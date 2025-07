Tsai-Fan Yu, la médica que marcó un antes y un después en la investigación de la enfermedad de la gota

El 24 de octubre de 1911, la ciudad china de Shanghái vio nacer a Tsai-Fan Yu, una niña que desde muy temprana edad tuvo que remar a contracorriente para conseguir el futuro tan brillante por el que hoy es recordada.

Tsai-Fan Yu se convirtió en una médica especializada en la gota, una enfermedad que durante décadas causó miles de muertes en todo el mundo. Gracias a sus contribuciones, la mortalidad asociada a esta dolencia se redujo.

La investigadora no tuvo una vida fácil: a los 13 años perdió a su madre y su padre, que trabajaba hasta en 3 empleos diferentes, luchó para que la pequeña pudiese acceder a los estudios que deseaba.

Tsai-Fan fue alumna becada de la principal escuela de medicina del país asiático, el Peking Union Medical College, del que acabó graduándose con la máxima calificación.

Tres años más tarde, en 1939, se convirtió en la jefa de residentes de medicina interna de esa universidad.

Viendo que en China el techo de su profesión parecía haberlo alcanzado, decidió marcharse a Nueva York para iniciarse en la docencia en el Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia.

En 1957, se incorporó al Centro Médico Monte Sinaí, en el que sería la primera mujer nombrada como primera profesora titular.

Fue en el prestigioso Hospital Monte Sinaí donde comenzó su carrera como investigadora. La gota se convirtió en el punto de inflexión de su trayectoria científica.

Una enfermedad que parecía no tener cura, con síntomas progresivos y desenlaces desoladores para quienes la padecían, comenzó a cambiar con la llegada de la Dra. Yu.

La médica, profesora e investigadora cofundó junto con el doctor Alexander Gutman la Clínica de Investigación de la Gota del Centro Médico Monte Sinaí.

Su investigación conjunta les llevó a concluir que el dolor que produce la gota es causado por la cristalización de ácido úrico en las articulaciones, lo que les llevó a crear los primeros medicamentos, tratamientos y pruebas para paliar la enfermedad.

Tsai-Fan Yu, la médica especializada en la gota. Cedida

El trabajo de Tsai-Fan Yu consistió en facilitar la eliminación del ácido úrico a través de los riñones e inhibir su producción para evitar la acumulación excesiva.

Llevó a cabo pruebas de laboratorio de las que sacó que tanto la hipertensión como la diabetes estaban vinculadas a la gota.

Trataron a más de 4.000 pacientes a quienes suministraron los medicamentos adecuados para tratar la enfermedad y evitar riesgos mayores en un futuro.

Entre ellos están: Probenecid: elimina el exceso de ácido úrico al activar su eliminación a través de la orina. Se sigue utilizando en la actualidad. Fenilbutazona: medicamento para tratar trastornos artríticos. Colchicina: fármaco antiinflamatorio que previene los ataques recurrentes de gota aguda. Este medicamento fue estudiado durante cinco años, a través de la medición de sus efectos en 208 pacientes para prevenir ataques de gota aguda. El estudio fue publicado en un artículo citado en Annals of Internal Medicine. Es un medicamento que en la actualidad sigue utilizándose. Alopurinol: ayuda a prevenir la formación de ácido úrico.

Fue autora de más de 220 artículos científicos, así como coautora del libro Gout and Uric Acid Metabolism y The Kidney in Gout and Hyperuricemia.

Además, contribuyó a crear una de las primeras pruebas de laboratorio que permitieron diagnosticar la artritis reumatoide.

Pacientes agradecidos con la labor que realizó celebraron reuniones anuales con el nombre del "Club de la Gota" en su honor.

La doctora también formó parte del Consejo Asesor sobre Enfermedades Metabólicas de los Institutos Nacionales de Salud y recibió financiación de ellos durante 26 años.

Dejó el microscopio, la bata y la tiza para jubilarse en 1992, a los 81 años como profesora emérita.

Fue reconocida con el Premio a la Trayectoria Profesional Distinguida del Centro Médico Mount Sinaí y el Premio de Maestría de la Asociación Estadounidense de Reumatología.

En 2004 se creó la Fundación Tsai-Fan como una corporación filantrópica sin ánimo de lucro. Falleció el 2 de marzo de 2007 a los 95 años de edad.