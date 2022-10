Adela Pastor, mentora espiritual: "Lo que hace que la gente no sea feliz es su propia mente"

“Un mentor espiritual es una persona que guía y acompaña a otras a mirar hacia dentro y encontrar su propia esencia, verdad y naturaleza fundamental. Te enseña a gestionar emociones y pensamientos negativos y a comprender el funcionamiento de la mente”, así comienza nuestra conversación con la mentora y líder del movimiento Soy Satya, Adela Pastor.

[Cuál es mi animal espiritual según mi fecha de nacimiento]

“De esta forma, uno vive en el momento presente y la paz y la calma mental te llevan a conectar con tu propia sabiduría del corazón, pase lo que pase en el exterior. Garantiza que siempre haya una tranquilidad, además de un estado natural de dicha”.

Según Pastor, un mentor se diferencia de un coach por el vínculo que se genera entre las partes. “La relación con un mentor es más cercana y personalizada, pues comparte sus propias experiencias, así como las herramientas que le han sido de utilidad en su propio camino de despertar espiritual. En este caso, se trata de una persona que se ha dicho al autoconocimiento y ha logrado la trascendencia de la mente”.

Adela Pastor, mentora espirtual. Cedida.

Mientras, explica que un coach te acompaña a conseguir tus objetivos a través de preguntas y técnicas que sirven a tu propósito, sin involucrar su propia vida y experiencia en el proceso.

Además, un mentor debe ser, para Pastor, alguien que primero ha recorrido un camino de auto indagación y se ha convertido en estudiante perpetuo de la vida.

“Por lo general, un mentor espiritual ha investigado profundamente y bebido de diferentes filosofías y tradiciones espirituales, conectando interiormente con una o varias de ellas, como el budismo o el zen”. Además, puede contar formaciones complementarlas para enriquecer el abordaje del guía espiritual en distintas temáticas.

“A nivel personal, mis formaciones han estado orientadas en tres áreas: al bienestar del ser humano a través del yoga, la alimentación consciente y la meditación; al acompañamiento y facilitación de equipos de trabajo para llevar conciencia, eficiencia y resultados a las empresas; y al acompañamiento espiritual de personas en su último tramo de vida”.

Un despertar espontáneo

Adela Pastor no tuvo una intención definida de iniciar este camino en su vida, sino que en 2016 tuvo “un despertar espontáneo”. En aquel momento dejó de sentir sufrimiento y el vacío existencial que le acompañaba desde bien joven, acrecentado por la muerte repentina de su padre en un accidente de tráfico y el atropello mortal de su hermano dos años más tarde.

A ello sumaba que vivía deprimida, estresada y obsesionada por hacer crecer su negocio, una firma de joyas y relojes. Creía que ganar dinero y la relevancia profesional le harían ganar la promesa de un ticket dorado hacia la felicidad.

“Sentir la paz más grande, el silencio completo de la mente y la comprensión interna de que todos somos uno y lo mismo me llevó a replantearme mi propia vida y existencia. Comencé durante años una intensa investigación por Oriente y Occidente, al estudio de mí misma y al aprendizaje de herramientas que me permitieran volver a sentir aquella dicha indescriptible”.

Una vida consciente

Así inició su andadura espiritual quien hoy es la líder de Soy Satya.

Soy Satya es “el movimiento de estilo de vida consciente para aquellas personas que quieren ser felices y vivir en paz consigo mismas y el mundo. Desde Soy Satya organizamos formaciones online, mentorías espirituales, workshops, retiros, charlas en empresas y acompañamiento a equipos”. Templo Satya Madrid es el espacio físico donde imparten workshops presenciales, formaciones para profesores de yoga y meditación, clases de yoga y terapias holísticas.

Pastor nos explica que vivir una vida consciente implica mirar hacia dentro y hacerte cargo de tu mundo interno, es decir, tus emociones y pensamientos para aprender a gestionar la negatividad y orientar tu vida a la paz y al amor.

“De tal forma que dejamos de ver la fuente de la felicidad en cómo nos trata la vida o basada en la buena o mala suerte, reconocimiento que somos los únicos responsables de nuestro estado interno”.

Adela Pastor, mentora espiritual. Cedida.

Comenta que la principio, llevar una vida consciente o comenzar el propio proceso de despertar espiritual puede ser doloroso “porque vamos a sacar del armario todas esas emociones reprimidas y no gestionadas a lo largo de los años. Sanar las heridas del alma requiere compromiso interno y dedicación, sabiendo que la recompensa de la paz bien vale el proceso”.

En este sentido, explica que para ella, la clave para vivir una vida plena y feliz está en la disposición. “Si tú no estás dispuesto a cambiar ciertos puntos de vista en forma de creencias y pensamientos, por muchos maestros espirituales iluminados que vengan del Himalaya a enseñarte, nada va a cambiar”.

