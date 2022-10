Rock Circus y las mujeres en el género: "Algunos piensan que como murciélagos para cenar"

Al ritmo de los mejores riffs de guitarra de la historia, Rock Circus se presenta como un show que entrega adrenalina a todo el que se acerque. Y todo ello aderezado con lo bueno y espectacular del circo. Bajo una tradicional carpa, las acrobacias imposibles se suceden una tras otra dejando sin aliento a más de uno: siete motoristas en una bola de la muerte, una barra rusa con saltos mortales, dúos aéreos a varios metros de altura…

Esta nueva visión del circo tradicional, producida por Productores de Sonrisas y patrocinada por Openbank, también destaca por su música en directo. De hecho, la banda sonora del show es muy probable que haya sido la banda sonora de muchos momentos de nuestra vida. Por eso, no es de extrañar que su lema haya sido El rock no se explica, se siente, porque a los dioses no se les ve, se les escucha.

“Cuando una corriente artística es capaz de perdurar así en el tiempo y tiene la capacidad de cambiar las cosas a nivel social, pasa esa barrera de ser un mero entretenimiento a ser un arte inmortal”, señala a MagasIN Sheila García, directora del espectáculo Rock Circus. Hablamos de inmortales del Olimpo como AC/DC, Queen, Guns N’ Roses, The Rolling Stones, Kiss, Metallica o Iron Maiden.

Para García, el “rock es más que un género musical, es historia, son vivencias, es una forma de vida”. Al iniciar la preparación del espectáculo, cuenta, lo primero que hizo fue ir a las raíces del rock. Algo que le sorprendió fue que el género “naciera como contracultura poética de una sociedad consumista”. Y eso fue lo que le dio la “clave del hilo conductor”.

Preparar el show, rememora, costó siete meses, en los que hubo decenas y decenas de ensayos para encontrar la perfecta armonía entre canción y canción, para encontrar un “sonido auténtico y poder mezclar las canciones sin que pareciera un corta y pega”. El factor humano, expresa, ha sido clave para que el espectáculo sea “muy honesto, explosivo y vivo”.

[Cinco grupos integrados solo por mujeres que cambiaron la escena musical y debes conocer]

Entre otros, el vestuario fue uno de los elementos claves para la espectacularidad del show y éste también ha tenido nombre de mujer. María González, la diseñadora de vestuario, cuenta que su inspiración han sido todas las mujeres que a lo largo de los años ha visto "pisar un escenario ya sean artistas, bailarinas o cantantes creo que hay algo mágico en cómo se transforman en personajes para llegar al público”.

Su objetivo, señala, ha sido transmitir la estética del rock, pero con una “vuelta de tuerca”. Esto es, mezclar pasarelas de moda y grupos de música, mientras se mantenía “la personalidad y esencia de músicos y bailarines para que puedan estar cómodos y no sentirse disfrazados”.

Mujer en el rock, 'rara avis'

Haga un ejercicio de imaginación. Piense y enumere los primeros cinco grupos o cantantes de rock que le vengan a la mente. ¿Verdad que no hay ninguna mujer? Ciertamente, las mujeres no han proliferado en el mundo del rock and roll y aún hoy en día, con el avance de la lucha por la igualdad de género, siguen siendo muy minoritarias en el género.

Sin embargo, curiosamente, quizás ni el género ni ninguno de estos grupos hubieran podido existir si no hubiera llegado al mundo una mujer: Sister Rosetta Tharpe. Nacida en Arkansas en 1915, esta cantante es considerada por muchos como la gran precursora de este género. Por ello, Rock Circus ha querido rendir un pequeño homenaje en el show a la madre del rock.

[De Amy Winehouse a Mia Zapata: éstas son las mujeres del Club de los 27]

“Ser mujer en el mundo del rock sigue siendo una rareza”, explica Aurora García, cantante de Rock Circus. De hecho, indica que “en la música hay muchas mujeres”, pero en el rock muy pocas. “Incluso el público de rock sigue siendo mayoritariamente masculino”.

Para la cantante madrileña, “ser mujer en el rock desata diferentes reacciones entre la admiración y el miedo”. Y añade: “Sigue habiendo demasiado estándares de cómo debe ser una mujer y si tienes actitud y eres cañera, algunas personas piensan que como murciélagos para cenar”, señala.

Eso sí, en el futuro, sin duda, cuenta la también líder del grupo Aurora & The Betrayers, habrá más mujeres en el género: “Mujeres con actitud, que suden, escupan, tengan cosas que contar y que no les importe salir bien en las fotos”.

El espectáculo Rock Circus estará en cartel hasta el 1 de noviembre en el reciento ferial IFEMA en Madrid.

Sigue los temas que te interesan