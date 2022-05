Samantha de Noia, la experta que te ayuda a invertir en whisky: “Tiene una alta rentabilidad”

¿Sabías que uno de los productos más seguros, sólidos y rentables para invertir es el whisky? No cualquiera, el escocés. Y en ese mundo que siempre ha sido de hombres, las mujeres y los millennials están despuntando como nuevos inversores. La presencia femenina en este mercado ha subido un 7,5% -frente al 4,4% del último semestre de 2020- y la de jóvenes se ha incrementado un 30%.

Esto ocurre porque no hay güisqui para toda la Humanidad y lo sabemos. Por esta escasez, además, los inversores pujan cifras extraordinaria y se trata de un producto que siempre está al alza. Un negocio mucho menos masculinizado de lo que el estoreotipo podría sugerir. “A nivel de la industria en general, considero que es muy inclusiva, y que en ella las mujeres siempre han estado muy involucradas y han tenido un papel muy activo”, apunta Samantha de Noia, una de las mayores expertas del mundo en este licor.

Tan fascinante y enigmática como el sector al que representa, Samantha de Noia (Calabria, Italia, 1987) se sintió atraída por las bebidas destiladas desde niña. Su abuelo, que producía grappa de forma artesanal, fue el culpable del interés de la pequeña por aquel mercado que convirtió en profesión. Hoy, ella es la directora de Desarrollo de Negocio para Braeburn Whisky, empresa especializada en asesorar a los inversores en barricas de whisky.

Samantha de Noia. Braeburn

Para mostrar la presencia femenina en este sector, de Noia señala a “referentes como Mary the Jewess, inventora de una máquina llamada ‘tribikos’, que fue la precursora del alambique; Helen Cumming, fundadora de la destilería Cardhu y personaje muy conocido en la época de la Ley Seca, por su marcada personalidad y por sus estratagemas para evitar pagar impuestos, como convertir su destilería en una panadería cuando los recaudadores estaban en el vecindario”.

“Y hay muchas otras más, que han sido incluso premiadas por su trabajo en destilerías tan importantes como Laphroaig, Macallan y Cardhu, Craigellachie”, destaca. Reconoce su pasión absoluta por el whisky y por su profesión, cuyo “objetivo principal es ayudar a inversores de todo el mundo a aprovechar las ventajas de la inversión en barricas de whisky y crear carteras sólidas, estables y muy rentables”.

Pregunta: ¿Cómo nos venderías lo interesante que es el güisqui para invertir en él?

Respuesta: Hemos visto cómo en los últimos años ha habido mucha incertidumbre en la economía mundial y, a raíz de esto, muchos inversores han empezado a buscar refugio contra la volatilidad del mercado en opciones que ofrecen altas rentabilidades a un riesgo bajo. En este sentido, un activo tangible como las barricas de whisky, desvinculado de los mercados financieros y con una demanda superior a la oferta, ofrece a los inversores una forma segura de salvaguardar su patrimonio en tiempos inciertos. Así que, si como la mayoría de nuestros inversores estás buscando diversificar tu cartera de inversión y aportar estabilidad y crecimiento sólido, en Braeburn Whisky podemos ayudarte.

¿Y qué me recomendarías para empezar esa inversión?

La inversión en barricas de whisky es a medio-largo plazo, no puede compararse con otras inversiones tradicionales. Para operar en este mundo, se requiere información y conocimiento de cómo funciona la industria y el mercado, cuál es el proceso para invertir, qué tipo de flexibilidad y liquidez ofrece la empresa y el historial de rendimiento de las inversiones.

En este sentido, los datos son la esencia de cualquier estrategia. Además de identificar las tendencias del mercado, el crecimiento de la destilería y del tipo de madera, las inversiones basadas en datos permiten prever posibles riesgos y oportunidades, lo que ayuda a los inversores a tomar sus decisiones con información contrastada, en lugar de seguir simplemente la intuición.

En Braeburn Whisky utilizamos una selección de métricas derivadas de un algoritmo propio, creado por nosotros, que analiza los movimientos de todo el mercado. De ahí obtiene una instantánea del rendimiento del sector y de las barricas en su conjunto. Parte de esa información se vuelca en una guía anual, Market Report, cuya versión 2022 estará disponible próximamente.

Braeburn

¿Qué piensas de los altos precios que se alcanzan en las pujas por el güisqui, por qué ocurre?

La razón más importante de la apreciación de la barrica de whisky, ocurre en la propia barrica. A través de la maduración natural, el destilado que se deja madurar en las barricas comienza a incorporar los sabores de la madera, se vuelve más complejo y, a medida que envejece, se suaviza. Cada año que pasa, este líquido se convierte en un nuevo activo, debido a los cambios de sabor. A diferencia de otros bienes, como el arte o el oro, el güisqui evoluciona con el tiempo y aumenta su valor de forma natural. Por ello, las barricas casi duplican su valor cada cinco años, a medida que van madurando. El que se mantiene en su barrica durante más tiempo es, por tanto, más deseable para los aficionados y coleccionistas.

