Marta Sánchez: "Echo de menos la música cocinada a fuego lento de mi época"

Con más de 35 años sobre los escenarios, Marta Sánchez ha sabido reinventarse una y otra vez. Ahora se encuentra saboreando las mieles de su último éxito, un tema intimista y personal, que escribió para su pareja actual y que no esperaba.

A punto de subirse a las tablas del Teatro Real en la gala que tendrá lugar mañana, 'Las Top 100 mujeres líderes', le preguntamos a Marta Sánchez sobre el panorama músical actual y qué opina de este gran evento en el que se quiere poner en valor y visibilizar a la mujer.

"La mujer siempre ha sido una trabajadora nata. Incluso cuando no salía fuera y trabajaba dentro de casa, pero se normalizaba mucho que tenía que hacerlo por obligación y sin darle el valor que tiene. Nunca se dió el valor que tiene el trabajo de nuestras madres que han sido amas de casa, un trabajo durísimo. Y cuando se compagina además, con un trabajo profesional y con un horario fijo, ellas para mí no son mujeres, son superheroínas", confirma la cantante.

¿Nos puedes adelantar que cantarás en la gala?

Estoy de promoción con el nuevo single que he compuesto, Contigo, pero en esta ocasión, vamos a hacer algo especial y más íntimo al piano, y voy a interpretar una versión de La chica yeyé por blues.

Tu último single, Contigo, ha estado varios días en el número 3 de iTunes Europa, ¿cómo estás viviendo este nuevo éxito?

Es una canción que he dedicado y escrito para mi pareja, Federico León. La tenía ya terminada hace unos meses, pero como había sacado otras dos canciones antes, The moment of your life con DJ Nano, y otra que se llamaba Brillar, no encontraba el momento de sacarla.

Hace dos meses que la lancé y ha sido una sorpresa que gustase tanto porque cuando haces una canción personalizándola tanto, como una carta de amor a tu compañero de vida... De repente, no estás preparada para que guste tanto. Pero efectivamente, ha tenido una acogida increíble y estoy feliz.

Y él también, que la escuchó el otro día en la radio, cuando íbamos en el coche y se emocionó mucho.

La cantante Marta Sánchez antes de su actuación en el Teatro Real. David Gallardo Cruzado

Le has puesto mucho corazón y el público lo percibe.

Sí, eso es. Se trata de una balada, con un medio tiempo muy épico y ha llegado a la gente.

¿Dirías que estás viviendo tu mejor momento personal y profesional?

Yo creo que sí. Creo que estoy con la persona con la que siempre he deseado estar, con unos valores que siempre he buscado en un hombre. Tengo una hija que es muy buena niña, que tiene ya casi 20 años, y que tiene muy buen corazón, muy buen fondo, y eso es importante.

Tengo también un nombre, que es como una marca, que me ha costado casi 40 años lograrlo, pero ahí está mi trabajo. Y tengo ilusión, que es lo más importante, para sentir el corazón que sigue latiendo. Sigo haciendo mi música y sigo teniendo mi vida profesional te diría con más actividad que cuando tenía 40.

Dejaste Universal, ¿es difícil llevar la gestión tú misma?

Cuesta más trabajo, porque detrás de una compañía hay un equipo, una plantilla gigante que hace muchísimo por ti. Pero he decidido ir por ese camino, llevando mi trayectoria con mi oficina y lo llevo bien. Todo tiene su su cara buena y su cara mala en la vida.

Hay muchas cosas muy beneficiosas para un artista en una compañía, porque te llevan en brazos, pero también a cambio de menos libertad a la hora de decidir, y de un sacrificio económico que yo ahora mismo, no lo tengo que hacer.

Pero nunca se puede decir que no. No puedo decir que a lo mejor no vuelva a una compañía porque hay cosas que echo mucho de menos de ellos, por supuesto.

¿Cuáles son tus proyectos en el corto plazo en este año?

Voy a girar con este nuevo concierto que se llama Marta de cerca. También tengo el nuevo show de verano con banda, que aún le estoy poniendo el título, y no me atrevo a dártelo porque todavía lo tengo que confirmar.

Un concierto más tranquilo para teatros, con voz al piano, y luego el show de verano para otro estilo de localizaciones, para sitios más grandes, con más público, y un público que quiere bailar y cantar de forma más desinhibida.

¿Ibas para cantante de ópera como tu padre?

No, nunca tuve esa intención. Para hacer esa carrera, se requieren unas virtudes que igual las tengo... Según Patricia Krauss, la podría haber tenido, pero me decanté por el pop. La lírica la he visto siempre en mi casa porque mi padre siempre tenía música en nuestra casa, y siempre he ido a teatros como La Zarzuela o el Real a ver a mi padrino, Alfredo Krauss, porque mi padre ya había dejado de cantar cuando nacimos Paz y yo, pero no me he sentido nunca inclinada por esa disciplina.

Llevas 37 años haciendo pop sobre los escenarios y hace relativamente poco has celebrado los 30 años de Desesperada tu primer single en solitario, ¿cuál es tu resumen de estas cuatro décadas de música?

Ha sido un camino largo. Empecé, como todo el mundo aprendiendo, haciendo tablas, con mucha energía, ilusión y mucho sacrificio también. Mantenerse en una carrera de fondo como es el pop es complicado porque siempre hay que estar renovándose y sabiendo elegir muy bien. Pero tuve la suerte de tener gente detrás que me ayudó y de tener un poco esa intuición para para saber cómo puedo ir desarrollándome y mejorando durante todos esos años, y convirtiéndome en la artista que soy hoy.

Es difícil, lo apuntabas, mantenerse en la música durante tanto tiempo, ¿cuál es tu receta?

Simple y llanamente, trabajar. No hay otra forma, para que las cosas funcionen, que la disciplina y el esfuerzo y el trabajo. No hay un solo día que me permita perderlo, ni siquiera los domingos. Siempre tengo algo que hacer. Soy muy metódica y exigente conmigo misma. Cada día me exijo que cuando me vaya a dormir, ese día haya dado sus frutos.

Mis amigas y sobre todo, mi entorno, y las que trabajan conmigo, siempre me llaman 'precipotada'. Hay un dicho que siempre tengo en la cabeza: 'No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy' y lo llevo a rajatabla.

¿Quién te dio el mejor consejo?

Me han dado muy buenos consejos mucha gente que he tenido la suerte de conocer. Uno de ellos fue mi descubridor, que se llamaba Jorge Álvarez que me dijo: 'Siempre tienes que estar maquillada y bien vestida, porque el que llama la puerta puede ser la fama'.

Eres nuestra Madonna española, que te reinventas y mejoras con el paso del tiempo...

Mejorar es mi objetivo. Cuando veo los videos de cuando empecé, me gusto más ahora. No solo físicamente, como cuando me lo dice la gente, que yo tampoco me lo creo mucho... Cuando dicen que mejoro como el buen vino, pero mi instrumento musical creo que sí que ha mejorado.

En cuanto a lo del físico, a lo mejor a mucha gente le gusto más ahora, porque tengo madurez física, pero vamos, a mí las arrugas no me satisfacen... Es parte de la historia de cada uno y forman parte del curso de la vida.

¿Con 50 eres más libre ahora que nunca?

Yo diría que sí, sobre todo porque me equivoco yo, y equivocarse uno mismo sin tener presiones sobre las decisiones que tienes que tomar, da mucha libertad. Es una presión menor.

Aunque siempre he valorado mucho las advertencias y los consejos de la gente que sabe. Pero no te creas que en esta industria todo el mundo sabe. Hay mucha gente que no sabe de música y cree que sí, o hay gente que valora tu producto y a lo mejor no está en lo cierto... Es que se ha visto tantas veces en la industria que hay gente a la que le han dicho que no sirve y luego han ganado 25 Grammys....

¿Es un buen momento para la música en España?

Yo he vivido la etapa de oro, que continuó con los 80 sí que fue una época muy fructífera. Predecesores de otra época maravillosa que fueron los 90 y en los 2000 ya se empezó a hacer una música mucho más electrónica. Pero yo viví una época pletórica musicalmente hablando.

Y la gente que está ahora en la música en España se ha beneficiado muchísimo de la moda latina, porque cuando yo empecé la moda de sonidos hispanos no estaba nada presente. Y ahora no sólo está presente, sino que los anglosajones nos copian.

Y eso para España ha supuesto un auge increíble en la música porque nosotros también tenemos esas raíces. Y luego han venido fusiones como la de Rosalía con música flamenca y el latino, que es una bomba explosiva, y es un momento muy bueno para ellos porque tienen mucho empuje con las redes sociales.

Pero hay una cosa que yo echo de menos, de mi época, que es la música más cocinada, menos de uso rápido. La forma que teníamos antes de hacer discos, de cocer a fuego lento, los buenos caldos. Ahora va todo tan deprisa. Muchas veces se acierta y se hacen hits que perduran, pero son de consumo rápido.

¿Sigues viviendo entre Madrid y Canarias?

Sí. Es una tierra privilegiada de nuestro país, que merece mucho la pena porque allí respiro mucha paz, y tengo mis tiempos de sol, de estar con mis amigos y mi pareja y de renovar mis fuerzas. Y sobre todo, estar en compañía de él, que me necesita en momentos allí y viceversa, yo también lo necesito aquí.

Con una hija ya adolescente, ¿ha sido difícil para ti conciliar vida familiar y profesional?

Mi profesión me exige muchísimas ausencias. Pero tampoco tengo esa naturaleza de madre continuamente encima de un hijo. Yo no hubiera servido para eso, ni creo que tampoco sea bueno para un niño. Entonces casi nunca he dejado de estar pendiente de la educación de mi hija. Creo que he hecho muy buen trabajo, aunque hay días malos para todos...

Y hoy en día es complicado porque los niños tienen unos prejuicios equivocados acerca de lo que son los esfuerzos y el ganarse las cosas en la vida. Pero bueno, ahí estamos, 'haciendo pico, pala'.

