Yaiza Canosa, CEO de la operadora logística de grandes paquetes: "Que te tomen en serio es difícil"

“El camino se hace andando” es su lema, aunque en el caso de Yaiza Canosa, nada más verla, una sabe que ella ese camino lo hace corriendo. Conocí a Yaiza hace un tiempo, en una comida de amigas, y ya entonces con solo oírle hablar supe que estaba frente a un fenómeno. Con 16 años había fundado su primera empresa, con 23 la segunda, y ahora, con 29 recién cumplidos, ha hecho crecer tanto la tercera que, siendo la CEO, la ha convertido en el operador logístico de tecnología aplicada de referencia.

Eso es hoy GOI, una compañía centrada en hacer fácil y de forma rápida los paquetes voluminosos. La pregunta más inmediata que surge estando frente a Yaiza es: “¿Qué te lleva a montar una empresa como esta?”. La respuesta que me da en nuestra charla es tan maravillosa como todo lo que cuenta.

Y eso que Yaiza no lo ha tenido fácil. Más allá de que la hayan tomado una y mil veces por la secretaria y no por la directiva, el hecho de ser joven y adentrarse en mundos tradicionalmente masculinos le han valido calificativos de valiente, lo que ella misma se atribuye porque de ser valiente no se arrepiente nadie.

Yaiza Canosa, CEO de la operadora logística GOI, con Gloria Lomana Gloria Lomana

Pero sí reclama más naturalidad, un mundo 50-50 y la existencia de referentes de la calle, reales, para inspirar a niñas y mujeres. Doy fe de que ella es buen ejemplo. Criada en un barrio de A Coruña, construida a base de rascar y rascar. De pequeña, en el colegio, ya hacía sus negocios para tener una sobrepaga. Pronto identificó que las oportunidades venían aplicando soluciones a los problemas.

Con ese mix de determinación y talento se fue construyendo, “cometiendo mil errores –confiesa-, pero con la confianza indestructible de que saldría adelante”.

[Beatriz Corredor: “Las chicas deben saber que no está todo conquistado y les toca asumir el liderazgo”]

Quedamos en GOI para charlar, un almacén de crossdocking de toque minimalista en uno de los barrios más populares de las afueras de Madrid y, como este mismo, tiene cuarenta por toda España operando con 1.100 trabajadores.

Yaiza se sabe un fenómeno que ejerce con humildad, con una receta que la define: “El éxito tiene que ver con que la gente que tú quieres se enorgullezca de lo que haces, más que con otras cosas”. Lección de vida y de futuro.

Sigue los temas que te interesan