Al mismo tiempo, según la mentora hay ciertos principios básicos que nos pueden ayudar a ello:

Dejar de luchar y resistirte a lo que sucede en la vida, aunque te parezca injusto.

Cooperar incondicionalmente con lo inevitable: fluye, adáptate y flexibiliza tu mente.

Elegir no ver diferencias entre seres humanos y amar por igual a todos, incluidos tus enemigos.

Hacerte responsable de las emociones y pensamientos negativos, ya que estos determinan tu realidad.

Hacer consciente lo inconsciente

Hoy, vivimos con el piloto automático, la inercia del día a día, las preocupaciones y las obligaciones nos anestesian, haciéndonos inconscientes de la vida que realmente queremos llevar. Muchas veces, nos vemos atrapados en patrones y hábitos inconscientes que no podemos soltar y queremos fuera de nuestra vida.

Por ello, Pastor ha lanzado el proyecto 'Vida Consciente'. Se trata de un programa de acompañamiento espiritual grupal para personas “cuyo runrún mental no les permite disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y al mismo tiempo quieren mejorar la relación consigo mismos y las personas de su entorno”.

“En definitiva, vivir una vida en armonía y bienestar, haciendo lo inconsciente en consciente, porque como decía el psiquiatra Carl Jung: ‘Mientras no hagas consciente lo inconsciente, lo inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino”.

Durante las doce semanas del programa, tratan los aspectos clave que nos llevan a transformar nuestra forma de percibir la realidad de una forma sencilla y clara a través de lo que llama ‘espiritualidad práctica’. Un tipo de espiritualidad que se entiende fácil y se puede aplicar a cualquier área de la vida.

La mentora nos explica que lo que hace que la gente no sea feliz es su propia mente, no lo que pasa en sus vidas o los síntomas que presentan. “Por eso, el trabajo espiritual consiste en la trascendencia de la mente o ego. Algo así como quitar capas que oscurecen la belleza de la esencia de lo que realmente somos”.

Los escenarios e impedimentos que presentan las personas a las que Pastor acompaña son variados: insatisfacción crónica, relaciones personales deterioradas, baja autoestima, falta de claridad, poca energía, miedo a la muerte, insomnio, estrés o ansiedad.

Adela Pastor, mentora espiritual.

Elegir el amor

“El miedo o ego van a hacer que trates de ganar reconocimiento, ganancias materiales, tener razón o controlar para tener seguridad. Independiente del precio que deba pagar: mentir, mal meter, manipular, crear separación, destruir o incluso la propia vida. Sin embargo, hay una solución que por encima de todo trae paz y tranquilizante a la vida de cualquier persona: elegir el amor”.

Desear el mayor bien y felicidad a todas las personas involucradas en un problema o acontecimiento, incluso cuando implique “salir perdiendo” a nivel individual.

“Curiosamente, cuando uno elige el amor por encima de todo, los problemas se solucionan más fácilmente, las personas están más abiertas y dispuestas a colaborar, se genera unión y respeto y esto trae paz y bienestar interior”.

“Como decía mi maestro de la meditación Zopa: ‘Tu corazón siempre te va a proteger’”.

Gestionar el estrés

Por último, preguntamos algunas claves para que el estrés no tome el control de nuestra vida. “El estrés es una oportunidad magnífica para mirar dentro de nosotros y conocernos mejor. Nos invita a observar qué patrones de pensamiento hay en la mente y qué no estoy aceptando y permitiendo en mi vida”.

Darnos cuenta de ello y hacer modificaciones permite cerrar una arquitectura interior sólida para futuros acontecimientos. “Porque lo importante no es lo que te pasa, sino cómo gestionas lo que te pasa”.

Nos da un ejemplo. “Cuando tengo cosas que hacer y veo que no me va a dar tiempo me estreso. Las creencias inconscientes subyacentes me dicen silenciosamente que no soy suficiente si no acabo todas las tareas, por tanto, sentiré cierto grado de culpa que generará presión interna e incomodidad. Siendo el inicio de la pescadilla que se muerde la cola, pasando a un círculo vicioso de exigencia - culpa - estrés”.

Parar y permitirse no llegar a todo, recocer que está bien no hacerlo aliviará el estrés para quitar la presión que nos hace sentir mal. “De esta forma, al quitar la presión nos sentiremos más libres y cómodos para realizar las tareas”.

Pastor señala que paradójicamente cuando acepto no llegar a tipo y me quito la urgencia, me libero de la presión y entonces todo se vuelve más fácil y más eficiente.

Finalmente, la mentora nos da algunas claves para que el estrés no lidere nuestra vida:

Planifica y luego suelta el apego a los resultados.

Suelta el control y conviértete en bambú, flexible y resistente.

Aprende sobre gestión emocional para dejar ir todo lo que te limita.

Higieniza la mente y dedica cada día al menos quince minutos a meditar o a respirar de forma consciente.







Sigue los temas que te interesan