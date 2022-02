Coco Chanel, la diseñadora que revolucionó el mundo de la moda y se convirtió en espía por amor

Una mujer incansable, Coco Chanel pasó de crecer en un orfanato a vestir a las divas del siglo XX para convertirse en una leyenda de la historia de la moda. Es considerada por la revista Time una de las cien personas más influyentes del siglo XX. La diseñadora tuvo una vida llena de amores y desamores, de ascenso social y económico en la que no faltaron traiciones.

Gabrille Chanel nació en Saumur (Francia) el 19 de agosto de 1883 en una familia humilde. A los 12 años la miseria y los embarazos se llevaron a su madre por delante. Su padre la entregó al cuidado de unas monjas en un hospicio de Corrèze, donde pasó los siguientes seis años aprendiendo a coser.

Comenzó a trabajar como dependienta en una mercería de Moulins. Este trabajo vinculado con el mundo de la moda lo compaginó con sus actuaciones en La Rotonde, un lugar de ocio para los oficiales del Ejército. Allí dejaba oír su voz al son de canciones populares como Qui qu’a vu Coco?, origen del apodo con el que pasaría a la historia.

"No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase"