Ruth Gabriel sobre los Goya desde dentro: "Estábamos las nominadas juntas y oí mi nombre"

Ruth Gabriel es una de esas mujeres todoterreno, capaz de hacer todo lo que se propone y, por si fuera poco, es encantadora. Con dulzura nos atiende por teléfono para hablar, primero, de sus últimos proyectos y también de los Premios Goya.

Este 2023 la veremos en la gran pantalla dando a vida a diferentes personajes en tres largometrajes.

Para uno de ellos ya hay fecha de estreno. El 24 de marzo podremos ver Tin y Tina, de Rubin Stein. Se trata de un thriller religioso que cuenta la historia de Lola, que cuando pierde a los bebés que esperaba, también pierde su fe en Dios. Con la esperanza de recuperarla, acude junto a su marido Adolfo a un convento de monjas donde conocen a Tin y Tina, dos angelicales hermanos, por lo que se siente atraída

Aunque Adolfo no siente lo mismo, deciden adoptarlo. Con el paso del tiempo, Lola comienza a caer en una espiral de sospecha y obsesión con los niños y sus macabros juegos religiosos.

"Si te gustan las películas de miedo, lo vas a pasar muy bien; si no te gustan, lo vas a pasar muy mal, pero es una maravilla", comenta la actriz, "yo ya he visto el tráiler y es espeluznante".

Nos cuenta que en esta tiene un personaje muy pequeñito "y es unan especie de guiño, a ver quién lo pilla".

Ruth Gabriel representa en a una madre preocupada. El mismo rol que ocupa en El hombre del saco, de Ángel Gómez Hernández, aún pendiente de fecha de estreno.

Este largometraje, también de terror, recupera la tradicional figura andaluza que ha asustado a los niños de toda España. Cuenta la historia de un hombre de Almería (Javier Botet) al ver que estaba enfermo de tuberculosis, una enfermedad con difícil cura en esa época, comienza a asesinar niños y beberse su sangre para intentar curarse.

"Ha sido un rodaje bastante potente, divertido y con unos chavales maravillosos", destaca Ruth Gabriel, "hay mucho talento en esta película, desde el director, que es su primer largometraje y me ha gustado muchísimo trabajar con él".

La actriz cuenta que aún se está montando, pero que será una película para muchos públicos. "Al ser los protagonistas chavales, desde adolescentes hasta niños, ese público está abierto y te puedo asegurar que leyendo el guion pasé miedo".

Aunque ese miedo, nos confiesa, no lo pasó rodando. La intérprete explica que al interpretar en ambos casos a una madre preocupada toda su energía está en esa preocupación por proteger a sus hijos. "Yo no he estado en las escenas donde están los sustos".

Una de las dificultades para los actores que ruedan terror en España es que están un ambiente muy diferente al que va a recibir el público. "El resultado final va a tener muchísimo que ver con el montaje, cómo está el ritmo de las escenas, cómo se cuentan los sustos, cómo están enfocados… Te tienes que poner en manos absolutas de los directores".

Un toque de humor

El tercer largometraje en el que la veremos será en Si todas las puertas se cierran, de Antonio Cuadri. Este drama histórico cuenta la historia de tres mujeres, separadas aparentemente en el tiempo y en el espacio, que acaban confluyendo en su proceso por encontrarse a ellas mismas. Las tres tendrán que escuchar una llamada interior que les exige enfrentarse a sus miedos y ser las verdaderas protagonistas de su vida, abriendo nuevos caminos de transformación y liberación.

"Hay como varias historias dentro de una con diferentes espacios temporales, pero está enfocada en hablar de la compañía de las Oblatas. Yo la conocía, no me considero muy religiosa, pero conocía su labor. Es una compañía que se dedica a ayudar a mujeres que están en el mundo de la prostitución", cuenta Gabriel.

Las hermanas Oblatas se dedican a reinsertar prostitutas, les enseñan a salir del entorno en el que están, las protegen e incluso viajan con ellas para evitar represalias de quienes las tienen en sus manos. Las enseñan profesiones y las ayudan mucho.

"Yo siempre he estado muy interesada por esta compañía, porque me parece que hacen algo muy importante por el ser humano", apunta la actriz, que interpretó a la reina regenta María Cristina de Borbón.

La actriz Ruth Gabriel.

La intérprete se lo pasó muy bien con el personaje. "Es lo primero que hice después de haber estado más de año y medio llorando en La casa de Bernarda Alba. Entonces fue quitarme un traje negro y ponerme uno de reina, que además era muy carismática y cabrona".

Se cuenta que traficaba con esclavos, que era una mujer muy emprendedora y debía ser muy mandona, muy bestia y muy brutal, "pero siempre se hablaba de su sentido del humor y de su carisma. Entonces yo he creado un personaje con el que me lo he pasado bomba. Ha sido además con toques de humor que he podido explorar al máximo."

Su personaje es el contrapunto dentro de la película histórica dramática. "Es como un verso libre dentro de la historia". Además, tuvieron la suerte de contar con hermanas de la compañía durante el rodaje. "Yo iba todo el rato, saben y conocen muy bien su historia y el entorno".

En esta línea destaca que, lo bonito de su profesión es poder aprender tanto "de historia, de cultura, de todo".

"Vamos a hacerlo de Goya"

Rozando el 11 de febrero, día en que se celebra la fiesta del cine español y se entregan los Premios Goya, no podemos evitar preguntar por ello a la actriz.

Ruth Gabriel recibió el Goya a mejor actriz revelación por Días contados (1994). Una película que obtuvo 19 nominaciones y se hizo con 8 galardones. De hecho, las tres nominadas a mejor actriz revelación eran Candela Peña, Elvira Mínguez y ella. "Daba igual quién de nosotras se lo llevara, se lo llevaba Días contados".

Curiosamente, un par de años antes había triunfado en los premios El rey pasmado (1992) de Uribe y Candela y ella dijeron al director: "Imanol, te lo vamos a hacer de Goya". Y él respondió: "Es posible".

La actriz recuerda vivir el momento mágico, lleno de emoción. De hecho, fue tal, que tiene algunas lagunas mentales. "Hay cosas que se me han borrado de la intensidad". Estaba muy nerviosa, aunque no lo parecía por fuera.

"Estábamos las tres nominadas muy juntas, cogiéndonos la mano y dijeron mi nombre. Me levanté y fui, pero estaba muy con ellas. Me sentía muy conectada con Candela y Elvira porque era de las tres", cuenta emocionada.

Después de la celebración, Ruth Gabriel llegó a su casa y lloró mucho de los nervios. "Tenía 19 años cuando me lo dieron y 18 cuando lo rodé. Estás en un sitio que te acaba de dar la bienvenida y tenía en mi cabeza 'no des el espectáculo', no quería parecer una niñata y llegué a mi casita con el Goya y me puse a llorar tranquilamente".

El premio sigue vivo

Como ya contamos en magasIN, el Goya fue donado durante la pandemia para premiar a los sanitarios. Ruth Gabriel vio lo que había hecho la directora Isabel de Ocampo y se animó. Al principio le pareció bonito, pero nunca imaginó que fuera a ser tan emocionante.

Contactó con la actriz Clara Alvarado, que además es enfermera de profesión y estaba trabajando en Cantoblanco durante la pandemia. "Una compañera a la que yo adoro y así me ayudó. Me emocionó ver que tuvo un efecto tan gratificante para ellos".

"He estado y estoy muy agradecida por la sanidad, por la gente que está ahí al pie del cañón y por el trabajo que hacen. Me alegro de que mi granito de arena haya sido recibido con tanta alegría", cuenta.

Esta edición, la actriz no se perderá la gala de los Goya porque le dan el Goya de Honor a una persona muy importante para ella a nivel profesional: Carlos Saura. "Hizo una película que a mí me voló la cabeza cuando era pequeña Cría cuervos (1975). Luego ha hecho muchísimas más, he trabajado con él y es una maravilla. Además, es mi suegro. Así que le den el Goya de Honor a este hombre es algo muy emocionante".

Este 2023, Ruth Gabriel seguirá sin parar. "Este año va a ser muy bonito, con personajes muy diferentes". Y se propone sobrevivir en el sentido de ir tranquila, disfrutar de lo que tiene en el momento y que no le entren las ansias de abarcar más de lo posible.

"Al final las cosas bonitas llegan, pasan y están para disfrutarlas". Terminamos así la entrevista con una de las voces más dulces y potentes del cine español.