Además, el whisky tiene una demanda superior a la oferta. ¿Cómo afecta eso a las inversiones?

Efectivamente. Por otro lado, a medida que se dispara la demanda de whisky, crecen las limitaciones de suministro en todo el sector, porque el número de barricas disponibles sigue disminuyendo al ser embotelladas para el consumo. Cuando esto sucede, se necesitan décadas para reponer el tipo de espirituoso que los entusiastas buscan. Y esa escasez aumenta aún más su valor. Al especializarnos en el mercado de barricas Ultra Premium y Blue Chip, tenemos la posibilidad de trabajar de primera mano con la selección de güisquis más raros y únicos del mundo. Es una sensación increíble, siempre emociona ver y probar barricas tan especiales.

"Un güisqui de 50 años ha estado medio siglo madurando en una barrica"

¿Cómo son esas subastas de este licor?

Los coleccionistas de todo el mundo acuden a las subastas sedientos por estas joyas increíblemente difíciles de encontrar, y pagan precios de 6 cifras para hacerse con su propia barrica. Una de las más valiosas que hemos tenido el honor de poner a la venta recientemente, ha sido una barrica de The Macallan 1988, en bota de Jerez por 1.2 Millones de libras esterlinas.

¿Qué supone el whisky para la humanidad?

El whisky escocés de malta ha conseguido posicionarse como una de las bebidas espirituosas más selectas y únicas del mundo. Ya no solo por su sabor y características, sino también por todo lo que representa. El whisky es tradición, cultura, tiempo…cada botella cuenta una historia diferente, hecha de personas, hechos, lugares y lleva consigo un trozo de humanidad y millones de factores que son simplemente irrepetibles. Si a esto le añadimos el tiempo, todo se vuelve más romántico…

Braeburn

¿Qué lo hace tan especial para ti?

Piensa que un güisqui de 50 años ha estado medio siglo madurando en una barrica, y que esta barrica, previamente, ha contenido vinos de Jerez durante otros 70 años, y que esta madera, procede de un árbol que ha tardado otros 100 en crecer. Un Single Cask es un whisky que procede de un solo barril, de una sola añada y no se mezcla, ni se reduce su graduación. Las botellas están numeradas individualmente y las etiquetas registran los detalles específicos de la barrica.

Ésta es la categoría más alta en escala de calidad en el mundo de los whisky. Un Single Cask es el resultado de infinitos factores, que se unen para crear algo único: un güisqui extraordinario, raro e inimitable. El ciclo de producción y maduración del whisky, y toda la magia que conlleva, hace que esta industria sea una de las más auténticas y tradicionales del mundo y nos regale expresiones de single malts que se valoran literalmente como oro líquido.

¿Cómo llegaste a este sector y por qué?

Tuve un acercamiento desde muy joven a la magia de la destilación, ya que, en Italia, destilaba y añejaba grappa con mi abuelo. Y desde pequeña me quedé fascinada por el proceso y por cómo miles de componentes cambian a lo largo del tiempo y se convierten en algo tan sublime. Así que empecé a investigar y buscar respuesta a las millones de preguntas que tenía. Esto me llevó a recorrer muchos países, estudiar varios grados hasta que finalmente acabé en Escocia, dónde completé mi formación en destilerías como Glenfiddich, Benromach y Glenmorangie.

Suena a que es un sector muy masculino, ¿es así?

Respecto a si es o no un sector muy masculino, pienso que lo que se asocia mayoritariamente al hombre es todo lo que rodea al consumo del güisqui , pero no a la industria en sí. En mi caso concreto, mi experiencia ha sido siempre extremadamente positiva. Y a nivel de la industria en general, considero que es muy inclusiva, y que en ella las mujeres siempre han estado muy involucradas y han tenido un papel muy activo. Así, encontramos muchos referentes en el sector.

"En el caso de España, tenemos profesionales como Basque Moonshiners o Sackman"

¿Has roto algún techo de cristal, has encontrado algún obstáculo por ser mujer en tu trayectoria profesional y, en concreto, en este sector?

Es indudable que el hecho de ser mujer y trabajar desde tan joven en la industria, siempre ha despertado mucha curiosidad. A lo largo de mi carrera he encontrado personas que, asociando el single malt a las películas, creían que jamás les gustaría el whisky. Muchas otras con prejuicios sobre el sabor, y las reglas y ocasiones para beberlo, y una gran cantidad que creían que el whisky es exclusivo de hombres mayores con barba y chaquetas de tweed, que fuman puros en viejos sillones de cuero en clubes de golf.

