María Winans (Kyndryl): "Mi vida, mis decisiones; nadie me dijo que fuera ejecutiva y madre"

Las vivencias del pasado construyen a cada persona en el presente. Por eso, María Winans, recuerda la importancia de los valores que le transmitió su entorno familiar para convertirse en quien es hoy: Directora de marketing o CMO Global de Kyndryl, el mayor proveedor de servicios de infraestructura TI del mundo. Esta ejecutiva dio el salto a la nueva compañía tecnológica tras pasar 29 años en IBM.

Kyndryl es una escisión del gigante azul que nació en 2021 de la que Winans se siente afortunada: "ha sido una gran oportunidad lanzar una compañía completamente nueva". La seguridad y experiencia con la que habla de su carrera profesional asombra: casi 30 años en IBM y los últimos cinco como CMO en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. "Siempre me ha gustado desempeñar diferentes roles, por lo que después de tantos años empecé a pensar: ¿y ahora, qué más?", detalla.

Incansable, con energía y profesionalidad, se ha convertido en la empleada número 3 de Kyndryl, algo sobre lo que habla con orgullo: "Esto es una gran oportunidad para estar en el centro como latina y como mujer".

"He demostrado a mi hija que uno puede tener familia y ser exitoso en su carrera" María Winans

Valorar las oportunidades

Trabajo y esfuerzo son las claves que han llevado a Winans a convertirse en una mujer referente dentro de las disciplinas STEM. Nació en Chile y abandonó junto a su familia su ciudad natal, Santiago, cuando a su padre le ofrecieron una gran oportunidad en Carolina del Norte (Estados Unidos). Con 10 años comenzó a vivir en un lugar en el que ni siquiera entendía el idioma: "Mi familia se arriesgó, no teníamos nada allá, no conocíamos a nadie".

"Mi papá trajo a mi familia a Estados Unidos para que pudiéramos tener más oportunidades, sobre todo, educativas", cuenta. Y esto siempre le ha hecho vivir con una mentalidad luchadora, pues "cada oportunidad es única", dice.

Sus padres no dejaban que ella y sus hermanos hablaran inglés dentro de casa: "Mi mamá y papá siempre dijeron que la cultura y el lenguaje son un regalo, lo vamos a proteger". Recuerda esto con una sonrisa porque, sin duda, posteriormente el idioma se convirtió en un gran diferenciador en su carrera. "Hablar español y ser latina me ayudó mucho inicialmente a resaltar. En sólo 3 o 4 años en IBM estaba viajando por el mundo y haciendo trabajos sumamente importantes para la edad que tenía", cuenta.

¿Negocios o 'fitness'?

Winans entró en la universidad para estudiar negocio y arte. De hecho, le apasiona pintar y se considera una gran artista. Después de terminar sus estudios comenzó en IBM, pero su intención no era desarrollar su carrera allí, lo que verdaderamente quería era abrir un gimnasio.

"Entré en IBM con la intención de estar unos cuatro años e irme, pero la gente, el trabajo y la oportunidad fue increíble", explica. Pero no abandonó su gran pasión: "Quizás, si me hubiera dedicado sólo al fitness, no mantendría el entusiasmo que sigo teniendo por ello". Durante 30 años ha combinado su trabajo en el gigante azul y también ha sido instructora de fitness.

Maria Winans: "Muchas veces me sentí insegura y pensaba que debía esperar"

Recuerda lo que una vez le dijo su padre: "Hay 2 cosas en la vida que uno no nunca puede comprar: reputación y salud", cuenta la ejecutiva. Y añade: "Cuando pierdes tu reputación es difícil cambiarlo, y cuando no tienes salud, no tienes nada". Por eso siempre se ha focalizado en conseguir lo máximo en su carrera y en el mundo healthy.

Su filosofía de vida se asienta, principalmente, en 3 frases. La primera: diseña tu vida. Para ella esto es sumamente importante porque "a veces uno se encuentra haciendo cosas que no ha decidido", dice.

La segunda: transfórmate a ti mismo. "Marketing ha cambiado mucho, entonces yo me he tenido que transformar, he tenido que aprender", señala. Su personalidad le ha llevado a afrontar retos de los que no ha estado 100% segura y en los cuales no se sentía cómoda, pero lanza un claro mensaje: "Uno aprende tomando riesgos y sintiéndose incómodo".

