Vocación, conciliación y el paciente en el centro. Así es el día a día de seis enfermeras en un hospital

A lo largo de la historia el papel de la enfermera como cuidadora del paciente es incuestionable, y en la actualidad sigue siendo así. Se trata del colectivo sanitario más numeroso en España, representando el 36% de los profesionales del sector. Son un total de 330.000 enfermeras para todo el territorio, pero no suficientes. Se necesitan más de 95.000 profesionales más para poder llegar a la media europea. Y lo que genera un problema mayor si cabe, y es que no está asegurado que vaya a haber un relevo generacional.

En el Día Internacional de la Mujer, y para conocer en profundidad las necesidades y reivindicaciones de un sector eminentemente femenino, magasIN ha reunido a seis enfermeras del Grupo HM Hospitales.

Raquel Priego y Carmen Hernández en los pasillos del hospital HM Sanchinarro. José Verdugo

“En el desarrollo profesional de una enfermera en el área de gestión nos encontramos con un doble techo de cristal, ser mujer y ser enfermera, le pediría a la Administración igualdad en ambas facetas”, asegura Marilia Segarra, directora de Enfermería Territorial de Madrid en Grupo HM Hospitales.

Añade que “el Grupo HM Hospitales tiene un plan de igualdad, cuyo objetivo es que la perspectiva de género e igualdad se integre de manera transversal en toda la organización. Es un paso importante que las estrategias en el campo de la igualdad partan de los directivos y se trasladen a toda la empresa”.

Todas coinciden en que a pesar de los momentos más duros, o de las complicaciones no cambiarían esta profesión por otra. “No me he arrepentido de elegir esta profesión nunca. He pasado por momentos difíciles. Si nombro la pandemia que sufrimos todavía se me hace un nudo en el estómago, pero aun después de pasar por situaciones complicadas, creo que no cambiaría mi profesión por nada. Cada día al llegar a mi puesto de trabajo veo miradas que te dicen 'gracias por estar ahí', es una sensación maravillosa, nuestra profesión es humanidad” asegura Carmen Hernández.

Marilia Segarra, directora de Enfermería Territorial de Madrid Grupo HM Hospitales. José Verdugo

MARILIA SEGARRA

Directora Enfermería Territorial Madrid Grupo HM Hospitales.

“Ésta es una profesión de turnos, de trabajar noches, sábados, domingos y festivos, lo que la hace especialmente gravosa, además de lo que tiene ya de por sí la profesión con desgaste físico, pero sobre todo, emocional. Muchas enfermeras empiezan a trabajar con 21 o 22 años, es una vida laboral muy extensa en condiciones duras de horarios, complejidad de las actuaciones y mucho compromiso”, asegura la directora de Enfermería Territorial de Madrid.

Marilia lleva 35 años trabajando en el sector, y más de 20 años en gestión, ahora como directora de Enfermería territorial de Madrid del Grupo HM Hospitales. “Mi labor básicamente, es poner a disposición de supervisoras y enfermeras las herramientas necesarias para cuidar de forma segura y excelente a nuestros pacientes, ayudándolas a su desarrollo profesional y a mejorar los cuidados de Enfermería”, afirma.

Asegura Segarra que es difícil conciliar en esta profesión vida personal y laboral. “Al principio, comienzas en turnos de tarde o noche, con lo cual vas al revés de la mayoría de las personas de tu círculo personal, y aunque luego pases a un turno de mañana hay que trabajar sábados y festivos. En el mundo de la gestión de enfermería estás disponible muchas horas, pero la verdad es que en mi caso personal, he podido conciliar sobre todo, gracias al apoyo de mi familia”.

A pesar de que la Enfermería es muy valorada por los pacientes, las enfermeras están expuestas a riesgos no sólo sanitarios, sino también a la violencia de algunos pacientes. “Es verdad que al estar en primera línea las enfermeras están expuestas a esa violencia verbal y hasta física de los pacientes, ante situaciones de urgencia o de atención a sus familiares se pierde la perspectiva y vuelcan su ira hacia las enfermeras, se suele producir cuando sientes que no se les atiende tan rápido como quieren o no se cumplen sus expectativas, pero no son conscientes de la realidad de otros pacientes o de la limitación que a veces tenemos en nuestras actuaciones. La sociedad cada vez es más demandante y menos comprensiva, aunque hay de todo como es natural”, asegura Marilia.

