlo. Nunca hemos pensado en hacer algo diferente de lo que hacemos, lo que sí hemos pensado es en hacer más.

Saioa: Nacimos sabiendo que no éramos para todo el mundo.

¿Qué perfil de mujer compra vuestros diseños?

Sofía: Suelen ser mujeres independientes, con carácter, profesionales y con estilo.

¿Qué inversión tiene que hacer una novia si quiere vestir un Sophie et Voilà?

Sofía: un vestido de colección puede oscilar entre los 2.000 y los 3.500 euros, y un diseño exclusivo se confecciona a partir de 4.500 euros.

Sois, dicho por vosotras mismas, muy diferentes, incluso físicamente: una es muy rubia y de ojos muy claros y la otra morena de ojos negros. ¿Qué os unió?

Sofía: No hay absolutamente nada en lo que nos parezcamos, a excepción de que nos gusta comer y beber, y estamos enamoradas de nuestro trabajo. Hemos conseguido un equilibrio basado en la confianza que nos funciona muy bien. Saioa comenzó siendo mi clienta, le pedí consejo cuando quise hacer crecer Sophie et Voilà y acabó siendo mi mitad. Zipi y Zape, literal.

Saioa: Conocí a Sofía trabajando en Azurmendi, me llamaba mucho la atención todo lo que hacía. Yo salí de la gerencia del Azurmendi en 2013 para irme a Estados Unidos y a mi vuelta, en 2016, me preguntó que quién creía yo que la podría acompañar en el camino de crear de Sophie et Voilà una marca reconocida. Y en 24 horas le respondí: ¡YO! Porque siempre vi algo en ella.

¿Cómo una arquitecta como tú, Sofía, acaba construyendo sueños en formato vestido?

Sofía: Creo que un arquitecto nunca deja de serlo, haga lo que haga.

He visto que, además de vestidos de novia, tenéis una colección Black Label ideal y algunos complementos. ¿Hay alguna novedad a la que tengamos que estar atentos?

Sofía: Siempre hemos pensado que Sophie et Voilà tiene un estilo que trasciende los vestidos de novia y se refleja en una forma de vivir característica. Hemos hecho jerseys, gafas de sol, libros, cinturones… en nuestra mente hay miles de posibilidades que queremos desarrollar, pero la siguiente, en la que ya estamos trabajando, es una línea de fiesta que lanzaremos a nivel internacional después de verano.

Hacéis mucho para que las mujeres brillen en una fiesta pero ¿qué hacéis por el planeta para que no se apague?

Sofía: Sophie et Voilà nació sostenible y trabaja cada día para serlo más. Nuestra forma de trabajar está fundamentada en la sostenibilidad y el buen hacer. Somos una empresa formada 100% por mujeres, trabajamos sin stock, fabricando solo made to order, sin generar residuos ni piezas sobrantes, con tejidos reciclados para nuestras colecciones. Fabricamos todo en Bilbao, enviamos nuestras piezas con un packaging reciclado y vamos al trabajo en transporte público… La sostenibilidad no es solo utilizar tejido reciclado.

Saioa: En el mundo de la moda tenemos muchos retos importantes, nosotras producimos contra pedido, cerca de casa y respetando los derechos humanos. Me da mucha pena ver las Gran Vías de todas las ciudades españolas llenas de fast fashion.

En la pandemia, Sofía diseñó más de 300 vestidos. Contadme cuántos modelos tiene cada colección y ¿dónde encuentras tu inspiración, Sofía?

Sofía: Cada colección cuenta con alrededor de 20 modelos, a los que añadimos una cápsula couture de entre 6 y 10 modelos por año. La inspiración no es algo que caiga del cielo, es algo que se trabaja todos los días, leyendo, viajando, comiendo, estudiando y mirando más allá de la pantalla del móvil. La cultura y la belleza en cualquiera de sus formatos son siempre inspiración.

¿Os falta alguna pieza del puzle para crecer más?

Saioa: Acabamos de sumar al equipo a Lori Lee, la que ha sido hasta ahora la nueva directora comercial de Marchesa. Ella reside en Nueva York y ya ha visitado Bilbao. Estamos felices porque efectivamente creemos que es la pieza que necesitábamos para seguir con la expansión y estar listas para crear nuevas líneas de negocio después del verano.

¿Eso quiere decir que vuestro “matrimonio” tiene larga vida”?

Sofia: Discutimos, pero no nos peleamos. Debatir siempre es positivo. Siempre consensuamos las decisiones importantes, pero cada una tiene muy identificado su ámbito de trabajo, así que nunca hay problemas. Yo me dedico a todo lo que tenga que ver con todo lo creativo: el diseño de los vestidos, los shooting, la creatividad de los desfiles, así como el trato con las clientas de atelier. Saioa se ocupa de lo que tiene que ver con el ámbito empresarial: desarrollo de negocio, internacionalización, comercialización y producción. Ahí es ná.

Saioa: Soñamos a largo plazo y mucho. No sé si nos dará tiempo de hacer todo lo que tenemos en mente, jajaja...

Las novias cumplen sueños y vosotras, como mujeres emprendedoras, ¿qué sueño tenéis pendiente por cumplir?

Sofía: Buena pregunta. Creo que contesto por las dos si digo que seguir viendo crecer Sophie et Voilà de forma orgánica y con criterio. Poder seguir estando orgullosas de lo que hacemos siempre. Eso sería un gran sueño.

Saioa: Sin duda, ahora nuestro sueño es Sophie et Voilà, y disfrutar del camino.

¿Cuál es vuestro mayor éxito juntas? ¿Y vuestra pesadilla?

Sofía: ¿El mayor éxito? Llegar hasta aquí y ver que queda camino. ¿La pesadilla? Tenemos mucho lío como para imaginarnos cosas malas.

Saioa: El mayor éxito es tener siempre los pies en la tierra, reírnos de nosotras mismas y saber gestionar la incertidumbre, esto te lo da la madurez. ¿Y la mayor pesadilla? Que el día solo tenga 24 horas.

Después de la marquesa de Griñón, ¿a quién os encantaría vestir de novia?

Sofía: A cualquier mujer que nos conceda el honor de vestirla en un día tan importante. Que alguien confíe en ti para algo así es algo que no se puede explicar.

Saioa: No soñamos con estas cosas, creemos que son la consecuencia del trabajo.

Saioa, y tú que además fundaste Azurmendi con Eneko Atxa, justo el chef triestrellado que va a preparar el menú de la boda de Tamara e Íñigo, ¿has tenido algo que ver en esto?

Saioa: Ha sido una casualidad y una grata sorpresa. Yo sabía que a ellos, y especialmente a Íñigo, les encanta el restaurante. Eneko es, además de mi primo, un gran cocinero. Para mí fue un placer emprender junto a él pero, en esta decisión, no he tenido nada que ver.

No me gustaría despedirme sin preguntaros qué planes tenéis para el 8 de julio de 2023.

Sofia: ¡El 9 de julio te lo contamos!

Saioa: Jajajaja...

Sigue los temas que te interesan