Y la última frase, muy relevante para las mujeres, es sé tu misma. A lo largo de su carrera profesional se ha dado cuenta de que las inseguridades que viven las mujeres son mayores que las de los hombres, sobre todo, en el ámbito de las STEM. Cuando Winans comenzó en IBM no había tanta paridad de género como ahora. "Veía a todos con sus trajes y yo hacía lo mismo, me vestía con trajes azules", explica. Sin embargo, un día se dio cuenta de que no era ella misma y comenzó a ponerse vestidos "con colores llamativos".

Pregunta: ¿Por qué es fundamental ser una misma cuando afrontas nuevos comienzos o nuevos retos?

Respuesta: A lo largo de mi carrera me he dado cuenta de que las mujeres no son tan 'agresivas' a la hora de lanzarse a por las oportunidades. Por ejemplo, cuando se oferta una vacante en una empresa, la mujer es la primera que dice: 'estoy insegura, no tengo todo lo que se necesita'. Si se requiere cumplir 10 criterios, pensamos que si no tenemos los 10, no valemos. Un hombre, aunque sólo cumpla 3 de 10 dice: 'voy a por ello'. Nosotras no paramos de preguntarnos si estamos o no cualificadas. Muchas veces me sentí insegura y pensaba que debía esperar. Recuerdo que mi mentor una vez me dijo: '¿a qué estás esperando? Ve a por ello'. Por eso, debemos vivir el presente y tomar ahora todas las oportunidades que vengan.

Madre y ejecutiva

La revista estadounidense LATINA Style le ha nombrado una de las 10 mejores ejecutivas corporativas del año. Para ella, esto supone un "orgullo" porque, como cuenta, "es un gran éxito en mi carrera tener la oportunidad de ser nombrada porque he trabajado muy duro".

Pero, sin duda, lo más importante es que se ha convertido en un ejemplo para muchas mujeres. "Yo siempre digo que mi modelo a seguir han sido mi padre y mi madre por todas las cosas que han hecho, me dieron una oportunidad", señala entusiasmada. Ahora, ella se ha convertido en un modelo para sus hijos: "Le he demostrado a mi hija que uno puede tener familia y ser exitoso en su carrera".

"Las mujeres no paramos de preguntarnos si estamos o no cualificadas" María Winans

Y ese es el mensaje que Winans quiere enviar a todas las mujeres: "Una puede tener una carrera, ser mamá y también seguir sus hobbies". Muchas se ven obligadas a escoger sólo una de las dos opciones, pero defiende que esto no es así: "Mi vida han sido decisiones que yo he tomado, nadie me dijo que tenía que ser ejecutiva o mamá".

Confiesa cuáles han sido sus elecciones: "Soy latina, soy mujer, tengo dos hijos, tengo tres perros, soy ejecutiva, me encanta pintar, soy artista y soy instructora de aeróbicas de fitness".

P.: ¿Qué filosofía has seguido para poder llegar a donde estás hoy?

R.: Una de las cosas más importantes para mí ha sido establecer prioridades. Soy una persona a la que le encanta aprender y que tiene muchos intereses. Para mí ha sido muy importante saber claramente en qué tenía que focalizarme en cada momento. Siempre he sido una persona muy ambiciosa, con duros ritmos de trabajo. Entonces, la prioridad era fundamental porque hay diferentes puntos en la vida en los que uno puede acelerar y dar más y otros en los que dar menos.

P.: Esto ha debido influirte también en la conciliación familiar.

R.: Cuando tuve a mis hijos y eran pequeños tenía que balancear. Cuando ya fueron más autosuficientes yo sabía que en ese momento podía acelerar. He sido clara conmigo misma en cada momento de mi vida, reconociendo cuando podía acelerar y cuando no.

"He sido clara conmigo misma en cada momento de mi vida, reconociendo cuando podía acelerar y cuando no" María Winans

Para que las mujeres puedan desempeñar roles ejecutivos y liderar departamentos en empresas del ámbito STEM, Winans detalla que es fundamental que las compañías apuesten por "diversidad e inclusión". Estas deben reformular sus culturas para entender que las diferentes perspectivas vienen de lo diferente Y es que gracias a la confianza, un día apostaron por el talento de Winans.

Por este motivo, desde su rol, hoy quiere visibilizar que las mujeres también pueden. "Ahora estoy en un momento de transformación en mi carrera y esto es una oportunidad no sólo para mí, también para todas las personas que hay en esta compañía", concluye.

