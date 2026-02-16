Torborg Nedreaas, la escritora noruega que transformó la pobreza y la ocupación nazi en relatos de resistencia femenina

En Bergen, una ciudad ubicada en la costa suroeste de Noruega, rodeada de montañas, algunos de los fiordos más profundos del país y el muelle Bryggen, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; comienza la historia de Torborg Nedreaas, la escritora que se convirtió en la conciencia feminista de su país.

Durante su juventud, la conocida como Simone de Beauvoir nórdica se formó en enseñanza musical, una profesión que ejerció mientras la sombra de la Segunda Guerra Mundial cubría la península escandinava.

De ascendencia judía por parte de su madre, Augusta Herschel, se vio forzada a escapar de su país en 1939, justo antes de la invasión nazi, que desembocó en una dura persecución, arrestos masivos desde 1942 y deportaciones al campo de exterminio de Auschwitz.

La ciudad donde se crió fue un objetivo clave en la incursión alemana de abril de 1940, bombardeada intensamente, con su embarcadero y astilleros convertidos en centros logísticos del régimen.

Huyendo de la barbarie, Torborg se instaló en Leirvik, concretamente en la isla de Stord, un pueblo costero más aislado y menos expuesto a la vigilancia de Hitler. Aquel lugar, interpretado como un refugio rural, inspiró muchas de sus obras.

Vivió allí hasta 1947, sobreviviendo a la pobreza como pescadora y escribiendo relatos cortos en revistas bajo el seudónimo Tob Kieding, una firma que la acompañó mientras continuaba el horror de la ocupación, marcado por el racionamiento extremo de alimentos y combustibles, toques de queda nocturnos, propaganda constante y trabajos forzados, antes de su debut literario.

En este tiempo publicó cuentos como Før det ringer tredje gang (Antes de que suene por tercera vez), donde reflejó el terror cotidiano bajo el control de las fuerzas armadas alemanas y las SS.

A pesar de que la información sobre su vida personal es escasa, sí encontramos pruebas de su feroz compromiso social. Fue una feminista declarada y se unió al Partido Comunista en 1946. También escribió guiones para teatro y televisión por los que recibió honores, como el Mads Wiel Nugaard legat en 1996, influyendo en la cultura posbélica con su contribución literaria.

Como defensora acérrima de sus ideales, se opuso abiertamente a la entrada de Noruega en la OTAN, defendiendo los derechos de las mujeres en una sociedad aún rígida.

Su carrera profesional despegó a partir de 1945, en plena posguerra. Debutó con los relatos cortos Detrás del armario está el hacha, donde retrató las vivencias del pueblo nórdico bajo el control nazi. En estos textos habla del miedo, la resistencia y el peso de vivir día tras día con la amenaza pisándote los talones.

Sin embargo, fue dos años más tarde cuando alcanzó la fama como autora con la novela Nada crece a la luz de la luna, una obra que explora la soledad, el deseo y las frustraciones de una mujer casada en un mundo opresivo.

En este ejemplar, Torborg utiliza una prosa poética que disecciona la psique humana con delicadeza y profundidad psicológica, y ha sido alabada especialmente por su capacidad para evocar sensaciones íntimas y pensamientos reprimidos. Además, fue traducida al inglés y alemán, e incluso adaptada para la gran pantalla.

Su éxito no quedó ahí. En 1950 ganó el Premio de la Crítica de su país por El espejo mágico, una colección de relatos que abarca temas de identidad y relaciones humanas a través de Herdis Hauge, una joven con talento musical que reaparece en algunos de sus trabajos posteriores.

A partir de este momento, los reconocimientos a su trayectoria se fueron sucediendo, destacando el Doblougprisen en 1964, un prestigioso galardón internacional financiado por la Academia Sueca; y el Det Norske Akademis Pris en 1986, el honor supremo de la Academia Noruega de Letras y Ciencias.

Torborg Nedreaas4_copy_Aschehoug_Norway. Cedida

Nedreaas se caracteriza por evitar los mundos fantásticos y tejer cuentos reales de mujeres marginadas, deseos silenciados y sociedades en crecimiento, abordando temas duros como la pobreza, la represión o la guerra. Su obra es testimonio escrito de su lucha por la igualdad y la liberación femenina.

Murió a los 80 años el 30 de junio de 1987. Hoy, más de tres décadas después de su partida, su figura sigue siendo un faro para quienes consiguen encontrar en sus líneas las historias de las voces que fueron silenciadas.

Sus libros, traducidos y reeditados, invitan a descubrir que, incluso en la oscuridad de la posguerra, la literatura es capaz de abrirse hueco y florecer.