A pesar de todo, Segarra asegura que "llevo ya 35 años trabajando y no he perdido la ilusión, aunque si que hay sin sabores por ejemplo, cuando se pierde a alguien o cuando las cosas no salen como esperabas, o cuando no consigues implicar a los demás, pero de cada experiencia sales con lecciones aprendidas y motivada para continuar".

Entre las demandas que hace el sector a la Administración destaca “la equiparación de las enfermeras de la pública y la privada, que la puntuación por mes trabajado sea la misma ya que esto tiene impacto en las oposiciones, traslados…. Y los hospitales privados hoy en día tienen un desarrollo y una casuística similar a los públicos, y son igualmente universitarios” confirma la directora.

Ester Ordóñez, responsable Unidad de Ensayos Clínicos Fase I START Madrid-CIOCC. José Verdugo

ESTER ORDÓÑEZ

Responsable Unidad Ensayos Clínicos Fase I START Madrid-CIOCC.

Ante la reclamación del sector sanitario (médicos y enfermeras) que piden anticipar la edad de la jubilación para el colectivo antes de los 60 años, no todas están de acuerdo, dada la falta de personal en el sector. “Si bien es cierto que hay ciertos sectores sanitarios que entrañan más peligrosidad que otros, la realidad es que actualmente nos faltan médicos y enfermeras.

El colectivo puede aportar experiencia realizando otras funciones o trabajando en otras áreas de conocimiento, como nos demostraron enfermeras jubiladas durante la pandemia, ayudando en la vacunación de la población”, asegura Ester Ordóñez.

Y añade que: “El déficit de profesionales nos afecta a todos, fundamentalmente, al paciente, a la organización, y a nuestros equipos, que se ven forzados con más presión y aumento de la carga de trabajo. Y a mí, como responsable, porque no encuentro con facilidad profesionales para cubrir las necesidades del servicio”, concluye.

Ester es enfermera oncológica por experiencia laboral y por formación continuada a lo largo de más de 20 años.

Actualmente trabaja en ensayos clínicos oncológicos en fase temprana, y dirige la sección de enfermería de la Unidad de Fases I START Madrid – CIOCC, donde los diferentes roles de enfermería forman parte de un equipo multidisciplinar.

Ordóñez es una de las miles de enfermeras que probaron suerte fuera de España y conoce muy bien el modelo sanitario inglés. “El modelo británico es considerado como uno de los mejores del mundo, tuve la oportunidad de poder trabajar en Inglaterra como enfermera hace unos años, y la experiencia me ayudó a comprender que no existe el modelo perfecto, si no el modelo que es capaz de evolucionar, aprender, mejorar, compartir e incorporar a la práctica lo mejor de otros modelos”, afirma.

“El sistema inglés sanitario ofrece la posibilidad de desarrollo, especialización y mejora de habilidades a lo largo de tu vida laboral, utilizando el potencial de los profesionales de enfermería según su desempeño; mientras que el sistema español ofrece profesionales con muchas habilidades prácticas y formativas hasta el momento en el que empiezan a trabajar, delegando la responsabilidad de desarrollo profesional a la persona”, concluye.

Ante el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, asegura que “lograr la igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. En España se han conseguido muchos avances en materia de igualdad, pero quedan muchos aspectos a mejorar, como la igualdad de oportunidades de liderazgo y la lucha contra los prejuicios”.

Raquel Priego, enfermera onco-pediatra Hospital HM Montepríncipe. José Verdugo

RAQUEL PRIEGO

Enfermera Onco-pediatría Hospital HM Montepríncipe.

Raquel Priego cuenta con un máster en Pediatría y Neonatología y lleva casi toda su carrera trabajando con niños. Ahora trabaja en la Unidad de Hematología y Oncología Pediátrica como enfermera asistencial.

“El sector sanitario puede llegar a ser muy exigente tanto mental como físicamente. Me parece que la jubilación antes de los 60, es una reclamación a tener en cuenta por el bien del profesional y del paciente, ya que, si no estás al 100%, los errores pueden tener consecuencias muy graves”, asegura Priego.

Es una enfermera vocacional que nunca se ha arrepentido de trabajar en el sector sanitario, aunque reconoce que ha sido duro en algunos momentos: “Se viven situaciones que te superan, sobre todo, emocionalmente. Acompañar durante procesos difíciles, a veces, los peores, desgasta mucho”.