En estos casos, diría que tanto mi personalidad, como mi pasión y entusiasmo por la industria del whisky, me ha ayudado a romper muchos tópicos y tabúes asociados al single malt. El Scotch tiene una increíble variedad y versatilidad y esa mentalidad está creando un mundo realmente emocionante y vibrante para nosotros.

Así que, cuando alguien nos dice que el güisqui es para hombres y no para mujeres, señalamos rápidamente la gran cantidad de mujeres maravillosas que hacen de esta industria lo que es. Porque, tengas la edad que tengas, e independientemente del género, siempre es posible encontrar uno para ti. Al final creo que se trata de eso, de ver el whisky como algo para todos, que nos une, que nos divierte, nos regala memorias e incluso nos da beneficios!

Braeburn

En ese sentido, el de la igualdad y apuesta por el talento femenino, ¿qué destacarías de Braeburn whisky, si hay algo destacable?

Braeburn güisqui apuesta por el talento. Y el talento no tiene género. Nuestra cultura y filosofía de empresa no se enfoca en este tipo de debate. Al contrario, nos enfocamos en ofrecer un ambiente de trabajo donde cada uno tenga sus espacios, horarios y busque la mejor opción para encontrar un equilibrio entre el trabajo y su vida privada. De hecho, cualquiera que haya pasado por nuestra oficina en Barcelona, se habrá cruzado con nuestras mascotas Malty & Panda, y algún que otro niño correteando por las mesas!!! Somos un equipo diverso, deslocalizado, formado por al menos 20 nacionalidades y en el cual hay una presencia femenina importante. También hay todo tipo de edades, religiones, colores de piel y creencias… ¡El whisky, nos une a todos!

Cada vez hay más mujeres invirtiendo en este sector. ¿Por qué crees que ocurre?

Las mujeres invierten en güisqui porque representa una inversión perfecta para ellas ya que es un activo tangible. Las mujeres tendencialmente optan por inversiones que entienden y que estén respaldadas por bienes que existen y se pueden tocar. A largo plazo, algo fundamental porque las mujeres invierten con el propósito de crear riqueza para el futuro y sacar rentabilidades a sus ahorros, sin incurrir en riesgos altos ni en la volatilidad del mercado. Por lo que el whisky representa la inversión perfecta. Es segura, tangible, a largo plazo, con riesgos bajos y altas rentabilidades.

No hay que olvidar que, como inversoras, las mujeres realizan menos operaciones, pero son más exitosas que las de los hombres. Normalmente estudiamos a fondo el mercado y somos más pacientes, por lo que tardamos en tomar una decisión, pero cuando lo hacemos, la rentabilidad obtenida es mejor. Los hombres, en cambio, hacen un trading más agresivos, con más operaciones y menos rentabilidad (de media). La media de inversión de las mujeres es de 20.000 libras.

Todos situaremos en el mapa al whisky en Escocia, pero, ¿hay más países en ese Top 1?

En cuanto a países productores, destacan por historia y proceso Irlanda, Japón y USA, y ahora han empezado a emerger otros mercados que están ‘refrescando’ la imagen del güisqui, y haciendo productos increíbles. Así, encontramos whisky de Taiwán, India, Tanzania e Islandia, que en los últimos años han ganado numerosos premios y reconocimientos a nivel mundial. En el caso de España, tenemos profesionales como Basque Moonshiners o Sackman, que han lanzado al mercado productos nacionales francamente buenos. Hay que estar atentos a ellos porque, ¡seguro que nos van a seguir sorprendiendo con propuestas muy buenas!

Braeburn

¿Qué importancia tiene España en ese mercado?

En cuanto al papel de España en la producción del güisqui mundial, su importancia es máxima. Las barricas más prestigiosas y más caras del mercado proceden de España y han contenido los mejores vinos de Jerez.

Y, por último, si te digo que no me gusta el whisky , ¿qué me dirías y cómo me ayudarías a empezar a apreciarlo?

Me lo tomaría como un reto personal. Siempre digo que, si no te gusta el whisky, es que aún no has probado el adecuado para ti. Se trata de deshacer las asociaciones que no te permiten disfrutar y crear nuevas emociones, más placenteras, más intensas y más sorprendentes. Yo te recomendaría empezar e ir de forma gradual entrenando tu paladar desde los güisquis más suaves a los de más carácter. Y en el camino, maridarlos con quesos, embutidos, postres veganos, gastronomías exóticas, ¡o incluso carnes! Poco a poco encontrarás tu gusto personal y podrás disfrutar de unos destilados más estructurados, más potentes y más añejos.