Tampoco es fácil a la hora de conciliar. “Hay veces que es complicado, ya que no siempre tienes un horario convencional. Cuando tienes hijos, como en mi caso, la cosa se complica aún más. Sin embargo, son los niños los que mayor capacidad de adaptación tienen”, afirma.

Asegura la enfermera Raquel Priego que la especialización es fundamental “para mejorar la praxis y hay que trabajar para aumentar el número de especialidades y su reconocimiento. Al final, todo se reduce a lo que sea mejor para el paciente: ¿va a estar mejor atendido si la enfermera está especializada en su tratamiento concreto? Yo creo que sí”.

Ante el día 8 de marzo confirma que “la equiparación de sueldos es importante, el techo de cristal es una evidencia que no todo el mundo ve. Una sociedad moderna debería ponerse al día en estos aspectos para no quedarse atrás”.

Y por otro lado, “creo que sería interesante que los años trabajados en la sanidad pública y en la privada fueran reconocidos de la misma manera. Se deberían centrar también en evitar la fuga de enfermeras al extranjero”, concluye.

Sara Fernández, enfermera de UCI del hospital HM Sanchinarro. José Verdugo

SARA FERNÁNDEZ

Enfermera UCI, Hospital HM Sanchinarro.

Sara creció en el entorno sanitario, ya que tanto su abuela como su madre fueron enfermeras. “Siendo muy pequeña recuerdo que iba a buscar a mi madre al hospital cuando trabajaba los fines de semana. Siempre me ha gustado cuidar a los demás, y veíaen casa la pasión que le ponían mis familiares y no dudé en querer ser como ellas. En mi caso, tanto mi hermana como yo decidimos las dos ser enfermeras. Esta profesión es vocacional, si no te gusta o no te apasiona es imposible dar una atención adecuada”, asegura.

Actualmente trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos de HM Sanchinarro, que ha podido compatibilizar con otros trabajos a tiempo parcial en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y que le han servido para tener experiencia también en sanidad pública.

“Realicé un experto en el cuidado del adulto en riesgo vital donde me pude formar sobre los Cuidados Intensivos. También realicé un máster de diálisis que me ha permitido poder abrir campo en ese sector que realmente me gusta bastante”.

A pesar de ser totalmente vocacional, esta profesión tiene “una parte mala y despiadada, y aunque des la mejor versión de ti, muchas veces no es suficiente. Hay que intentar separar el trabajo de la vida personal, porque a menudo si el turno es malo porque ha ocurrido alguna desgracia es imposible no llevarlo a casa. Esa parte es la que todos los sanitarios intentamos trabajar día a día, intentar desconectar una vez que nos quitamos el uniforme”, confirma.

Sara en plena jornada laboral, en la UCI del hospital. José Verdugo

Son muchas las mejoras que solicita a la Administración. Entre ellas “mejoras a nivel salarial, ya que creo que con todo el esfuerzo que hacemos no nos valoran a nivel económico. Le pediría facilidades para la conciliación familiar, ampliando la baja de maternidad o incluso favoreciendo en la incorporación al trabajo con guarderías que estén dentro de los hospitales. También un concurso de oposiciones más rutinario, que ayudaría a evitar tanto la temporalidad laboral y así poder cubrir la falta de enfermeras con plazas fijas, ya que desde el 2018 no ha vuelto a salir otra convocatoria de estabilización de empleo y de plazas fijas y finalmente, le pediría que se igualen las condiciones laborales de la sanidad pública y privada”.

María José Muñoz, supervisora de Enfermería CIOCC, hospital HM Sanchinarro. José Verdugo

MARÍA JOSÉ MUÑOZ

Supervisora Enfermería CIOCC, Hospital HM Sanchinarro.

María José lleva más de 10 años en el área de Oncología. Actualmente es Supervisora de Enfermería en HM CIOCC Sanchinarro. “Mi labor ahora está más enfocada al área de gestión, sin perder de vista la parte asistencial, ya que deben estar íntimamente ligadas”.

Defiende Muñoz la jubilación a los 60, ya que “todo trabajo que conlleva peligrosidad en su desempeño debiera integrar al menos la posibilidad de gradualidad o flexibilidad a lo largo de la vida laboral del trabajador. Médicos y personal de enfermería se enfrentan de forma constante a grandes responsabilidades. Sería importante encontrar un equilibrio entre esta medida, la oportunidad de adaptación al puesto y la garantía de sostenibilidad del sistema público de pensiones”, asegura.

La enfermera reconoce que esta profesión le ha dado muchas cosas buenas. “Quizás diría que 'lo más difícil' de esta profesión es que hay situaciones realmente duras, y la sobrecarga emocional sea lo peor. Debemos acompañar en situaciones realmente dramáticas sin perder la capacidad de consuelo y acompañamiento. Por muy capacitada, formada, o por mucha experiencia que tengas, el dolor ajeno provoca angustia. Con el tiempo, si no se sabe gestionar, puede terminar pasando factura”.

Ante los riesgos de la profesión, Muñoz asegura que “hay encuestas recientes que nos dicen que ocho de cada diez enfermeras o enfermeros de nuestro país han sufrido alguna agresión por parte de pacientes o familiares en el ejercicio de su trabajo asistencial. Aun teniendo en cuenta que estos dos últimos años han sido especialmente duros, no dejan de ser cifras realmente preocupantes que debieran impulsar medidas eficaces para evitar este tipo de situaciones. A nivel personal nunca he sentido peligro ni he presenciado esta situación en otro compañero, las amenazas verbales son más frecuentes y en ese sentido sí que he presenciado ese tipo de situaciones”, concluye.

En el entorno del 8 M, afirma que “para lograr una igualdad de género real es necesario el trabajo conjunto de los pilares básicos de cualquier sociedad. La educación (escuela y familia), la justicia y el mundo laboral tienen aún mucho trabajo por hacer.

Luchar por una igualdad de género significa luchar por conseguir una igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Poner fin a todas las formas de discriminación es crucial para la consecución de una sociedad sana y un desarrollo sostenible", asegura.

Y añade que: "Tenemos que luchar por promover aún más la equidad de género en las aulas, eliminar prejuicios y promover patrones de conducta ejemplares a nivel social.

El mundo laboral también debe adoptar medidas reales que incidan en estos aspectos: igualdad de trato y oportunidades, procesos de selección basados en criterios objetivos, impulsar el desarrollo a hombres y mujeres, igualdad retributiva, mayor equidad en los puestos, y mejoras para la conciliación siguen siendo los principales frentes de lucha para lograr la verdadera igualdad de género.

HM Hospitales ha desarrollado un plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, cuya finalidad es la de dar cumplimiento a la ley y mejorar, en todo lo posible, el desarrollo personal y profesional de todos nuestros trabajadores”, concluye.

Carmen Hernández, enfermera Hospitalización en hospital HM Sanchinarro. José Verdugo

CARMEN HERNÁNDEZ

Enfermera Hospitalización, Hospital HM Sanchinarro.

Carmen es una experta en urgencias y ha continuado su formación. Actualmente ha comenzando con otro Máster en Gestión y Dirección, y actualmente trabaja en HM Sanchinarro en hospitalización. Su caso es totalmente vocacional desde edad muy temprana. “Desde pequeña me encantaba cuidar de todos los que me rodeaban. Jugaba con las muñecas en mi cuarto, e imaginaba un hospital con sus habitaciones en las casas de la Barbie. Podía tirarme horas, cogía el fonendo y la jeringa y a poner vacunas a las muñecas”, confirma.

Carmen en su día a día en el hospital. José Verdugo

En cuanto a la conciliación, “el hospital no cierra nunca… por lo que conciliar no es una palabra que en mi opinión se pueda ligar a enfermería, pero entre compañeros siempre se intenta ayudar y se maneja lo mejor que se puede el ámbito familiar”, asegura.

Carmen reconoce que no ha pasado nunca miedo en su lugar de trabajo por 'violencia de paciente'. “En mis 15 casi 16 años de profesión he sufrido vejaciones verbales ocasionales que podría contar con una mano, solo una vez he temido por mi integridad física. Esto sucedió en un momento delicado de un paciente que no estaba bien ni física ni mentalmente en ese momento y tomó nuestra ayuda como una ofensa, todo se resolvió sin nada que lamentar”, concluye.

En el entorno del 8 M, “en esta profesión al ser la gran mayoría mujeres no hay una distinción de género como puede pasar en otras profesiones, en el ámbito en el cual trabajo en los puestos de mayor cargo hay tanto mujeres como hombres. Si hablamos del ámbito en general pienso que tenemos que fijarnos en las nuevas generaciones y en enseñarles la igualdad y el respeto. Generalmente, seguimos sufriendo en las entrevistas la típica pregunta de si somos madres y si queremos serlo… información que no atañe a que seamos buenos profesionales y tengamos la preparación adecuada”, concluye.

